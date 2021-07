Se multiplican los casos: más entidades deportivas le pagan a sus jugadores con criptomonedas

Uno de los últios ejemplos es AZ Alkmaar, de los países bajos, que se convertirá en el primer club de fútbol en pagar a sus jugadores con criptomonedas

Por diversas razones, cada vez más personas optan por recibir su salario mensual en criptomonedas. Esta tendencia ha llegado hasta los atletas profesionales, pues algunos ya han negociado contratos millonarios con la directiva de su club. El último caso notable es el de Rusell Okung, quien publicó en su perfil de Twitter "paguenme en Bitcoin", revelándose tiempo después que la mitad de su contrato de 13 millones de dólares americanos con "Carolina Panthers" se cancelará con la famosa criptodivisa.

Marcos Ruiz, periodista deportivo de FITFORBEACH, comenta que no existe una legislación oficial en ningún país del mundo -excepto en Nueva Zelanda- donde los empleadores puedan incluir el Bitcoin como medio de pago a los empleados. "En todos los países se establece que el pago debe hacerse con la moneda de curso legal, por lo tanto el salario no puede ser abonado mediante monedas virtuales porque no constituye un sistema legal de pago. Por el momento, la única alternativa consiste en crear contratos personalizados donde ambas partes brinden el consentimiento de aceptar una divisa digital, tal cual lo hizo el atleta Rusell Okung", afirmó.

Se multiplican los casos en que jugadores o equipos cobran parte de su sueldo en criptomonedas

La última asociación en subirse a la tendencia del cripto es AZ Alkmaar, quienes anunciaron en su sitio web sus planes de pagar con la criptomoneda más fuerte del mercado, Bitcoin. Este proyecto será ejecutado por su socio exclusivo, Bitcoin Meester, hasta el término de la temporada 2024.

Bitcoin Meester lleva operando en los Países Bajos desde el 2017 y su acuerdo de patrocinio con uno de los clubes más fuertes del país europeo vino de la mano con un pago realizado a través de Bitcoin, aclarando desde el club que mantendrán el balance recibido en su billetera digital. Además prometieron no vender sus monedas en un futuro cercano, brindando seguridad a los jugadores que empezarán a recibir las mismas como medio de pago.

Mitchell Zandwijken, director ejecutivo de Bitcoin Meester, expresó que el auge de las criptomonedas no deja a nadie sin despertar interés, incluyendo los clubes de fútbol. Asimismo mencionó que la alianza ayuda a presentar las criptomonedas de una manera amigable a los ciudadanos de los Países Bajos.

Se consolidan los casos en que las criptomonedas son utilizadas para pagos

Existen otras asociaciones deportivas que pagan a sus atletas con criptomonedas de manera parcial, incluyendo el Gibraltar United, primer club del mundo en usar criptomonedas como medio de pago.

En Canadá, luego de que la Canadian Elite Basketball League consiguiera el patrocinio de Bitbuy, la asociación anunció que sus jugadores podrán solicitar una parte del pago de su salario en Bitcoin.

En México, el club de fútbol Necaxa puso a la venta el 1 % del equipo a través de una subasta de tokens NFT.

Fuente: Tecnología.Press