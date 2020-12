Vendí la bici, compré un Bitcoin y ya me alcanza para cuatro autos: ¿espero a llegar a un departamento?

En un año y medio, la criptomoneda pasó de tener el valor de una bicicleta al de cuatro 0Km. ¿Se valorará como un departamento en el corto plazo?

Santiago es un early adopter en cuestiones tecnológicas y fanático de la vida sana. Por eso, no sorprende que, en 2019, durante el pleno auge de las bicicletas eléctricas, no dudara en dedicar gran parte de sus ahorros para adquirir una de alta potencia que le permitiera ir y venir del trabajo.

El plan parecía perfecto: el vehículo, plegable, le permitía pedalear poco a la ida y –por ende– no llegar transpirado a la oficina gracias a la asistencia del motor que incorporaba la bici. Y volver al hogar sólo pedaleando, ejercitándose y tomar una ducha al llegar.

Sin embargo, el día a día mostró las fallas de su plan. Los días de lluvia no podía usarla y le quitaba la independencia de poder ir a algún after office, en el cual no poder entrar con la bicicleta plegada.

Fueron sólo algunos meses hasta decidió venderla, apenas por debajo de su precio original, cercano a los 150.000 pesos. Y, en lugar de comprar dólares, invirtió los fondos en criptomonedas: era febrero de 2019 y, con el billete verde a $43 y sin el cepo, le alcanzó justo para adquirir un bitcoin, que cotizaba a 3.400 dólares.

En los últimos días, no pudo contener su alegría. Con lo que se había comprado una bici, compraba un tercio de un Renault Kwind 0Km (estaba a $480.000). Con la reciente suba de Bitcoin, que en la Argentina se vende a $4,5 millones, se puede comprar cuatro autos, que hoy cotizan a $1 millón cada uno.

La pregunta que surge en su mente es: ¿se compra un coche o espera un poco más y adquiere un departamento?

En ascenso

Los principales expertos de la comunidad cripto argentina no lo dudan: Bitcoin seguirá subiendo en 2021.

"Lo hablamos muchas veces durante 2020. Se dio la tormenta perfecta: crisis, falsificacion monetaria de los bancos centrales imprimiendo sin límites. Las consecuencias estan a la vista: Bitcoin superando su máximo histórico", afirma a iProUP Iván Tello, CEO de Decrypto.la.

El experto utiliza un gráfico logarítmico (ver infografía) para demostrar que cada vez que la criptomoneda sufre un halving, es decir, reduce a la mitad su emisión –que tiene un límite de 21 millones de monedas–, la cotización se dispara exponencialmente dentro de los 400 días.

Este proceso, que se realiza cada cuatro años, tuvo lugar en mayo. Así, Tello calcula que la proyección es que Bitcoin crezca 820% entre mayo y septiembre próximos, por lo que se ubicará cerca de los 150.000 dólares. Es decir, multiplicará por siete su cotización.

De cumplirse el pronóstico, Santiago podría adquirir un tres ambientes de unos 50 metros cuadrados en Almagro, uno de sus barrios predilectos por su conectividad en cuanto a transporte.

"Un Bitcoin arriba de u$s100.000 lo dan por sentado la mayoria de los analistas. Lo que no se sabe si seguirán teniendo el mismo poder de compra en un año", advierte.

Para Magdiela Rivas, de Paxful, "si bien el halving influyó algo" en la última escalada, "no fue tanto como se pensaba según algunos pronósticos". Y destaca que "lo que sí movió la aguja fueron las inversiones institucionales y la incorporación de criptomonedas a plataformas como PayPal".

Sin embargo, la ejecutiva remarca que "el mercado alcista indudablemente influye mucho en el ánimo de compra y el hecho de romper los u$s20.000 dólares hace que Bitcoin esté en los titulares de los diarios y sea trending topic en las redes", lo que deriva en mayores transacciones.

Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, coincide en que el halving impulsó la cotización, pero "sin duda el factor más importante es la adopción del mercado" y no sólo las inversiones institucionales.

"Tenemos billeteras virtuales que hasta ahora usábamos con tarjetas de crédito y a partir de 2021 vamos a poder fondearlas con criptomonedas y también al revés: tarjetas que cargamos con divisas virtuales, como la Binance Card, que ya está disponible en varios países", afirma.

Además, remarca que su "visión es un poco más largoplacista y no tanto respecto del precio, sino sobre su estabilización. En 2020 vimos algo que para es mucho más importante que el halving: cada vez más empresas que cotizan en bolsa están adquiriendo Bitcoin como reserva de valor".

"Lo que está sucediendo en el último semestre y se mantendrá en el segundo de 2021 es la revolución fintech: estas empresas van a registrar un gran crecimiento. Ya no serán sólo los early adopters los que apuesten a criptomonedas", afirma Gastón Levar, integrante de Airtm, a iProUP.

Según el directivo, las empresas del sector han "ayudado a que la gente se anime a pasar sus pesos a dólares digitales, con lo cual se pierde miedo a invertir en criptomonedas". Y remarca que "ahora las personas ya hablan de su experiencia, no sólo las empresas, por lo que el interés aumenta. Hay muchos millenials que quieren ser parte de la historia".

Tello también pone el foco en la "tendencia muy clara de crecimiento de confianza que atrae cada vez a más inversores, quienes a su vez tienen desconfianza en el sistema tradicional, en los bancos centrales y en las políticas económicas que pocas veces terminan ayudando al inversor".

Y desafía: "Esta migración tiene una particularidad: todo aquel que entra al mercado cripto, nunca vuelve atrás".

Qué pasa en Argentina

Según Rivas, de Paxful, "el mercado argentino viene acompañando el comportamiento de la región de modo general, con alzas significativas desde septiembre".

"Comparado con al resto de Latinoamérica, fue definitivamente más grande. Si comparamos septiembre-noviembre y junio-agosto, la Argentina creció 50%, mientras que el resto de la región lo hizo 5%", señala la ejecutiva.

"Esto muestra un gran interés por parte del público general respecto de las inversiones cripto y que cada vez más personas están interesadas en ahorrar de una nueva manera", señala.

Hinz, de Binance, asegura que el país hoy es un "mercado muy importante" dentro de su operatoria y uno de los líderes de la región. "Hemos crecido más de un 30% en cantidad de usuarios en el último trimestre, consolidando nuestra posición en Argentina aún más", confía a iProUP.

Tello, de Decrypto.la, confirma la tendencia: "Los últimos tres meses se registraron al menos 10.000 nuevos usuarios por mes desde Argentina, lo que triplica en nivel de adopción a otros países en donde tenemos presencia.

Por lo tanto, se espera que el incremento de operaciones se mantenga en los próximos días gracias al cobro del medio aguinaldo.

Según Hinz, diciembre es siempre un mes de escasa operación "porque los consumidores gastan su dinero en las compras de Fin de Año", pero espera que este año haya un cambio de hábito y la caída intermensual no sea pronunciada.

Pero el avance de Bitcoin no viene solo. "Cuando sube, todas las criptos suben. Tal es el caso de Ether", indica Rivas, quien añade que " su cambio de tecnología de seguro va a influir en el precio a la brevedad".

"Tiene todo listo para migrar a Ethereum 2.0 y esperamos que ese sea motivo de incremento en su valor", afirma la experta, en alusión a que la plataforma de la criptomoneda Ether planea ciertos cambios que abaratará las transacciones y las herramientas de inversión que proveen las finanzas descentralizadas (DeFi).

Bitcoin arrastra la cotización de todas las monedas, como Ethereum, la segunda en cantidad de circulante

Tello coincide y afirma que "sin lugar a dudas se va a ver beneficiada tanto por el upside de Bitcoin, su proyecto propio y tecnología, que es más que interesante".

Además, el experto se anima a dar un consejo para el ahorrista: "Mi cartera preferida de cara al 2021 es 80% Bitcoin, 20% Ether, con las proyecciones que tienen estas monedas es más que suficiente".

Ethereum además es la puerta de entrada a DeFi: existen algunas billeteras que permiten adquirir Ether u otras divisas basadas en la red de Ethereum, como el dólar digital DAI.

Y también posibilitan realizar nuevas formas de inversión en la que no hay intermediarios. Los flujos de fondos son manejados automáticamente y de manera transparentes por contratos inteligentes: hay "versiones cripto" de plazos fijos que ofrecen tasas muy superiores a las de mercado.

"Hasta ahora, tenemos más de 50 Dapps (aplicaciones descentralizadas) y la lista está creciendo todo el tiempo. No sólo hay de finanzas descentralizadas, también hay marketplaces, juegos y mucho más", asegura a iProUP Zerah, head of Marketing de Status, una billetera DeFi ultrasegura que es furor en el país.

"La Argentina es uno de nuestros mercados con mayor crecimiento, junto con Brasil, en América Latina", confía el directivo.

Cómo comprar

Para comprar activos digitales existen diferentes plataformas que ofrecen un funcionamiento distinto. Pero en todos los casos, ofrecen métodos de pago locales.

Por un lado, están los exchanges, que son el equivalente digital de las casas de cambio. Permiten comprar monedas digitales con pesos o dólares, mediante métodos de pago locales. Ejemplos: SatoshiTango, Decrypto, Bitso y ArgenBTC.

Su funcionamiento es el siguiente:

Algunas ofrecen una caja de ahorro virtual (CVU) para enviar y recibir transferencias en pesos o en dólares . Así, las acreditaciones son inmediatas

. Así, las acreditaciones son inmediatas Así, exigen el envío de fondos a una cuenta bancaria de la empresa , que asignará los fondos al usuario al "matchear" el número de CUIT ingresado en el alta con el del emisor de la transferencia

, que asignará los fondos al usuario al "matchear" el número de CUIT ingresado en el alta con el del emisor de la transferencia Con esos saldos, se pueden comprar o vender criptomonedas

Por el otro lado, están las plataformas persona a persona (P2P), que consisten en marketplaces que unen quienes buscan comprar activos digitales con aquellos que quieren vender.

Se pueden intercambiar saldos de cuentas bancarias o fintech, criptomonedas, tarjetas de regalo y sistemas de pago (PayPal, Payoneer, etc). Algunos ejemplos son Airtm y Paxful.

En ambos casos, ofrecen su propia billetera de Bitcoin integrada: es decir, su interfaz permite realizar transferencias de criptomonedas a otros usuarios y utilizar los activos. También permiten enviar esos activos a billeteras "sin custodia".

Este tipo de aplicaciones obliga al usuario a conservar sus claves públicas (similar al CBU bancario) y privada (equivalente al PIN), que son extensas cadenas alfanuméricas imposibles de recordar.

En consecuencia, habrá que anotarlas en un papel que se guarde en un lugar seguro, descargar una app o dispositivos similares a un pendríve para almacenarlas. Es de suma importancia: si se pierde la clave privada, no se podrá acceder a los fondos.

En cambio, la opción de los exchanges sólo requiere de un usuario y contraseña para ingresar a la cuenta, ya que ellos se encargan de gestionar esas claves. Y en este caso sí es posible recuperar las credenciales. La única contra: si el sitio es hackeado, no se podrán recobrar las monedas.

"Es absolutamente necesario que la gente sepa que la custodia de sus criptomonedas es personal y la seguridad depende de uno mismo", destaca Rivas, de Paxful, por lo que llama a que los usuarios investiguen a manejar sus claves en Internet.

¿Es un buen momento para comprar? Matías Bari, CEO del exchange SatoshiTango, no lo duda: "Siempre está barato. Estás pagando u$s27.000 por un activo que en algún momento valdrá u$s200.000".

Santiago se frota las manos. Si el Bitcoin sube a ese precio, se podría comprar un tres ambientes con cochera, también en Almagro, y le sobraría para un cero kilómetro. Todo, por el valor de una bicicleta.