La increíble apuesta que le hizo Tim Draper a Macri para convertir al Bitcoin en moneda nacional

"Estamos en una época y transición muy interesante, donde el mundo está comenzando a desconfiar del dinero de los gobiernos y el Bitcoin otras criptomonedas aparecen como una alternativa cada vez más fuerte", comentó el inversionista y venture capital Tim Draper en el marco del Argentina Fintech Forum.

En una breve pero interesante exposición, el fundador de Draper Venture Network marcó su fuerte postura hacia un mundo muy ligado a las criptomonedas: "El planeta se dio cuenta de que el Bitcoin es algo mejor. Al no estar ligado a los gobiernos, nos permite ir hacia un mundo más descentralizado, con menos fricciones y más ganancias"

En este contexto, el entusiasta del Bitcoin resaltó las bondades criptomoneda más popular del mundo, acentuando la "libertad de mercado", que lleva a una indefectible generación de ganancias.

Además, comentó una idea sobre el rol de los sistemas descentralizados: "Los empresarios quieren desarrollar sus negocios sin interferencias regulatorias. Y esto crea riquezas. La libertad de mercado es importante, los gobiernos tienen que considerar esto si quieren que sus sistemas prosperen en un mundo cada vez más libre.

A su vez, invitó a todos los usuarios a sumarse al mundo cripto para poder probar todos los beneficios que tienen las criptomonedas: "Algunos gobiernos se ven amenazados por eso y otros tienen miedo. Los que se sumen serán los grandes ganadores de los próximos 40 años".

"Las fintech tienen una gran oportunidad y responsabilidad de llevar a las personas hacia un mundo transparente y abierto", comentó el inversionista y reveló su mayor sueño: "Quiero recaudar fondos en BTC, invertirlo en esta moneda en empresas, que ellas paguen así sus sueldos y la usen para cancelar todas sus facturas. Esa es mi visión".

Además, reconoció el trabajo de grandes compañías locales como Ripio y Mercado Libre, así como su fondo de inversión local Draper Cygnus.

La apuesta con Macri

Al final de su exposición, Draper reveló que tuvo diálogo con Mauricio Macri cuando todavía era presidente. "Le dije que tenía que llevar el 5G a la Argentina y establecer al Bitcoin como moneda nacional. Así podría atraer gran capital emprendedor y empresario de todo el mundo".

A su vez, aseguró que las cualidades de esta divisa la hacen una "moneda estable" y con una gran capacidad de crecimiento frente a la devaluación de una moneda nacional como el peso.

Sin embargo, hubo una declaración que llamó poderosamente la atención. Y tiene que ver con una apuesta que hizo con el ex presidente.

"Le aposté que si el Bitcoin crecía más que el peso duplicaría mi inversión en la Argentina. Pero si yo ganaba, el convertiría a la criptomoneda en moneda nacional", comentó Draper y agregó: "En aquel entonces, estaba u$s 10.000 y al poco tiempo cayó a u$s 4.000. Pero hoy el Bitcoin vale más de u$s 19.000. ¿Cuánto vale un peso hoy en dólares?".

A pesar de haber ganado su apuesta, se lamentó de que Macri que ya no siguiera en el poder e invitó a Alberto Fernandez (con quien todavía no tuvo contacto) a una nueva reedición de su propuesta: "Estoy dispuesto a hacer la misma apuesta con el presidente actual".