Escritora española tokeniza su primer novela y las vende sin intermediación: cuál fue el proceso

Gracias al conocimiento de sus hijos de 17 años, la escritora española Ana María Prats convirtió en NFT su novela llamada "Donde el viento da la vuelta"

Este pareciera ser el año de los tokens no fungibles (NFT por sus siglas en inglés), coleccionables virtuales que se han vuelto un boom cada vez mayor, con ventas masivas y algunos -sobre todo los vinculados a obras de arte- a altísimos precios.

La escritora española Ana María Prats decidió unirse a la fiebre de los NFT y convirtió su primera novela en lo que llama la "primera novela tokenizada". DiarioBitcoin la entrevistó sobre su iniciativa y las expectativas que tiene sobre la misma. Pero primero hablemos sobre quién es Prats.

Nacida en Sant Feliu de Llobregat, un pueblo muy cerca de Barcelona, lleva 19 años residiendo en Madrid. Es trabajadora social de profesión, pero ha escrito desde hace tiempo, sobre todo textos técnicos y guiones de programas de radio. Hizo un libro sobre adopción internacional. Pero poco a poco se fue acercando a la narrativa y escribió pequeños relatos que publicó en su blog. Toda esa experiencia la llevó a la escritura de su primera novela, autopublicada y distribuída a través de Amazon, la cual lleva por título "Donde el viento da la vuelta".

La novela tokenizada

Portada de la primer novela de la escritora "cripto"

Cuenta Prats que su novela, ambientada en Colombia en los años 50, trata de que, a raíz del robo de una pieza del Tesoro de los Quimbayas, que reposaba en el Museo de América en Madrid (España), un arqueólogo, un cineasta y un abogado se verán envueltos en una cadena de acontecimientos que se escaparán de su control y en los que se verán involucrados sus seres queridos.

"Se enfrentarán a sus sombras, revivirán antiguos pecados y todo ello los llevará por el camino oscuro e irónico del delito, la mentira y los secretos. En esta historia de intriga y emoción, los personajes se irán redescubriendo en cada situación creada hasta llegar a conocer la verdad que cada uno de ellos escondía", explica.

De Amazon a los NFT

Aunque la escritora publico también en Amazon, no pierde las oportunidades existentes: "Creo que es interesante avanzar con los signos de los tiempos. El futuro avanza hacia la inteligencia artificial, la robótica… que se están instalando en muchas de nuestras tareas cotidianas. Aunar el mundo de los proyectos descentralizados, que han partido del sistema tecnológico de la Blockchain liderado por Bitcoin y el resto de criptomonedas en este momento, y la experiencia "tradicional" que tenemos acerca de la presentación de libros a los lectores, me parece una oportunidad especial. Es un modo de descentralizar este campo, de ofrecer una voz diferente a los autores dentro del crypto arte (entendiéndolo como arte propiamente y como arte de la escritura) y complementar el sistema editorial ya establecido mirando al futuro. En mi caso, diseñé la portada de mi libro y la maqueté yo misma y el token me da la oportunidad de exhibirla como objeto de arte dentro del mundo de las criptomonedas, además de ser el escaparate de mi obra, la novela en sí misma".

Los tokens no fungibles están tomando cada vez más relevancia en una economía descentralizada

La enseñanza de los hijos y la entrada en el mundo NFT: "Hace un año aproximadamente que entré en el mundo de las criptomonedas, a través de mis hijos de 17 años. Me sorprende gratamente que, hoy día, hay muchísima gente muy joven que son expertos en este tema… esto me apunta directamente al futuro, como te decía antes. Indagando más acerca del tema, conocí los NFT, los tokens no fungibles, y me interesó. Hablaban de obras de arte físicas tokenizadas, fotografías, obras digitales… y pensé en ¿por qué no?, presentar la novela como bien cultural tokenizable, como una ampliación del mercado de los tokens con un objeto físico que, tradicionalmente, poco tendría que ver con el mundo al que me adentraba. Pienso que es una oportunidad que nos ofrece la tecnología y que no debemos pasar de largo, sin más. Los NFT son únicos y limitados y esto permite certificar versiones específicas, como en el caso de mi novela, y también permite crear valor por la escasez y la autentificación que ofrece la cadena Blockchain".

En cuanto a sus expectativas, dice Prats: "Pensé que desde una plataforma que permita subir NFT podría llegar, en especial, a gente muy distinta a la que habitualmente consume literatura de un modo más "tradicional". Esto me pareció un reto y un inicio de tendencia que podría permitirme acercar el mundo de la tecnología Blockchain y las criptodivisas desde mi ámbito, desde la creación literaria, desde la escritura, y llevarlo a gente que no lo conoce. Así, uniendo estos dos mundos que parecen tan dispares, es cómo gesté la idea que llevé a cabo gracias a un colaborador, Emilio Gascó Cervera que tiene un canal en Youtube "Cryptonitas", y que me inició en este concepto y me echó una mano en la conversión de la portada de la novela a NFT. Dentro del libro hay dos ilustraciones más que tengo intención de ir subiendo como coleccionable de la novela donde ya está la portada, en https://rarible.com/anapcwriter. Uno mismo puede crear su propio escaparate, a modo de ventana acristalada de una librería, y adentrarlo al mundo entero".

Restos del proceso: " Lo más difícil ya lo había superado cuando inicié la conversión a NFT que resultó ser un proceso bastante intuitivo dentro de la plataforma si tienes nociones básicas y activos en criptomonedas. Lo que me costó más fue entender el concepto, adentrarme en el mundo de la Blockchain -no tan de cerca pues tengo nociones básicas- y las criptodivisas que están completamente integradas y comprender, para poder explicar a propios y a extraños, en qué consisten los activos digitales. Eso es lo que más me ha costado. El NFT que he subido se convierte en el avatar digital de mi novela y creo que este concepto significa algo novedoso en el mundo editorial que, en el fondo, lo enriquece en su cultura de cara al futuro".