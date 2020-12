Pesos y bitcoin, en una sola billetera: conocé cómo funciona que te permite pagar y ahorrar en dólares

Las fintech se duplicaron en los últimos dos años y dentro de ellas, el de pagos digitales fue el sector más movedizo. Qué ofrecerá BKR para diferenciarse

El sector de las billeteras virtuales sigue sumando competidores. Ahora es el turno de BKR, la fintech creada hace apenas un par de años, con el objetivo de alcanzar con servicios financieros a los bancarizados y los sub bancarizados a través de los tres ejes del negocio, el crédito, el ahorro y las transacciones diarias, y sumar alternativas de innovación, como la posibilidad de adquirir criptomonedas por esta vía.

El negocio de esta billetera virtual, que se mete en un segmento en el que compiten fintech y bancos digitales, desde Ualá hasta Brubank pasando por Mercado Pago y MODO, la app que lanzaron los bancos tradicionales de la Argentina, entre muchos otros, pasará por ofrecer servicios a los subbancarizados que, aún teniendo una caja de ahorro, no le sacan el máximo provecho, y a los usuarios intensivos de los servicios financieros por la conveniencia que les significa esta billetera por sobre las otras.

La empresa, que ya cuenta con 100.000 descargas de su app y 50.000 usuarios activos, permite obtener la billetera en pocos pasos y de manera sencilla, incluyendo las medidas de seguridad necesarias por tratarse de un servicio soportado en información sensible, tal como los datos personales.

BKR apunta a la inclusión financiera a través de la educación en el ahorro

"El primero que utiliza esta tecnología es el subbancarizado, por necesidad, y el bancarizado que tiene tarjeta lo va a usar por conveniencia sea porque tiene hijos y les es más fácil pasarle plata con una billetera o porque necesita caja chica para un almuerzo, o tiene empleados y así les deriva crédito para viáticos, por ejemplo; no es que no lo tenga resuelto pero sí que por la vía que ofrecemos le va a resultar más fácil", dijo a iProfesional, Francisco Chaves, gerente de relaciones institucionales de BKR.

La billetera virtual es uno de los servicios que venía creciendo más fuertemente en la Argentina y cuyo desarrollo explotó en pandemia. Cientos de miles de usuarios se volcaron a ellas para resolver, principalmente, los pagos de los impuestos y los servicios por la vía digital cuando las ventanillas de pago estuvieron cerradas o porque no querían tocar efectivo o porque, simplemente, se dieron cuenta que podían resolver esos trámites de una manera sencilla, eficiente y sin perder tiempo en una fila.

Un sector que crece

A tal punto evolucionó este segmento que las fintech de pagos digitales se duplicaron entre 2018 y 2020 al pasar de 32 a 64 empresas, de acuerdo a datos de la Cámara Argentina de Fintech. En este escenario, 18 de estas compañías se crearon en el último año.

De ahí que Chaves reconociera que, para poder desarrollar un negocio rentable y posicionarse en un escenario en el que hay cada vez más jugadores, no sólo tendrán que educar mucho a sus usuarios para que adviertan las ventajas de tener su dinero en esta billetera sino que, además, aprendan cómo es posible generar ahorro cuando está quieto.

En ese sentido, y respecto del último informe sobre inclusión financiera del BCRA donde determinó que las fintech no han sido relevantes en la obtención de este objetivo, el ejecutivo sostuvo que "una billetera virtual por el hecho de ser gratuita te permite acceder a una parte de la población pero esto no es ser inclusivo, esto exige más, un programa de educación, de difusión, explicar a los usuarios lo que se puede hacer. Hay gente que compra productos sin haber analizado el costo financiero total. Sin embargo, creo que las fintech y la rama de pagos digitales le están dando una capilaridad enorme al pago digital a una parte de la población que está descuidada o que, por las ofertas de su localidad, hay poca atención bancaria. Los productos fintech son inclusivos pero no alcanza. Hay que ser bueno para cumplir el objetivo", subrayó.

Las billeteras virtuales explotaron en alternativas y uso durante la pandemia

Por eso, BKR también se presenta como una opción válida para aquellas entidades que deben mantener vivos los pagos en crisis, en pandemia, en cualquier coyuntura. Clubes, ONG, colegios se acercaron a la empresa para sumar su servicio de pagos digitales porque entendieron que, al sumar esa opción, no sólo no les sube la morosidad sino que, además, pueden hasta mejorar el nivel de cobranza.

Y unido a ello también se incrementó el nivel de transacciones de dinero entre personas, no sólo las de los amigos que se reúnen para comprar un regalo o pagar un asado, sino también entre habitantes de distintas ciudades. El eje Córdoba-Santa Fe, o el integrado por las cuyanas Mendoza, San Juan y San Luis, registró movimientos de dinero como hasta ahora no se había visto. Y esto es posible gracias a la tecnología que usa BKR para ver por dónde se mueve el dinero y, a partir de esa información, ofrecer nuevos servicios a los usuarios.

"Tenemos una red comercial y la experiencia siempre es más significativa cuando el uso va más allá de la geografía. Vemos mucha transferencia entre personas, pagos de servicios y débitos automáticos para las suscripciones a los servicios digitales, como Netflix, Spotify, el almacenamiento de Google. Y desde mayo en adelante fue significativo el aumento de la compra por internet", agregó Chaves.

Ahorro y criptomonedas

Como anticipo de lo que se viene, el directivo indicó que en enero las cuentas BKR ya comenzarán a dar rendimiento del saldo y un servicio de compra de criptomonedas. Para ello, la empresa no duda en aliarse con otras empresas expertas en la materia para asegurar que están dando prestaciones con conocimiento y calidad.

De hecho, la posibilidad de hacer inversiones se encaró a partir de la compra de una ALIC cordobesa, Número Bursátil, mientras que el rendimiento del saldo será a través de un fondo con el que se encuentran en plena negociación, y lo mismo impulsarán para la compra de monedas digitales.

En el mientras tanto, y a tono con el espíritu federal que quieren imprimirle al servicio y a la inclusión financiera que pregonan, BKR será el sponsor de la Copa Argentina de Fútbol, como una manera de hacer conocer la marca de la mano del deporte más popular cuyo torneo, a su vez, se desarrolla en diversos escenarios argentinos.

El objetivo para 2021 es seguir creciendo en cantidad de usuarios a nivel local y comenzar un proceso de regionalización, razón por la que avanzan en conversaciones con potenciales inversores para desembarcar en Perú, México, Paraguay y Uruguay, entre otros.

"Para 2021 tenemos que tener los deberes hechos respecto de nuestros gastos en dólares para ver cómo la cotización nos impacta en la rentabilidad o el cash flow, pero la verdad es que no se puede mirar la coyuntura todos los días porque este sector también tiene un comportamiento que va más allá de ella. Este año tenemos 50 empleados contra 25 del año pasado. No sé cuánto costará un kilo de carne o el litro de leche pero lo que sucede en la pandemia sigue acelerando procesos y los que estuvieron a la altura de la situación lo pudieron aprovechar y quienes pensaban en proyectos digitales para 2021 tal vez no llegan. Habrá que ver también cómo se comportarán los distintos monstruos del mercado y ver qué se ofrece para diferenciarse", concluyó.

Para acceder a la billetera virtual de BKR hay que descargar la app disponible tanto en la tienda de Android como de iOS y registrarse siguiendo los pasos que allí se indican y que son sencillos de seguir. Ofrece la posibilidad de sumar una tarjeta prepaga Mastercard en formato físico para todos los comercios y en formato digital sólo para compras on line.

Una vez habilitada la app -que si bien se promete que sucederá a las 24 horas, ocurre en menos de una hora- también es posible acceder al listado de comercios en los que poder hacer las compras. Actualmente, la red alcanza a unos 1.000 comercios en todo el país en donde se puede comprar por medio de esta billetera.