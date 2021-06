Escándalo con bitcoin: se fugan dueños de plataforma en Brasil y dejan más de 200.000 damnificados

Esta plataforma ofrecía ganancias de hasta 38% en un año, y ahora sus dueos se dieron a la fuga dejando mal parados a usuarios en 50 paises

Atlas Quantum, una fintech brasileña creada en 2015 tenía un algoritmo que realizaba arbitrajes: analizaba en tiempo real ofertas de compra y venta de Bitcoin en varios exchanges de todo el mundo y cuando detectaba una diferencia en los precios compraba automáticamente donde es más barato y luego vendía al mayor valor posible.

El martes 13 agosto de 2019, la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM) informó que la operatoria de Atlas Quantum en el país se hacía de "forma irregular". Según la resolución de la CVM, el equivalente a la Comisión Nacional de Valores de la Argentina, la plataforma ofrecía un producto de inversión remunerado sin autorización estatal.

El nuevo fraude con bitcoin dejó sin sus billeteras a más de 200.000 damnificados en 50 países

Según la CVM, ese producto encajaba en la definición legal de Convenios de Inversión Colectiva (CIC), instrumentos que solo se pueden ofrecer públicamente con su autorización, por lo cual interrumpió sus operaciones en territorio brasileño para nuevos clientes.

No obstante, Atlas Quantum informó que las operaciones de la plataforma se mantenían con normalidad para los viejos clientes y daba a entender que la distribución de ingresos, retiros y depósitos no había sido afectada. Además, habían informado que tomarían todas las medidas necesarias para revertir la prohibición.

Acorralada por la situación, la empresa decidió convertir las tenencias de esos inversores en "Bitcoin Quantum", una criptomoneda propia de escasa difusión.

El panorama se volvió más desalentador para los inversionistas cuando Rodrigo Marques, el CEO de la empresa, se dio a la fuga con los 15.000 Bitcoin que había en la plataforma, que al día de hoy (el Bitcoin cotiza alrededor de u$s 32.000) serían u$s 480 millones. Su conducta se vio motivada no solo por los numerosos reclamos de los usuarios, sino también por las primeras demandas judiciales.

Desde ese momento, hay cerca de 200.000 damnificados en más de 50 países que hasta la actualidad luchan en los tribunales de San Pablo para recuperar sus valores en Bitcoin bajo la custodia de Atlas Quantum. Y entre ellos se encuentran Augusto Álvarez y una veintena de argentinos, según él mismo precisó, ya que todos integran un grupo de Telegram donde intercambian las últimas novedades y hacen catarsis sobre lo sucedido.

La nueva estafa pone una vez mas en dudas a muchas de las empresas que brindan servicios de bitcoin

La ONG Bitcoin Argentina aconseja no dejar los Bitcoin en el exchange porque es tan solo un saldo que los usuarios ven en las plataformas. Recomienda pasar esos activos a una billetera virtual, que es la herramienta que les permite a los usuarios disponer de la totalidad su dinero. "Y si te das cuenta que ese exchange no te permite hacer eso, desconfiá y no sigas invirtiendo. Por eso, es importante empezar a probar con poca plata", aconsejó su titular Rodolfo Andragnes.

"Si vos dejás tu dinero en el exchange estás sujeto a lo que le pase. Si al exchange lo hackean, tus bitcoins quedan hackeados. Entonces, si vos tenés los activos en tu celular muy difícilmente te pueda pasar", ejemplificó Andragnes.

Fuente: Infobae