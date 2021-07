Verdad del Bitcoin #11: todo lo que puede pasar, debe pasar para que ya no pase

Rodolfo Andragnes llega con su nueva columna. Una producción que reflexiona sobre el momento que está atravesando Bitcoin y sobre su fortaleza.

Si alguna vez tuviste un bebe, te habrás preguntado si dejar que se caiga cada tanto es bueno o si es mejor estar atento para agarrarlo cada vez. Con el tiempo te preguntas si hay que ayudarlos en el cole o dejar que les vaya mal. Digamos que la decisición es si dejaremos que aprenda a los golpes. ¿Qué tiene que ver esto con Bitcoin?.

En términos de historia económica Bitcoin como un nuevo sistema monetarios es un bebé recién nacido que está dando sus primeros pasos. A diferencia de nuestros hijos que nos tienen como padre, el padre de Bitcoin es el código abierto y por ende sus programadores voluntarios y el libre mercado.

En sus inicios, nos hemos encontrado con un error en el código que permitía multiplicar la emisión a números exhorbitantes, hubo programadores líderes que dieron sus portazos, hemos sufrido concentraciones de minería superiores al 51% en una mano, el quiebre y desaparición de los Bitcoins en el exchange que concentraba más del 70% de las operaciones al momento, y no sé cuantas idas vueltas ya con prohibiciones en China entre tantos otros problemas.

Cada vez que esto sucede, muere Bitcoin. Sí como lo leyó. Bitcoin está muerto o finalmente explota la burbuja o lo que sea que quiera leer en los medios que necesitan alimentar sus páginas y alimentar a la gente con su amarillismo diario. Tanto es así que yo doy una charla que se titula "Las mil muertes de Bitcoin".

Pero la verdad es que nada está más alejado de la realidad. Porque es muy diferente cómo se ven las noticias desde afuera que cómo se entienden desde adentro. Cada vez que Bitcoin recibe un golpe, demuestra ser un organismo vivo y una construcción social que se adapta y mejora.

Tras el quiebre de MTGox con el 70 por ciento de las operaciones, se atomizaron los exchanges. Tras la salida del un programador lider, surgieron varios nuevos, tras la concentración de la minería en un sólo pool, se redistribuyó a varios, tras el cierre de SilkRoad, se quitó el mote de Drogas, tras la división de la cadena en dos cadenas (Bitcoin y Bitcoin Cash), no pasó nada y el mercado terminó optando por uno de estos.

Dicho de otro modo, lo que no te mata te fortalece. El mercado no deja de opinar sobre Bitcoin con su precio, pero no entiende que en realidad cada nuevo golpe sólo lo fortalece. La noticia reciente de los mineros echados de China y los exchanges chinos con sus cuentas cerradas, sólo producen más atomización y descentralización que es el alimento más puro de este niño en camino a su adultez. Siempre se toman atajos y la centralización es una realidad cómoda a las economías y los mercados, pero cuando son puestos en tela de juicio el sistema se acomoda y descentraliza aún más.

Y así es, Bitcoin va a tener que sobrevivir a todo lo que pueda pasar, asi que todo lo que pueda pasar que pasé, el ecosistema no teme, se fortalece, y el mercado con el tiempo, también, lo premia porque reconoce que el valor se basa en la confianza y con cada riesgo que desaparece y cada vez que se demuestra la resilencia, la confianza en que este niño llegará a la adultez en más fuerte.

Hágame caso, dele la bienvenida a los problemas y disfrute de ver cómo Bitcoin se defiende.

*Rodolfo Andragnes es fundador y actual Presidente de la ONG Bitcoin Argentina y uno de los principales referentes latinoamericanos. Lleva adelante más de 15 proyectos sin fines de lucro en el ecosistema. Es también columnista frecuente en varios medios y disertante internacional. Lidera incluso la más antigua e importante conferencia anual de la región llamada LABITCONF.

