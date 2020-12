Quieren que elijas el mejor seguro al menor precio y usan inteligencia artificial para lograrlo

Gracias a SamurAI, su propia inteligencia artificial, la compañía le ofrece a sus potenciales clientes el mejor servicio, siempre cuidando el bolsillo

El 2020 será recordado por muchas razones. En un año extremedamente particular, el uso de nuevas tecnologías se convirtió (por si ya no lo era) en un aliado indispensable para todos, tanto particulares como empresas. Al mismo tiempo, los bolsillos de los argentinos sufrieron un duro golpe del que será complicado levantarse.

En este contexto, existen empresas que combinan soluciones innovadoras para ofrecer mejores servicios y reducir los gastos. Este es el caso de PoolPo, un sistema que usa inteligencia artificial para buscar el mejor precio y prestaciones en materia de seguros.

"Teníamos ganas de hacer sinergia entre nuestras pasiones, y entendimos (quizas un poco antes que el mercado) que el mundo de los seguros era un buen lugar para dedicarle ese esfuerzo", comenta a iProUP Martin Kaler, uno de los cofundadores de la compañía. Junto a su socio Ariel Lipschutz fundaron esta compañía a comienzos de 2019.

"Charlábamos con Ari sobre mi trabajo (intermediacion de seguros) y lo que se podría estar necesitando aliviar. Y así recorrimos todo el proceso de venta, los puntos de dolor de los clientes, y fuimos viendo cómo la tecnología nos podia ayudar a transformar la experiencia por completo, tanto puertas adentro como hacia el usuario final.

Martin Kaler y Ariel Lipschutz son los fundadores de PoolPo.

"Mucha gente no está conforme con su seguro y no sabe cuánto paga. En general, uno saca el seguro la primera vez y no tiene mucha idea que tiene. Además, no te estás fijando si hay mejores precios, lo adherís al débito automático y te olvidás", explica Lipschutz, actual CEO de PoolPo.

Ambos fundadores definen su solución como "la única en la industria insurtech en buscar las mejores ofertas para renovar semanas previas al vencimiento de la póliza". De esta manera, el asegurado se garantiza de estar pagando siempre el menor precio.

"Esto lo hacemos a través del algoritmo de ‘SamurAI’, nuestra tecnología desarollada que luego de analizar los diferentes productos a ofrecer al interesado, obtiene las mejores ofertas, ahorrandole tiempo y dinero", suma Lipschutz, quien ya tenía experiencia trabajando con IA.

Primer paso

Con su idea en mente, ambos socios empezaron a trabajar en un modelo de plataforma donde las personas podían subir sus pólizas actuales para que un algoritmo de IA tome algunos datos (lugar de residencia, edad, modelo de auto y condición de seguro) y busque entre todas las aseguradoras un servicio similar, al menor precio.

El resultado fue abrumador: en el 45% de los casos se encontraban mejores ofertas por el mismo servicio. En este primer MVP, el 20% de los usuarios se pasaron a una nueva compañía.

Pero no se quedaron ahí. Luego de la primera experiencia exitosa, los socios dieron un paso más, replantearon la plataforma y la convirtieron al modelo que tienen hoy. Con algunos datos, el sistema presenta tres ofertas: una al mismo precio pero mejor condición (todo riesgo), otra por menos pero precio pero con la misma condición (terceros completo) y, la última, a menor precio pero con menos prestaciones (responsabilidad civil, la requerida por la ley).

"La idea es analizar la póliza con inteligencia artificial, obtener la información sobre la persona, con esos datos ir a las aseguradoras vía API y analizar las mejores. Cuando la plataforma tiene los datos hace el balance y muestra las opciones", explica el CEO.

Para su desarrollo ya invirtieron más de u$s 50.000 provenientes de ahorros, familia y un socio-inversor ángel. El modelo de negocio, por su parte, es igual al de los brokers: el cliente le paga a la aseguradora y la aseguradora a PoolPo. En su primer año de vida facturaron $150.000 y para cierre de este año esperan al menos triplicar esta cifra.

Respaldo y futuro

Esta insurtech tiene un as bajo la manga. Cuando comenzaron a trabajar en el modelo de negocios ya contaban con el apoyo de Lewitan, un broker con 60 años de vigencia en el mercado de seguros, más de 2.000 clientes y con el respaldo de grandes compañías del sector como Allianz, Mapfre, Sancor Seguros, Sura y Zurich .

"La parte operativa la dan ellos y nosotros somos como un spin off, así tenemos el respaldo para crecer a paso firme. Dentro de esta industria la historia y el recorrido pesan", asergura Lipschutz y suma que "para crecer de forma exponencial necesitás apoyarte en tecnologías exponenciales como la IA.

En un contexto complejo por la pandemia, las tecnológicas fueron las que menos lo sufrieron."Nosotros ya veníamos con el chip cambiado desde que arrancamos. Me refiero al impacto de la tecnología en la manera de hacer las cosas y cómo está transformando la manera de hacer negocios", revela el Lipschutz.

Y suma: "Estamos fascinados con SamurAI. Nos llevó tiempo su desarrollo y aún seguimos mejorándola pero lo que se viene va a estar buenísimo. Nos va a dar en el corto plazo muchas oportunidades de seguir ayudando a nuestros clientes y expandirnos a la región, y porque no, en todo el mundo".

Por último, Kaler reflexiona sobre la actualidad de su sector: "Hay un espacio gigantesco para crecer. Creemos que luego de las traveltech, ya más explotadas y con 35% de penetración, el insurtech junto con fintech serán el próximo boom en el mundo de los negocios digitales. Ojalá en los próximos meses veamos más dinamismo en el sector y adecuación al siglo XXI, tanto en los procesos como en la gestión".