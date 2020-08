BBVA abre su propio "Mercado Libre": cómo es Go Shop, su nueva tienda online

La plataforma está disponible en la versión Mobile Go de BBVA y permite realizar compras de productos y servicios con precios exclusivos a los clientes.

Según el último informe semanal publicado por BBVA Research, en Argentina, el consumo de productos y servicios relacionados con los rubros de moda, cuidados, belleza y otros servicios van recuperando terreno a medida que avanza la apertura de estos comercios. También se observa un significativo crecimiento del comercio electrónico de más de 100% respecto de la situación prepandemia como resultado de un marcado cambio de hábito en las modalidades de compra.

En este contexto, BBVA en Argentina lanza Go Shop, una plataforma de eCommerce para realizar compras online desde la versión mobile de Go de BBVA. Se ingresa desde el inicio de la aplicación seleccionando el botón Shop.

Allí se encuentran todos los productos, servicios y promociones exclusivas para clientes BBVA, diferenciadas por categorías y a precio diferencial. Para acceder sólo es necesario ser cliente BBVA y tener una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad bancaria.

"Con Go Shop buscamos acercar a nuestros clientes una nueva experiencia de compra dentro de nuestra app BBVA Go. Trabajamos para conseguir los mejores precios, oportunidades únicas, lanzamientos exclusivos y muchos más beneficios que van a acompañar la evolución de la plataforma BBVA Go con la que además de comprar en el Go Shop hoy se puede pagar con NFC, recargar la tarjeta SUBE, enterarte de las mejores promociones y mucho más", señaló Santiago Benvenuto, gerente de Medios de Pago, Alianzas y Patrocinios en BBVA en Argentina.

Guía rápida

Para simplificar las compras online de los clientes de BBVA, Go Shop fue pensado como un marketplace que se adapta a los nuevos hábitos de compra de los consumidores. Los pasos para comprar son los siguientes:

- Al ingresar al botón Go Shop desde la aplicación se visualizarán todas las ofertas de productos y servicios disponibles con precios y promociones exclusivas.

- Una vez elegido un ítem, se debe seleccionar la tarjeta BBVA con la que se desea hacer la compra. Luego, elegir si en un solo pago o en cuotas sin interés.

- A continuación, seleccionar la forma de envío: a domicilio o retiro en tienda del vendedor.

- Al finalizar la compra, el cliente recibirá un correo electrónico con todos los datos de la operación. También tendrá la posibilidad de conversar mediante un chat con el vendedor para conocer los detalles de la transacción, gestionar un cambio o hacer un reclamo.

Para celebrar el lanzamiento de la nueva funcionalidad, BBVA en Argentina ofrece a sus clientes un 40% de descuento en todas las compras de contado, con un tope de reintegro mensual de $1.500 por cuenta. Además, se pueden utilizar planes de financiación de 12 y 18 cuotas fijas.

Estrategias similares

Al ver semejante performance del eCommerce, los bancos no quieren dejar pasar la oportunidad, de modo tal que están reemplazando sus clásicos folletos con ofertas de productos (que enviaban junto al resumen) por sus propios y poderosos marketplaces.Más allá de generar fidelización, les genera una nueva fuente de ingresos y más sinergia con sus packs financieros.

En virtud de ello, se observa un crecimiento en las alianzas de entidades financieras con empresas de tecnología. Básicamente, el aporte que hace cada parte es el siguiente:

- Los primeros (bancos) ya disponen de su público, el financiamiento en cuotas y el sistema de beneficios (puntos)

- Las segundas (firmas tecnológicas) ofrecen la plataforma de ventas y los vendedores (como pueden ser Sony, Frávega, Megatone, Despegar, Newsan, Ribeiro, entre otras)

Así, uniendo fuerzas, logran avanzar en una estrategia del tipo "Mercado Libre". Conrado Marturet, CEO de Aper, firma que desarrolló y administra los marketplaces del ICBC, Supervielle, Grupo Petersen y Columbia señala que las ventas en estas plataformas suelen dispararse cuando el público detecta que adelantar consumos y comprar en 12 o 18 cuotas les resulta negocio.

Por ejemplo, apenas ocurrida una devaluación que aún no se trasladó a los precios en pesos."Al haber incertidumbre, con el dólar y las tasas de interés, la gente sale a comprar bienes o servicios antes de que aumenten", revela a iProUP.

En la misma dirección opina Daniel Jejcic, CEO de Avenida+, una firma tecnológica dedicada al desarrollo de soluciones integrales de venta online que trabaja con los bancos BIND, Macro y Ciudad.

Recuerda que apenas transcurridas las PASO sobrevino una devaluación y eso hizo que las ventas en algunos marketplaces se dispararan hasta 300%, ante el mayor temor de muchos argentinos de un corte en el financiamiento a esos plazos. "Había proveedores que no sabían si ajustar o no, porque fue todo muy rápido", indica.

Para ponerle cifras al asunto, desde BIND revelan que TiendaJúbilo (su marketplace) tiene un volumen de ventas de entre $20 y $30 millones mensuales, con cerca de 3.000 operaciones por mes, entre comercialización de productos en esa plataforma y préstamos en efectivo, con una cartera de más de 25.000 clientes activos.

"Confiamos en continuar con el crecimiento, independientemente de la coyuntura política de nuestro país, trabajando para brindar el mejor servicio a nuestros clientes", afirma Ramón Menalled, CEO de la plataforma.