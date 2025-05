Inspirado en el Conductismo y el Proof of Work de Bitcoin, Esteban Piazza, profesor de secundaria y programador, creó los EsteBits

Esteban Piazza es profesor de secundaria en un colegio de Capital Federal y creó una solución cripto para una problemática con la que todos los que son y fueron estudiantes pueden empatizar: "el alumno no quiere estudiar".

Los alumnos de secundaria,

tienen entre 13 y 18 años

hacen en promedio 14 materias al año

van casi 10hs al colegio

hacen actividades extra

tienen vida social

momentos de dispersión

Por lo que, "es probable que no quieran darlo todo y es válido. Al pibe lo que le interesa es esforzarse menos, ‘tener su vida más fácil’, algo a lo que apuntamos la mayoría: hacer el menor esfuerzo, para conseguir el mismo resultado", relata Piazza.

Además, el profesor explica que, a diferencia del estudiante universitario, que encuentra una motivación en el final del camino, "el alumno de secundaria solo sabe que termina el secundario, eso genera que no vea valor en estudiar, ni que pueda comprender que lo que está aprendiendo le servirá en el futuro".

Frente a este panorama, a Piazza se le ocurrió retribuir con algo 'tangible' el esfuerzo de los alumnos a través de una criptomoneda a la que denominó Steve Coin (EsteBits): una recompensa que se les otorga a todos los alumnos que hayan finalizado una tarea y que podrá ser intercambiada por beneficios.

"La idea es reforzar con un estímulo secundario (las monedas) una actitud positiva (hacer la tarea) y no te premio por hacerlo bien, te premio por hacerlo, ya que de lo contrario, al que le salga mal, no lo va a presentar y no voy a poder ver tu progreso a lo largo del tiempo", revela.

Esteban Piazza, creador de SteveCoin, dando clase

"Les doy la tarea y las soluciones, si elige el camino de copiarse, es mejor que haga eso a que no haga nada, tampoco busco que el alumno compita. Hay un montón de comentarios del tipo ‘lo hacen por la moneda y no por el motivo intrínseco de aprender’, pero a la larga gano yo siempre: cumplieron con el objetivo", apunta.

EsteBits: la solución basada en Bitcoin que encontró un profesor de secundaria para que los alumnos hagan la tarea

El origen de este proyecto se remonta a unos meses atrás, cuando al preparar sus clases, Piazza, Profesor de Informática, Licenciado en Tecnología Educativa, programador y desarrollador, notó que tenía que tener varias pestañas de internet abiertas con diversos recursos.

"Un día dije ‘yo esto lo puedo unificar’ y crear un sistema para gestionar la clase. Cuando lo vi, en una de las etapas intermedias, pensé que le podía servir a otros profesores y lo hice público con el nombre DelAula", destaca.

Dentro de este desarrollo se incluye el sistema de recompensas, que está basado en el Proof Of Work (Prueba de Trabajo) de Bitcoin: donde, para conseguir la moneda (o una porción) se requiere de un esfuerzo, que en el caso de BTC es la minería (una computadora resolviendo problemas matemáticos) y en el de SteveCoin, son los ejercicios de la tarea.

"Lo que te estoy ahorrando es hacer un esfuerzo muy grande para la prueba, donde estudiás todo en poco tiempo y vas sin dormir, por uno 'de a poquito' y por ese esfuerzo te doy un beneficio en la prueba: un ejercicio menos o un pequeño machete tipo recordatorio", indica.

Las transacciones pueden ser tipo marketplace o tipo subasta y Piazza aseguró que prefeiere este último porque el que más se esforzó (tiene más coins) y, por lo tanto, le va a haber costado más 'esfuerzo' la puja por el beneficio.

Además, afirmó que no importa si la tarea está bien o mal, sino que esté y rechaza enérgicamente el intercambio de monedas entre los alumnos, porque cree que esto podría ser poco ético y un descontrol.

Críticas: el impacto que tuvo el modelo basado en Bitcoin que inventó un profesor de secundaria para que los alumno hagan la tarea

En palabras de Piazza, "a los que les va muy bien y a los que les va muy mal, no les interesa: el mayor impacto está en el 'alumno promedio', el que es más fluctuante en su interés".

El sustento teórico del modelo, que es "psicológico y no pedagógico", se basa en el Conductismo, creado por Burrhus Frederic Skinner y que, en palabras de Piazza, "está basado en la observación científica y busca los resultados tangibles, en un plazo determinado".

"Es un sistema similar al de los bonos en el trabajo: el bono en sí no tiene sentido, 'vos ya me pagaste por mi trabajo', lo que busca es el cambio en la conducta, recompenso habilidades no pactadas para que las pongas al servicio", destaca el profesor.

Respecto al impacto en 'la sala de profesores' y en la comunidad educativa, Piazza comentó que "siempre hay resistencia al cambio" y que ha recibido críticas, pero que estima al que "me dijo 'para mí no es lo que hay que hacer, pero valoro que estés haciendo algo por cambiar'".

"También pasó de alumnos que piden a los profesores el sistema de recompensas, dicho de otra forma, ellos mismos están exigiendo esfuerzo, pidiendo tarea, para ser recompensados. Tomo que la motivación no es la correcta, pero la otra vereda es que no hacen la tarea", sentenció.

Para finalizar, Piazza aceptó que existe un "momento social" que hace que "más allá de estar bien o mal, el individualismo esté bien visto", a tono con la crítica de que con este sistema "no se fomenta la cooperación y el trabajo en equipo".

Ante esto, concluyó con una pregunta: "¿Por qué apuntar a la cooperación y la colaboración es objetivamente mejor que apuntar al individualismo?".