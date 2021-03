Pese al efecto negativo en sus acciones, MicroStrategy vuelve a comprar Bitcoins, ¿cuánto fue esta vez?

Similar a ocasiones anteriores, el CEO de la empresa, Michael Saylor, informó sobre la compra a través de su cuenta de Twitter. En esta oportunidad la compañía ha invertido u$s 15 millones en la principal criptomoneda.

MicroStrategy ha comprado otros ~262 bitcoins por ~15,0 millones de dólares en efectivo a un precio medio de ~57.146 dólares.

MicroStrategy has purchased an additional ~262 bitcoins for ~$15.0 million in cash at an average price of ~$57,146 per #bitcoin. As of 3/12/2021, we #hodl ~91,326 bitcoins acquired for ~$2.211 billion at an average price of ~$24,214 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/QIQP30rv2q — Michael Saylor (@michael_saylor) March 12, 2021