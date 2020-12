Revelan la impresionante cantidad de dólares que mueve el Bitcoin cada segundo

En pleno alboroto por la constante suba del precio de Bitcoin (BTC), Samson Mow de Blockstream quiere cambiar el tópico de la conversación y quiere focalizar en su papel en el inicio de "un nuevo paradigma financiero".

Esto ocurriría si la criptomoneda logra servir como un medio de tipo 'permissionless' para el almacenamiento y la transferencia de valor.

La postura de Mow es que lo que realmente cuenta es "el VPTS, valor de transacción por segundo, no el TPS, transacción por segundo". Según los informes, los cálculos para el video se realizaron utilizando datos en cadena por el editor del blog de ingeniería Blockstream, que se hace llamar "Grubles" en Twitter. El editor tuiteó de manera similar que "Bitcoin escala muy bien. 1 BTC puede almacenar una cantidad infinita de valor".

En su tuit Mow; "se inspiró en un estúpido video de marketing de XRP que compara el TPS de su sh * tcoin con el de Bitcoin". Adeamás, reveló un dato estremecedor: cada segundo, el Bitcoin mueve cerca de u$s500.000 cada segundo.

#Bitcoin moves nearly half a million dollars in value around the globe permissionlessly every second. It was never about transactions per second and coffee. It's all about value transacted per second and a new financial paradigm. #VTPS not #TPS. Nothing comes close to @BTC. ???? pic.twitter.com/aXfDauPx9b — Samson Mow (@Excellion) December 2, 2020