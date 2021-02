Dura advertencia de uno de los rebeldes de Reddit a Wall Street: ¿qué dijo?

Los miembros del foro llaman a seguir la batalla contra los grandes fondos de inversión bajistas tras hacerles perder miles de millones

"Puedes llamarme Henry", afirma al término de una conversación en el chat del foro Reddit uno de los jóvenes que dedica mañana y tarde a azuzar las compras de GameStop y otras acciones asediadas por los grandes fondos de inversión bajistas de Wall Street.

Residente en Londres, recién graduado en marketing, y empleado de "bajo salario" en una start-up tecnológica, a sus 23 años no es un recién llegado atraído por la nueva épica de la llamada a filas a los pequeños inversores para dejar a los fondos buitre sin un céntimo: lleva en el subforo WallStreetBets (Apuestas de Wall Street) desde 2017, y conoce a muchos de sus miembros.

"La mayoría son veinteañeros que se enfrentan al peor mercado laboral en 100 años. No me sorprende que tomen riesgos extra para llevar dinero a casa", apunta.

En su caso, esos riesgos no son muy elevados cuantitativamente, aunque suman un buen trozo de su cuenta bancaria. Como muestra la captura de pantalla de sus movimientos, ha invertido casi 2.000 dólares, el 20% de sus ahorros, en títulos de la empresa de videojuegos GameStop, tras haberlo hecho en la tecnológica BlackBerry, y la cadena de tiendas de productos para el hogar Bed Bath & Beyond, todas ellas muy castigadas por los fondos bajistas en el pasado y ahora catapultadas por la oleada de compras de los pequeños inversores.

Según reporta el periódico El País de Madrid, su concepción de la pugna rebosa un idealismo que llama la atención al aparecer ligado al mercado de valores, habitualmente implacable e individualista. "Al principio se trataba de dinero, ahora se trata de destruir a los bajistas. No creo que la mayoría de las personas en este grupo de Reddit se preocupe por el dinero. Hay gente que ha ganado millones de dólares y está preparada para perderlo todo para enviar un mensaje".

No todos los que han acudido a ese puñado de acciones están dispuestos a inmolarse por la causa. Ganar dinero sigue siendo el motor principal para buena parte de los pequeños inversores, aunque se alegren del golpe propinado de paso a los fondos buitre.

El usuario DeepFuckingValue ha sido el prototipo del héroe popular entre los foreros, compartiendo cada cierto tiempo los extractos de unas cuentas que no dejaban de crecer, hasta superar los 30 millones de dólares, aupadas por las compras de los pequeños inversores y por los fondos bajistas, que al ver su dinero esfumarse se apresuraron a adquirir las acciones para cerrar sus posiciones, provocando un efecto bola de nieve —el llamado short squeeze— que ha hecho repuntar más de un 1.600% los títulos de GameStop.

¿Cómo empezó todo?

"Son solo millones de personas hablando de lo mismo. Una especie de histeria colectiva, por así decirlo", afirma Henry. La existencia de un enemigo común: los grandes fondos bajistas. Y de un propósito: destruirlos, ha estrechado los vínculos de una comunidad, la de WallStreetBets, a la que ahora todos quieren sumarse.

En pocos días han pasado de tener menos de dos millones de usuarios a acercarse a los ocho millones, añadiendo dinero fresco con potencial para continuar unas embestidas bursátiles que ya han costado miles de millones a los fondos bajistas. No solo hay ideología y avaricia.

Entre sus miembros hay quien afirma habérsela jugado por razones personales más urgentes. "Ahora puedo firmarle un cheque a mi mamá y pagarle a mi hermana el tratamiento de Lymes. Este ha sido un año muy duro, pero estoy muy agradecido a cada uno de ustedes", dice uno de los mensajes más comentados, acompañado de una gráfica con una curva vertical y una cifra: 64.153,37 dólares.

Henry, cuyo seudónimo en el foro es Ozymandias, un tributo al soneto del poeta romántico inglés Percy Bysshe Shelley "sobre cómo el poder absoluto corrompe", se dice dispuesto a todo.

"Se trata de enviar un mensaje. Estoy preparado para perder lo invertido. En este punto es casi una guerra de clases". Su resentimiento hacia Wall Street tiene una fecha grabada a fuego, la del comienzo de la crisis de las hipotecas subprime. "Mis padres perdieron nuestra casa en 2008 porque Wall Street jugó con la economía. Se salieron con la suya, fueron rescatados y estamos aquí contraatacando".

Para algunos, los usuarios de Reddit son ludópatas embarcados en una guerra que no pueden ganar. Las acciones tienden a recuperar su valor real. Y nuevos fondos bajistas pueden ver en el desmesurado precio de las acciones, inflado artificialmente hasta construir burbujas a la vista de todos, una oportunidad sencilla de ganar mucho dinero apostando por su caída. El riesgo estriba en la imprevisibilidad del rival. Nadie sabe cuánto aguantarán el pulso los pequeños inversores, y una entrada en el mercado a destiempo puede salir cara.

Cuando en 2011 el movimiento Occupy Wall Street llenó las calles de jóvenes enfadados con los excesos de las élites financieras cargados de carteles y consignas, los amos del universo, como Tom Wolfe los llama en La hoguera de las vanidades, apenas se inmutaron, y la protesta acabó diluyéndose sin que los traders levantaran la vista de sus gráficos.

En enero de 2021, la autoproclamada disidencia a Wall Street se maneja descontrolada, sin líderes, haciéndose llamar a sí mismos degenerados, autistas y retrasados. Y con un lema que empuja la temeraria actitud con que empeñan sus ahorros: YOLO —siglas en inglés de you only live once (solo se vive una vez)—. En los despachos, ya no pueden cerrar la ventana para silenciar las proclamas. Están en sus gráficos, especulando contra los especuladores.

"Todos vosotros, autistas americanos, necesitáis abandonar Robinhood [la herramienta para ejecutar órdenes de compra] y comprar el lunes. Hemos mantenido las líneas dos días por ustedes en Europa, pero esto es un esfuerzo colectivo. ¡Es una guerra! Aprovecha el fin de semana para cambiar de bróker. Necesitamos más presión de las compras. ¡No les dejaremos ganar! Enviad este mensaje arriba. ¡Nuestros camaradas americanos necesitan ver esto!", aúlla Henry en el foro.