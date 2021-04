Estos son los argumentos del experto que asegura que el bitcoin podría alcanzar los u$s 166.000

La actividad on-chain de los inversores apunta a que el precio de Bitcoin alcanzará un techo por encima de los 166.000 dólares, o incluso más

Tras escapar del triángulo ascendente de dos meses, el precio de Bitcoin (BTC) se mantiene firmemente por encima de los u$s60.000. El volumen on-chain actual sugiere que los inversores todavía están comprando Bitcoin con fuerza en los niveles de precio actuales.

Además, el precio actual ni siquiera se acerca a un techo a corto plazo cuando se compara con los múltiplos históricos de valoración de la red.

La actividad de los inversores muestra que la corrida alcista del precio de BTC no se ha sobrecalentado

Si bien los suelos del mercado bajista a menudo coinciden con el agotamiento del vendedor, los techos del ciclo alcista ocurren con el agotamiento del comprador. Observar la actividad de los inversores a largo plazo durante las diferentes etapas en un mercado alcista demostró ser un buen indicador de los niveles de soporte de precios de BTC y las condiciones de sobrecalentamiento en el pasado. La actividad actual de los inversores sugiere que el precio de mercado está lejos de sobrecalentarse.

El analista on-chain, Willy Woo, quien desarrolló una metodología para medir esta actividad, la describe de la siguiente manera: "La 'actividad del inversor' se basa en el volumen on-chain. Esto se debe a que cuando BTC se mueve entre billeteras de dos participantes diferentes, asumimos que hubo un pago fuera de la cadena (sea en fiat o altcoin). Es una medida imperfecta, pero se aproxima a lo que está sucediendo".

La actividad del inversor, expresada en el volumen on-chain, se multiplica luego por la media móvil de 2 años del "Valor de Red" sobre las "Transacciones" (NVT) y luego se divide por el suministro circulante. El precio que se deriva a través de esta metodología se denomina "Precio NVT".

Precio NVT de Bitcoin. Fuente: Woobull.com

El precio NVT no solo da una buena indicación de cuánto volumen está dispuesto a pagar a los precios actuales, sino que también puede usarse como una estimación del suelo en un mercado alcista debido a la media móvil a largo plazo del NVT. Por lo tanto, el NVT también podría denominarse el múltiplo de valoración de la red derivado del volumen de transacciones o podría considerarse como la relación PE, o "precio-ganancias", de Bitcoin.

La prima NVT dice que un techo a corto plazo podría ser el nivel de los u$s 95.000

El precio de mercado rara vez cayó por debajo del precio NVT durante un mercado alcista. Si lo hizo, resultó ser una excelente oportunidad de compra. El precio NVT actual es de u$s 47.500. Según el precio de cierre de ayer de u$s 61.600 por Bitcoin, el mercado está dispuesto a pagar una prima de 1.3 veces la valoración actual de los inversores a largo plazo. Este múltiplo se llama prima NVT.

Durante los mercados alcistas anteriores, las primas NVT por encima de 2 resultaron ser techos a corto plazo, y por encima de 3.5 marcaron el techo de un mercado alcista. Actualmente, esta métrica sugiere que la prima NVT actual de 1.3 no se acerca a los techos vistos en los mercados alcistas anteriores.

Con base en el precio NVT actual de u$s 47.500, el próximo techo importante a corto plazo con una prima NVT de 2 probablemente podría ser de u$s 95.000 o más, mientras que un posible techo de ciclo, con una prima NVT de 3.5, podría ser de u$s 166.300 o más.

Para este experto cripto el bitcoin podría perfectamente alcanzar los u$s166.000

La prima NVT actual sugiere un mayor potencial alcista

Si bien una prima NVT de 1.3 puede ver una caída a corto plazo en el precio del 30% o más, el múltiplo también muestra que sería al menos otro aumento de precio del 54% desde el precio de cierre de ayer para alcanzar un potencial techo de ciclo a corto plazo.

Sin embargo, esto supone que la historia se repetirá nuevamente y que se alcanzarían nuevamente primas NVT similares a las de los mercados alcistas anteriores. Ninguno de los dos está garantizado, por supuesto. Sin embargo, si este fenómeno se repitiera, la relación riesgo-recompensa ciertamente favorece el alza.

Además, un precio de u$s 166.000 en realidad puede ser una predicción bastante conservadora, según Woo. Como Cointelegraph informó anteriormente, el analista explicó que el precio de BTC también podría alcanzar los u$s 300.000 para diciembre de 2021, según otras métricas.