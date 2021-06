Duro golpe: autoridades del Reino Unido prohiben la actividad de Binance en esa región

La Financial Conduct Authority británica aseguró que "Binance Markets Limited no tiene permitido emprender ninguna actividad regulada en el Reino Unido"

El organismo de control también emitió una advertencia a los posibles inversores en criptomonedas. "Tenga cuidado con los anuncios en línea y en las redes sociales que prometen altos rendimientos de las inversiones en criptoactivos o productos relacionados con criptoactivos", aconsejó.

"Binance Markets Limited no tiene permitido emprender ninguna actividad regulada en el Reino Unido", dijo en un comunicado la Financial Conduct Authority (FCA) y agregó que "ninguna otra entidad del Grupo Binance tiene autorización, registro o licencia para llevar a cabo actividades reguladas" en territorio británico.

Por su parte, Binance Markets Ltd había pedido ser registrada, pero según fuentes citadas por el diario británico Financial Times, retiró recientemente su aplicación, lo que fue confirmado por la FCA, que revisó exhaustivamente la plataforma en las últimas semanas aunque declinó precisar si decidió no aprobarla para prevenir operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

"Si bien no regulamos los criptoactivos como Bitcoin o Ether, sí regulamos ciertos derivados de criptoactivos (como contratos de futuros, contratos por diferencias y opciones), así como aquellos criptoactivos que consideraríamos 'valores'", dice el comunicado de la FCA. "Una empresa debe estar autorizada por nosotros para anunciar o vender estos productos en el Reino Unido".

La decisión es un duro golpe para el exchange de criptomonedas más grande del planeta, dirigido por Changpeng Zhao

Binance, que no tiene una sola ubicación para su sede, generalmente permite a los usuarios intercambiar derivados criptográficos, incluidos futuros y opciones. Pero a medida que los operadores minoristas se prepararon para la negociación de acciones las 24 horas del día durante el año pasado, la bolsa ofreció a los inversores la opción de negociar fracciones de acciones utilizando un corredor alemán como intermediario, según el Financial Times.

La plataforma está siendo investigada también en EEUU y en Japón, cuyo regulador financiero emitió recientemente alertas diciendo que Binance estaba ofreciendo servicios en el país, sin tener autorización para hacerlo.

Un vocero de la FCA citado por la agencia Bloomberg dijo además que "un número significativamente alto de negocios de criptomonedas no cumplen los estándares requeridos en materia de control de lavado de dinero", lo que resultó en que más del 90% de las plataformas que habían pedido permiso para operar retiraron sus pedidos.

Fuente: Filo News