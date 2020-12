Mercado Libre, imparable: la impresionante valuación que está por alcanzar la empresa de Galperin

Además, en el contexto de la crisis por el coronavirus, los títulos en la bolsa de Nueva York de Mercado Libre comenzaron a subir desde el 23 de marzo

Sin duda el 2020 fue el año en el que Mercado Libre no paró de escalar. El líder regional del ecommerce proyecta facturar este año más de u$s 20.000 millones por ventas online en toda la región, lo que representa una suba del 46,5%.

Asimismo, gran parte del volumen proviene de tres de los 18 países donde opera: Brasil (u$s 10.970 millones), Argentina (u$s 4.410 millones) y México (u$s 4.060 millones), según indicó el informe del portal estadounidense eMarketer, especializado en comercio minorista.

Amazon en la mira

Todos estos datos demuestran el impulso que tomó el comercio electrónico con la pandemia en todo el mundo, lo que se refleja en el valor bursátil de las empresas del sector, como por ejemplo; Amazon.

Sin embargo, en el contexto de la crisis originada por el coronavirus, los títulos en la bolsa de Nueva York de Mercado Libre comenzaron a subir desde el 23 de marzo hasta ahora su valuación es de u$s 84.600 millones, casi el triple desde su piso del año.

Las ventas online y el uso del celular para pagar compras y servicios de todo tipo se aceleró en este último tiempo.

"Este es un año atípico y muy ciclotímico. En marzo, en el inicio de la cuarentena, registramos una caída muy fuerte y en la primera semana las ventas cayeron 70%, pero desde abril repuntaron muy rápidamente. La pandemia aceleró los cambios para los cuales nos veníamos preparando", afimró el presidente de Mercado Libre, Juan Martín de la Serna, semanas atrás.

Pero además, todo esto obedece a la aceleración de una tendencia que se veía venir pero que obviamente se aceleró en el contexto actual; las ventas online y el uso del celular para pagar compras y servicios de todo tipo.

Porque se debe entender que el smartphone desplazó definitivamente a las PC como eje de entretenimiento y como centro de transacciones comerciales. Según eMarketer, casi dos tercios (65,1%) del negocio de Mercado Libre en la Argentina provienen de dispositivos móviles.

Asimismo, este año las ventas totales a través de teléfonos crecerán 80%, lo que representa una facturación de u$s 2.870 millones. Para Mercado Libre, de todos modos, la Argentina viene perdiendo relevancia con respecto a México en cuanto a volumen de transacciones y facturación. Y cabe destacar que esto es un mérito aparte ya que en ese país Meli compite y supera a Amazon.

Meli en Wall Street

Por otro lado, el 2020 fue el año de Meli por su exitosa actuación en Wall Street, donde marco varios hitos. En primer lugar, el 19 de mayo, superó una cotización de u$s 800 por acción y ya estaba valuada en u$s 40.000 millones.

En segundo lugar, el 6 de julio pasado, la acción cruzaba los u$s 1.000 y la valuación de u$s 50.000 millones. Pero el crecimiento del ecommerce no paró hoy está casi en los los u$s 1.670.

Esto marcó un récord ya que es por lejos la empresa argentina más valiosa de la historia. Previamente, la compañía que había llegado a lugares impensados fue YPF, cuando tocó un máximo de u$s 27.307 millones, en septiembre de 2005, y que hoy opera en torno a los 2.000.

Por otro lado, en su último balance trimestral, Mercado Libre que obtuvo una ganancia bruta de u$s 480 millones y en ese período facturó u$s 5.902 millones. "El 70% de ese valor proviene de transacciones realizadas desde dispositivos móviles", afirmó la empresa.

En cuanto al volumen, en el trimestre se vendieron 205,7 millones de artículos, lo que implica un crecimiento interanual del 109,9%. Todos datos que ratifican el buen momento que atraviesa el comercio electrónico en el país y también en la región.

Finalmente, Mercado Libre llegó al Nasdaq en 2007, y se convirtió en la primera empresa tecnológica de América Latina en hacer su oferta pública de acciones (IPO).

Y luego de 10 años, en 2017, la empresa ingresó por primera vez al índice Nasdaq100, el listado de las 100 tecnológicas con mayor valor de mercado, publicó Clarín.