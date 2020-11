Marcos Galperin, íntimo: cómo pasa sus días en Uruguay y qué opina de un futuro en la política

El empresario aseguró que cree que se volverá a la "normalidad muy rápido", ni bien esté la vacuna y destacó el trabajo hecho por su empresa

Marcos Galperin participó esta semana de un evento regional de emprendedores en el que comentó, entre otros temas, sobre su vida en Uruguay en el marco de la pandemia de coronavirus.

El fundador de Mercado Libre anunció en diciembre de 2019 que se mudaba a Montevideo, en una decisión que tomó días antes de que asumiera en Argentina el gobierno de Alberto Fernandez y Cristina Kirchner.

Así, el hombre más rico del país retorno a territorio "charrúa", luego de pasar 4 años en suelo argentino, durante el gobierno de Mauricio Macri. Si bien hasta ahora no había hablado sobre su mudanza, esta semana dio detalles sobre su vida al otro lado del "charco".

"A nivel personal, a la pandemia la llevo bien, mi familia nuclear está bien y todos sanos. Lamentablemente, tengo un tío que falleció la semana pasada por coronavirus; tenía 84 años y estaba muy sano, pero se contagió y falleció en una semana. Mi mujer y mis hijos están sanos. Vivimos en Uruguay y hay muy pocos casos y poca incidencia del virus. La vida es bastante normal", aseguró Galperin.

"Pasamos mucho tiempo en familia, sobre todo al principio. A partir de julio empezaron el colegio y la universidad y nos vemos menos", agregó el ejecutivo en una entrevista con Isabelle Chaquiriand, directora de Xcala.

El impacto de la pandemia en Mercado Libre

Por otro lado, el CEO de Mercado Libre destacó que "a nivel profesional, la pandemia aceleró todas las tendencias del mundo digitales" y añadió: "A nosotros nos agarró en un buen momento porque habíamos invertido mucho, más de lo que se requería, en cuestiones de logística y no tuvimos mayores problemas. En ese sentido fue positivo".

"Además, nos enfocamos en cuidar mucho a nuestra gente: de un día para el otro mandamos a 10.000 personas a trabajar a sus casas y fue todo muy bien. En los centros de logística tuvimos algunos contagios, pero por suerte hasta ahora ninguna fatalidad", subrayó Galperin.

Por otro lado, el empresario aseguró que cree que se volverá a la "normalidad muy rápido", ni bien esté la vacuna.

"En Uruguay la vida es normal. No hay espectáculos deportivos, ni eventos masivos, pero la gente va a los restaurantes y la vida es bastante normal en el día a día. Vamos a volver rápido, la gente volverá a los centros comerciales, a los negocios. A la gente le gusta hacerlo, a mí me gusta, y esa normalidad volverá. Se ve en China", reflexionó.

Marcos Galperin, al frente de la empresa más valiosa de América Latina

Asimismo, admitió que extraña ir a las oficinas de su compañía. "Extraño la vibra de la oficina de Mercado Libre. Se generan encuentros, energía y eso se extraña. Pero vamos a volver, de hecho en Uruguay ya estamos volviendo al trabajo de a tercios, pero aún no es lo que era antes. El teletrabajo se va a mantener, pero vamos a dar mucha más flexibilidad y mantendremos la opción de ir a la oficina para vernos cara a cara".

"Con mi equipo me conozco hace 20 años, pero para la gente nueva es importante generar la empatía del contacto humano. Quizás con otra intensidad y frecuencia, pero se volverá", aclaró el empresario argentino.

Asimismo, se refirió al buen momento de la empresa en general y de Mercado Pago, su plataforma de pagos digitales, en particular. Ayer la compañía anunció su balance del tercer trimestre del año con cifras record y un día antes había informado de su nueva flota de aviones para entregas de productos en Brasil.

"En 20 años veo a ‘Meli’ mucho más grande y evolucionado, con una logística más avanzada y con categorías nuevas, como supermercados. Pero también creciendo en lo que hacemos: el año pasado tuvimos más 40 millones de clientes y este serán entre 60 y 100 millones en la plataforma. Se hacen 10 compras por usuario en promedio y ese número en China está cerca de 100, hay mucho para crecer entre personas que nunca han comprado o compran poco. Quizás en 10 o 20 años lleguemos a los números de frecuencia de China", afirmó.

Incluso, remarcó que no se ve" por mucho tiempo más" en la empresa: "No me veo en 20 años. Sí con un equipo muy bueno que me haya reemplazado completamente, y siempre con nuevos desafíos. Sabemos aprender y lo demostramos con la red de logística que armamos. Yo puedo dar un paso al costado tranquilo".

Respecto de su vida "después de Mercado Libre", admitió que es "difícil especular". En el mundo privado no veo nada que me divierta más y que tenga más potencial que Mercado Libre. Soy hiperactivo y necesito tener la agenda llena. Me divierte enseñar, comunicar mis ideas y estar con emprendedores".

En ese sentido, agregó: "Las ideas que yo creo que son exitosas están siendo bastante cuestionadas, como la democracia y el capitalismo, dos sistemas que fracasaron en integrar la tecnología para seguir mejorando. Me imagino tomándome un tiempo de introspección, que de hecho de uno similar surgió ‘Meli’, de mi etapa de más calma y estudio en Stanford", Concluyó Galperin, al tiempo que aclaró que "no se ve" haciendo política en el futuro.