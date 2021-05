Bitcoin Cash sigue subiendo: qué depara el futuro cercano para esta criptomoneda de referencia

Bitcoin Cash (BCH) entró de nuevo en la clasificación de los 10 primeros puestos de criptomoneda con mayor capitalización de mercado esta semana

Ese nuevo puesto fue después de una subida del 36% durante la noche que se sumó a un crecimiento del 68% en la semana. La valoración por moneda de BCH subió de u$s 1.068 a u$s 1,462 en menos de 24 horas hasta el 6 de mayo, sumándose a un notable aumento desde su mínimo semanal en el rango de los u$s 800.

El resurgimiento de lo que una vez fue un pilar de la alineación del top 10 llega justo una semana antes de la bifurcación bianual de Bitcoin Cash programada para el 15 de mayo, que introducirá dos pequeños pero no insignificantes ajustes en la red.

Uno de ellos es la eliminación del límite de la cadena de transacciones no confirmadas de Bitcoin Cash, lo que permitirá que se emitan más microtransacciones sin tener que esperar a la confirmación del bloque.

Los bloques se minan cada 10 minutos en Bitcoin Cash, y el antiguo límite de la cadena sin confirmar estaba limitado a 50 transacciones. Esto les permitía a las aplicaciones de gran volumen realizar 50 transacciones casi instantáneas antes de requerir la confirmación en un bloque. Este límite se eliminará por completo cuando tenga lugar la próxima bifurcación dura.

Bitcoin Cash vuelve a incrementar su valor y se perfila con buen futuro cercano con nuevas funcionalidades

El otro cambio importante previsto para el 15 de mayo será la introducción de múltiples salidas "OP_RETURN". En pocas palabras, la blockchain de Bitcoin Cash actualmente permite la inserción de datos diversos en una transacción, como texto, imágenes y otros tipos de datos. Actualmente, solo se puede incluir una salida "OP_RETURN" en una transacción, es decir, una imagen, texto, etc. La próxima actualización de la red permitirá incluir múltiples piezas de datos diversos en una sola transacción.

Ambos cambios abren el uso de Bitcoin Cash a un mayor volumen de transacciones, y lo hacen más accesible a las aplicaciones actuales y populares, como los NFT. Las empresas y los desarrolladores de aplicaciones declararon que querían ver específicamente los cambios introducidos para ampliar las capacidades de la cadena de bloques con tokens no fungibles en particular, como se señala en la documentación de la actualización.

El precio de mercado de Bitcoin Cash ha aumentado desde principios de año junto con el resto de la esfera de las criptomonedas. También lo ha hecho su uso general, según los datos de la cadena de Bitinfocharts.

El número de transacciones diarias de Bitcoin Cash pasó de 20.000 en diciembre a más de 150,000 en el momento de la publicación, un aumento del 650%. Entre febrero y abril, Bitcoin Cash procesó regularmente más transacciones diarias que Bitcoin (BTC), alcanzando un máximo de 414.000 frente a las 229.000 de Bitcoin el 21 de marzo.

Sin embargo, la misma fuente de datos muestra un menor crecimiento en el número de transacciones procedentes de direcciones únicas, que solo aumentaron un 25%, pasando de 40.000 a 50.000, una cifra que supone una quinta parte de la observada en Bitcoin, indicó Cointelegraph.