¡No para!: Cardano es la cripto que más sube en medio de correcciones de bitcoin y el resto

De a poco, Cardano y su moneda Ada comienzan a posicionarse de una mejor forma. ¿Llegó el momento de su consolidación? Esto piensan los especialistas

Mientras la mayoría de las criptomonedas aún se reponen de la corrección de la semana pasada (en especial bitcoin -BTC-) Cardano exhibe un desempeño único y ejemplar. El proyecto de Polkadot mantiene una suba de 5,98% en las últimas 24 horas, sumado a un incremento de 5,23% en el transcurso de la última semana.

Fernando Boiero, chief Technology Officer y cofundador de Xcapit, le dice a iProUP, que "Cardano es la que menos correcciones está marcando y probablemente se deba a que es un proyecto con muchos fundamentos para el cual se espera un futuro prometedor". "Entonces, la mayoría de las personas que invierten en este proyecto lo hacen con una visión más a largo plazo", añade.

Asimismo, Boiero detalla que otro motivo por el que la cripto marca estas subas puede ser debido a que las monedas que usan como consenso la prueba de participación (Proof of Stake), sobre todo en este último tiempo, no estuvieron en el ojo de la tormenta al ser consideradas más ecológicas que sus contrapartes, como por ejemplo BTC, que usan prueba de trabajo (Proof of Work).

"La combinación de estos dos factores creemos que fue clave para que no sufra de tantas correcciones. Desde Xcapit confiamos en que lo puede lograr. Depende mucho de que cumpla los hitos pactados y que al mismo tiempo logre alianza con otros proyectos para que éstos generen un volumen importante de transacciones en su red", señala.

También, adelanta que Xcapit lanzará una wallet y confirma que entre las blockchains que manejan estará la blockchain de Cardano.

"Es un proyecto que siempre nos gustó. En Xcapit lo incluimos en nuestros portafolios de inversión por lo que dice que puede hacer y por la promesa de lo que puede conseguir hacia adelante", remarca.

Y añade: "desde los fundamentos seguimos confiando en que va a cumplir los próximos hitos pactados para el proyecto". "Un ejemplo de esto es el avance de la etapa 3, denominada "GOGUEN", que se enfoca en los smart contracts. Hace unos días lanzó con éxito crucial en la testnet, alcanzado el primero de tres hitos de la etapa. Cerrado los tres hitos de la etapa, la siguiente que se la denominada "Basho", está enfocada en la escalabilidad", explica.

Por su parte, el fundador de Cardano, Charles Hoskinson habló en un video de YouTube sobre cómo las criptomonedas comienzan a ser independientes de Bitcoin, y remarca que por primera vez en la historia, se produce "un movimiento contra cíclico significativo por primera vez". Y resalta: "el dominio de Bitcoin cayó en un 43%".

Cardano , un proyecto que viene en alza

Al mismo tiempo, enfatizó que "están construyendo las finanzas del futuro" y sostuvo "que gran parte del crecimiento de este nuevo sistema financiero se debe a las deficiencias del sistema financiero heredado".

Además, Hoskinson afirmó que "Cardano es superior a Ethereum 2.0," y subrayó que "en este momento es el líder del mercado Proof-of-State (POS)".

Según el especialista, los motivos son:

El tránsito de proof-of-state. Ethereum en realidad se está matando a sí mismo

Ethereum se retiró de la gobernanza

"Estamos liderando esa lucha. Fuimos los primeros en el mercado. El motor no convierte un BMW en un BMW. Es parte de ella pero necesita un ecosistema completo, una colección completa de cosas", agregó el creador de Cardano al sitio Investing.

Cardano es denominado el "Ethereum japonés", por ser una criptomoneda de tercera generación, y desde el principio su creador intentó mejorar los problemas de escalabilidad, sostenibilidad e interoperatibilidad de Ethereum. Desde el 2017, año en que se fundó tuvo una recaudación de u$s60 millones en su ICO.

Otra visión

Alan Verbner, cofoundador de Atixlabs, le explica a iProUP que: "Cardano es una blockchain distinta en cuanto a consumo energético". "Ethereum va por ese lado también, nada más que Cardano ya tiene andando ese sistema y ahora a mitad de año van introducir la posibilidad de operar con contratos inteligentes", agrega.

"El proyecto de Cardano viene cumpliendo con todo lo que se prometió, viene cumpliendo con fechas, y objetivos hace hace que la gente se quiera mover. Aunque todavía no sea lo que más se usa, porque aún está en etapa de prueba", completa Verbner.