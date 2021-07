¿Por qué el CEO de MicroStrategy el remarca que 'Bitcoin es la esperanza para Argentina'?

José Luis Ramón, legislador mendocino, presentó la semana pasada en el Congreso una propuesta para que los trabajadores tengan la posibilidad de cobrar su salario en bitcoin y otras criptomonedas.

La iniciativa no solo fue bien recibida por el ecosistema del país, sino que la noticia llegó a Michael Saylor, CEO de MicroStrategy, que de forma instantánea se manifestó a favor y expresó, a través de un mensaje en Twitter, que "Bitcoin es la esperanza para Argentina".

Saylor, entusiasta de bitcoin y propulsor de grandes compras de BTC para capitalizar su empresa de software y business intelligence, mencionó además cómo el valor del peso argentino se depreció en los últimos 5 años e hizo la comparación con bitcoin:

The Blue Dollar (Informal ARS/USD exchange rate) has weakened from 15 to 174 in five years. That means $100 saved in ARS would be worth $8.62 today. If saved in BTC, it would now be worth $5270. #Bitcoin is hope for #Argentina.https://t.co/k1pOVRxnbQ — Michael Saylor (@michael_saylor) July 11, 2021