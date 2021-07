¿Qué gigante financiero redobla su apuesta por las criptomonedas y firma acuerdos con 50 plataformas?

Se trata de Visa, la cuál intenta facilitarle a sus clientes el acceso a estas inversiones, quienes ya gastaron más de $1.000 millones en lo que va de 2021

En el contexto de esta nueva adopción del mundo cripto por Visa, la empresa anunció que tiene planes de crear su propio ecosistema de monedas digitales luego de que los resultados del primer semestre en el negocio relacionado con dicho activos mostrará un lucro importante.

De la mano de sus clientes, las tarjetas cripto emitidas por Visa desde comienzos de 2021 registraron un gasto récord de u$s1.000 millones en toda la primera mitad del año, según lo indicado por Vasant Prabhu, director financiero de Visa.

Básicamente, el dato refiere a la cantidad monetaria que los consumidores gastaron con sus tarjetas vinculadas a monedas digitales para adquirir bienes y servicios, una cifra record en lo que refiere al sector.

Si bien la multinacional no proporcionó mayores detalles, el sitio CoinDesk afirmó que el monto se compone también de transacciones asociadas a cuentas fiduciarias que dan recompensas en criptomonedas como Bitcoin.

La compañía aprovechó esta marca para confirmar la concreción de acuerdos con unas 50 plataformas de criptomonedas que también lanzaron tarjetas en alianza con el gigante financiero para que sea mucho más fácil para sus usuarios convertir sus ahorros en monedas digitales.

Coinbase, Circle y BlockFi son algunas de las empresas más destacadas de la industria que firmaron alianzas con Visa en este último tiempo. El trato abre las puertas a unos 70 millones de comerciantes a nivel mundial, que aceptan Visa en sus negocios.

La decisión va en consonancia con el plan del gigante financiero, el cuál ya había dado varios pasos en favor de las criptomonedas en marzo de este año cuando comenzó a aceptar pagos en Bitcoins, así como la aceptación de liquidez en los pagos en la moneda estable USD Coin (USDC), siendo la primer compañía no cripto en permitir operaciones con stablecoins.

"Estamos haciendo mucho para crear un ecosistema que haga que las criptomonedas sean más utilizable y más parecida a cualquier otra moneda. La gente está explorando formas en las que pueden usar las criptomonedas para cosas para las que usarían monedas normales", destacó el directivo.

El gigante financiero Visa concretó acuerdos con unas 50 plataformas de criptomonedas para facilitar a sus usuarios convertir sus ahorros en monedas digitales

Potencial de mercado

Por otra parte, en la nota con la CNBC, Prabhu adelantó que su grupo estima que la tendencia de crecimiento del ecosistema continúe en los próximos años y se vea reflejado en los números de su negocio.

De acuerdo a la propia CNBC, Visa prevé que las tarjetas cripto y otros pagos emergentes de las finanzas digitales, como la biometría y el código QR, tienen el potencial de suprimir los u$s18 billones gastados cada año en efectivo y cheques a nivel mundial.

La empresa también anunció una nueva asociación con el exchange de criptomonedas FTX. La plataforma se incluirá en el Programa Fintech Fast Track, enfocado en parte en hacer más practicos los gastos de consumidores y empresas con criptoactivos.

Visa es una de las principales emisoras de tarjetas de crédito y débito en todo el mundo

Respaldo mesurado

El ejecutivo financiero de Visa reveló que, aunque actualmente la firma mantiene un enfoque optimista en torno a la adopción cripto, no planea realizar inversiones corporativas ni agregar Bitcoin a su tesorería, a diferencia de lo realizado por otras como Tesla y MicroStrategy.

"Hoy no tenemos criptomonedas en nuestro balance. Tenemos monedas en las que nos pagan o en las que pagamos a la gente. Por lo tanto, no tenemos planes de mantener criptomonedas porque normalmente no es la forma en que nos pagan o la forma en que pagamos", explicó Prabhu, en diálogo con CNBC.

Estas últimas semanas el mercado fue convulsionado por duros golpes a los valores de las criptos, con Bitcoin a la cabeza. Sin embargo, muchas compañías de renombre aún apuestan a las monedas digitales privadas y sus ecosistemas.

Una de ellas fue SoftBank Group, que recientemente invirtió unos u$s 200 millones en Mercado Bitcoin, uno de los espacios de intercambio de criptomonedas más importante de Latinoamérica.