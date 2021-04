Nació como un "chiste", pero se ha convertido en algo serio: la criptomoneda que sorprende a todos

Elon Musk dijo que es su moneda virtual favorita y hasta la ha denominada "la criptomoneda del pueblo", ¿de cual de las divisas cripto estamos hablando?

Desde que Dogecoin (DOGE) se convirtió en el tema de conversación favorito de Elon Musk en las redes sociales, el precio de la altcoin basada en un meme sigue aumentando y se duplicó en 24 horas hasta alcanzar su máximo histórico de u$s0,29.

De manera sorpresiva, Dogecoin se convirtió en la octava criptomoneda más grande por capitalización de mercado, superando incluso a Litecoin (LTC), Chainlink (LINK) y Uniswap (UNI), entre otras.

Este viernes, las ganancias de DOGE exhiben un impresionante crecimiento de un 300% en la última semana y un rendimiento en lo que va del año cercano al 5.000%.

Si se compara la cotización con la misma fecha de hace un año, poco después de la baja pronunciada que tuvo el criptomercado en 2020, Dogecoin subió más de 12.000%.

Asimismo, incluso los traders profesionales habían sido sorprendidos. "Este es el primer bombeo de DOGE que me he perdido en años, pero todavía me encanta verlo. Mi activo favorito de todos los tiempos, cambió mi vida en 2017. Feliz por los que tienen participaciones en él, ¿no?", tuiteó Scott Melker.

A fuerza de tuits del fundador de Tesla, Elon Musk, dogecoin ha crecido rápidamente y, de ser un chiste de amigos, anota una ganancia de 18.000% en lo que va del año, en línea con la fiebre que provoca el mundo cripto en inversores minoristas y fondos de cobertura.

Dogecoin fue creado por Billy Markus y Jackson Palmer, dos ingenieros en sistemas que usaron a un perro de raza Shiba Inu como logo y con el único objetivo de ser una "alternativa graciosa" al bitcoin.

El último envión a dogecoin provino de la salida a la bolsa de Coinbase, la plataforma de compra y venta de criptomonedas más grande de los Estados Unidos, y de su "padrino" en las redes sociales, Elon Musk.

Es así como esta criptomoneda se ha convertido en alternativa de inversión mientras se espera cuál será el devenir del bitcoin y de Ethereum, entre otras.

Turquía prohibió las transacciones de cripto

El dominio de la capitalización del mercado de Bitcoin se situó en el 52.1%, también bajando notablemente en las últimas semanas a medida que las altcoins registran un alza, que algunos analistas creen que solo alcanzará un pico a finales del invierno.

Por otro lado, la prohibición de las transacciones por parte del banco central de Turquía alimentó la pérdida del impulso alcista, debido a los posibles efectos secundarios "irreparables" para la red de pagos fiat establecida en el país.

"Se considera que su uso en los pagos puede causar pérdidas irrecuperables para las partes de las transacciones debido a los factores mencionados anteriormente e incluyen elementos que pueden socavar la confianza en los métodos e instrumentos utilizados actualmente en los pagos", citaba Reuters en un comunicado.