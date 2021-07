Podés ganar dinero con criptomonedas sin hacer trading: este experto explica cómo lograrlo

¿Quieres que te paguen por hacer HODL? Aquí hay cinco formas sencillas para que los inversores en criptomonedas ganen dinero sin hacer trading

Los grandes repuntes en el precio y las ganancias de hasta 100 veces lo invertido inicialmente reciben mucha atención por parte de los expertos y los influencers dentro de la comunidad cripto porque ofrecen la esperanza de volverse millonario de la noche a la mañana.

En realidad, estas oportunidades son escasas y poco frecuentes. Por no mencionar que sólo un puñado de traders consiguen atrapar estos movimientos y cobrar a tiempo para conseguir un dinero que les cambie la vida.

Afortunadamente, la captura de una gran subida de precios está lejos de ser la única forma de que los inversores en criptomonedas ganen dinero, y la aparición de las finanzas descentralizadas (DeFi), los tokens no fungibles (NFT) y la lenta marcha de la adopción masiva de las criptomonedas proporcionan un flujo casi interminable de oportunidades de inversión.

Echemos un vistazo a cinco formas diferentes en las que los usuarios de criptomonedas pueden ganar dinero fácilmente sin tener que recurrir al trading.

Staking

El staking, que recompensa a los usuarios por bloquear tokens en un protocolo como garantía para la validación de transacciones, es una de las mejores formas de obtener un ingreso pasivo de los activos mantenidos en una cartera basada en criptomonedas.

En agosto, la red Ethereum pasará de un modelo de consenso de prueba de trabajo (PoW) a un modelo de prueba de participación (POS), y los holders de Ether (ETH) que depositen sus tenencias el contrato de Eth2 podrán ganar hasta un 5.83%.

Con este nuevo sistema PoS, los poseedores de tokens participan activamente en la validación de las transacciones bloqueando sus monedas en los nodos de la red, que luego compiten por una oportunidad de verificar las transacciones, generar nuevos bloques y recibir las recompensas que conlleva.

Datos de Staking Rewards muestran que bloquear 10 Ether actualmente resulta en una ganancia semanal de 0.0075 ETH, con un valor de u$s 17,96 al precios actual del mercado, y una ganancia anual de u$s 0.3876 ETH que actualmente vale u$s 933,69.

Recompensas calculadas para hacer staking de Ether. Fuente: Staking Rewards

El porcentaje de rendimiento de Ether disminuye a medida que se bloquean más tokens en la red, por lo que las ganancias finales pueden cambiar.

Actualmente, los cinco principales criptoactivos por valor en stake son el ADA de Cardano, Ether, Solana (SOL), USD Coin (USDC) y Polkadot (DOT).

Principales 5 criptoactivos por valor comprometido al staking. Fuente: Staking Rewards

Teniendo en cuenta todo esto, el staking proporciona una de las mejores oportunidades de bajo riesgo en el mundo cripto para aumentar las tenencias independientemente del sentimiento del mercado o la tendencia, mientras que también ayuda a apoyar la red a través de la validación de transacciones.

Prestar criptomonedas para obtener rendimientos de bajo riesgo

El crecimiento del sector DeFi condujo al desarrollo de un diverso ecosistema de préstamos de criptomonedas, en el que los usuarios pueden depositar sus tenencias en varios protocolos de préstamo a cambio de recompensas en el token subyacente o en diferentes activos como Bitcoin (BTC), Ether y varias altcoins.

Aave es el protocolo de préstamos más relevante del momento y la plataforma ofrece oportunidades de rendimiento para tokens en la red Ethereum y Polygon con su moneda nativa MATIC.

Los 7 principales pools de préstamos de Aave en la red Polygon. Fuente: Aave

El gráfico anterior muestra los siete principales pools de préstamos disponibles a través del protocolo AAVE en Polygon y las recompensas se pagan en Wrapped MATIC (WMATIC), con un porcentaje de rendimiento anual (APY) por depósito del 1.92% y un retorno anual del 6.1%.

Otros populares protocolos de préstamo son Curve (CRV), Compound (COMP), MakerDAO (MKR) e Yearn.finance (YFI).

Los préstamos ofrecen otra forma de bajo riesgo para obtener un ingreso pasivo decente, tanto en mercados alcistas como bajistas, en tokens que no ofrecen recompensas controladas por el usuario como en el staking.

Gana comisiones y tokens por proporcionar liquidez

La provisión de liquidez es uno de los principales componentes de una plataforma DeFi, y los inversores que deciden aportar fondos a las plataformas emergentes suelen ser recompensados con un alto porcentaje de rendimiento sobre la cantidad aportada, así como con un porcentaje de las comisiones generadas por las transacciones dentro del pool.

Recompensas por proveer liquidez al pool ETH-USDC en QuickSwap. Fuente: QuickSwap

Como se ve en la imagen de arriba, proporcionar liquidez a un pool Ether/USDC en QuickSwap dará derecho a un inversor con un porcentaje de los u$s 23.098 en recompensas totales distribuidas diariamente y un tasa APY del 33.81%.

Lo ideal sería que los inversores a largo plazo investigaran los fondos disponibles en el mercado, y si un par de liquidez compuesto por proyectos sólidos o incluso un par de stablecoin como USDC/Tether (USDT) parece atractivo, tiene el potencial de ser la versión blockchain de una cuenta de ahorros que ofrece rendimientos mucho mejores que los que se pueden encontrar actualmente en cualquier banco o institución financiera convencional.Maximizar tus ganancias mediante el yield farming

El yield farming es el concepto de poner a trabajar los criptoactivos de manera que se genere el mayor rendimiento posible y se minimice el riesgo.

A medida que aparecen nuevas plataformas y protocolos, ofrecen elevados incentivos a los depositantes como forma de obtener liquidez y aumentar el valor total bloqueado (TVL) en el protocolo.

Recompensas para los depósitos de tokens de proveedor de liquidez en el par STKGHST-WETH en DinoSwap. Fuente: DinoSwap

Los altos rendimientos ofrecidos se pagan generalmente en el token nativo de la plataforma, como se ve arriba, donde un usuario ha depositado un token de pool de liquidez para un par STKGHS-WETH que tiene una TAE del 189.2% y ha generado hasta ahora una recompensa de 3,312 DINO.

Para los inversores a largo plazo que tienen una cartera llena de tokens, el yield farming es una forma de ganar exposición a nuevos proyectos y obtener nuevos tokens sin tener que gastar fondos.

Los NFT y los juegos blockchain hacen realidad el "play-to-earn"

Los juegos blockchain y el coleccionar NFT es otra forma de producir un retorno en una cartera de criptomonedas sin gastar nuevos fondos.

Axie Infinity es el ejemplo más popular en este momento, y el juego consiste en intercambiar, luchar, coleccionar y criar criaturas basadas en NFT conocidas como Axies.

Jugar a Axie Infinity genera recompensas en forma de Smooth Love Potion (SLP), un token del juego que se utiliza en el proceso de cría de Axie y que también cotiza en los principales exchanges de criptomonedas. Los usuarios pueden cambiar SLP por stablecoins u otras criptomonedas de gran capitalización.

Según datos de Your Crypto Library, "hoy en día, el jugador promedio gana entre 150 y 200 SLP al día", lo que, al valor actual del mercado, vale entre 40 y 53.50 dólares.

En algunas partes del mundo, eso equivale a los ingresos de un trabajo a tiempo completo. Por esta razón, Axie Infinity ha experimentado un aumento masivo de la actividad de los usuarios y de las nuevas cuentas en países como Venezuela y Malasia.

La inversión en criptomonedas, los préstamos, el staking y los juegos blockchain proporcionan un rendimiento de la inversión mucho mayor que el que ofrecen los bancos tradicionales en las cuentas de ahorro y corrientes. A medida que el sector blockchain crezca, es probable que los inversores sigan acudiendo a plataformas que ofrezcan altos rendimientos por participar en el protocolo.

Fuente: Cointelegraph