Fraude con criptomoneda: condenarían con 20 años de prisión a legendario desarrollador de software

Un comunicado de prensa enviado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, informa que McAfee y su asesor ejecutivo Jimmy Gale Watson promovieron a un gran número de seguidores de la cuenta en Twitter de McAfee al uso de ciertas criptodivisas para inflar los precios de estas.

Además, de acuerdo al informe, se ocultaron los pagos que McAfee recibió de empresas emergentes para promover sus ofertas iniciales de monedas (ICO, por su sigla en inglés).

El Departamento de Justicia de EE.UU. destacó que ambos acusados se embolsaron "más de u$s13 millones" gracias a este accionar en Internet. La Comisión de Comercio de Futuros y Mercancias (CFTC) de Estados Unidos presentó cargos civiles por la utilización del esquema de fraude "pump and dump".

Este antiguo metódo de "inflar y desechar" es una estrategia de manipulación del mercado por parte de un inversor o grupo de ellos que intentan aumentar el precio de un activo que poseen para luego venderlo en masa.

Esta incentivación es efectuada mediante recomendaciones basadas en declaraciones falsas, engañosas o muy exageradas, accionar que es ilegal en muchos países incluídos los Estados Unidos

Esta imputación se suma a la compleja lista de cargos que McAfee y Watson enfrentan respectivamente. En octubre, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés), acusó a McAfee de ocultar u$s23.1 millones obtenidos con este mismo accionar, mediante siete ofertas de criptomonedas en la red social.

En resumen, ambos desarrolladores fueron acusados de siete cargos, entre los que se destacan:

Estos delitos contemplan penas máximas que podrían ir desde los 5 hasta los 20 años de prisión, con el agregado de las posibles sanciones económicas resultantes del accionar del esquema de fraude, de parte de los organismos pertinentes. El CEO del antivirus fue arrestado el pasado viernes 5 de marzo en Texas.

Las acusaciones se centran en fraude que rondan la incitación a diversad ofertas iniciales de moneda. De acuerdo a lo informado por el ente de justicia norteamericano, bajo este esquema, las compañías emergentes emitían y vendían tokens digitales, aunque sin declarar dichas operaciones.

También ocultaban que los emisores de la ICO compensaban a McAfee y a su equipo por sus tweets promocionales con una parte sustancial de los fondos recaudados a los inversionistas del ICO.

En este sentido, la SEC avisó que aquellos que promuevan las ICO deben revelar cualquier compensación que reciban por respaldar los tokens digitales, "como bien sabían McAfee y Watson", señala el comunicado de prensa.

Solo por esta acusación en particular, las ganancias de McAfee y sus allegados por pagos no revelados de comisiones de ICO sumaron un total de u$s11 millones que habrían ocultado a los inversionistas, gracias al sistema de reventas.

A través de su cuenta en Twitter, John McAfee aseveró que "son exageradas" las acusaciones de la SEC. "Mi equipo evaluó cada promoción en función de la gestión, los planes de negocio y el potencial. Nadie podría haber previsto el desplome del mercado altcoin. Nos pagaron con las mismas monedas que se estrellaron", sostiene.

The SEC allegations: My team evaluated every promotion based on management, business plans and potential. No one could have foreseen the altcoin market crash. We were paid in the same coins that crashed. The SEC allegations are overblown. — John McAfee (@officialmcafee) March 6, 2021