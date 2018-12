Nuevo jugador Bitcoin: cajeros y casas de cambio en la Argentina

Buda.com revela a iProUP los diferenciales que la convirtieron en la casa de cambio más importante de Latinoamérica. Cuáles serán sus competidores

El ecosistema de las criptomonedas atraviesa un cierre de año complejo. Con una baja abrupta del valor de las divisas y un futuro incierto, enfrenta el desafío de acomodarse ante su acentuada volatilidad.

Sin embargo, la tecnología blockchain y sus posibilidades en el mundo financiero son imparables. Las aplicaciones de la cadena de bloques se propagan a paso acelerado entre las diferentes industrias y da vida a un amplio abanico de empresas.

Una de ellas es Buda.com. Nacida en Chile en 2015, ahora anunció su llegada a la Argentina. Se trata de uno de los exchanges (casas de cambio) de criptomonedas más importantes de la región, según el sitio CoinMarketCap.

"En 2014 me junté con mis socios a pensar en servicios financieros que podríamos crear usando la tecnología, como remesas internacionales o medios de pago para quienes no tienen acceso a tarjetas de crédito. Y nos dimos cuenta de que para todas esas ideas necesitábamos un exchange", explica a iProUP Guillermo Torrealba, CEO y cofundador de Buda.com.

"Como no había uno de la calidad que nos diera confianza, nació la idea de construir Buda.com", completa.

Con una inversión inicial de u$s600.000 (privada) y u$s100.000 de aportes gubernamentales (Estados de Chile y de Colombia), el volumen transaccionado hasta el momento dentro de la plataforma supera los u$s100 millones, con récords de u$s50 millones sólo en diciembre de 2017. Y ya ostenta más de 100.000 usuarios activos sólo en Chile.

"Nuestro cliente más típico es quién desea guardar sus criptomonedas con nosotros y liquidarlas en cualquier momento. Es decir, uno, dos o tres años después", acota Torrealba.

Esta plataforma tiene un diferencial: es la primera en Latinoamérica –y tercera en el mundo– en incorporar Lightning Network, una tecnología que dota a la red Bitcoin de escalabilidad.

Esto significa que permite efectuar millones de transacciones por segundo a costos mínimos, por lo que la criptomoneda alcanza una velocidad de procesamiento de pago similar a la de las tarjetas de crédito.

En este sentido, Torrealba asegura: "Es una herramienta esencial para la masificación" de las monedas digitales, ya que ofrece transacciones virtualmente gratuitas e instantáneas.

Expansión regional

Hoy, Buda.com es uno de los mercados de criptomonedas más grandes de Latinoamérica, con presencia en Chile, Colombia y Perú. Permite comprar y vender Bitcoin, Ether y otras divisas virtuales.

Su reciente desembarco en la Argentina no es casual, sino que se trata de una estrategia de largo plazo para consolidarse en la región. En este punto, el CEO aclara que tanto Chile como la Argentina tienen un importante mercado para consolidar, pero en este último ven "más conocimiento en la comunidad de fanáticos de criptomonedas".

Según la perspectiva del especialista, esto se debe a las frecuentes crisis que atravesó el país. "Bitcoin lleva más tiempo siendo útil en la Argentina por las inestabilidades económicas por las que ha pasado", argumenta.

Con este escenario presente, su objetivo para 2019 es establecerse en el país como una de las principales alternativas de inversión.

"Nos proponemos para el 2019 seguir incorporando nuevas criptomonedas y mercados, así como también continuar empujando tecnologías como Lightning Network, que consideramos pueden ser diferenciadoras en el futuro del Bitcoin", explica Sebastián Resano, Country Manager Argentina de Buda.com, a iProUP.

Cajeros Bitcoin: una realidad en la Argentina

En la Argentina se han flexibilizado las regulaciones con respecto a los cajeros automáticos, lo que ha facilitado la instalación de unidades que procesan monedas virtuales.



Tal como anticipara iProUP, Athena Bitcoin instaló el primer cajero automático diseñado para intercambiar monedas digitales, augurando que estas máquinas pronto proliferarán en Buenos Aires.





Matias Goldenhorn, director de la compañía para América Latina, aseguró que inicialmente instalarán 12 cajeros en la Ciudad para luego ir de creciendo de manera sostenida.



Estas unidades operarán con Bitcoin y otras criptomonedas como Litecoin, Ethereum y Bitcoin Cash.

Un ecosistema robusto

De acuerdo a estimaciones de Bitex, el mercado total que opera en Bitcoins en el paí­s oscila entre los 200.000 y los 300.000 usuarios.



Hoy, Buenos Aires se ubica como el segundo mercado de mayor concentración de esta divisa virtual en todo el mundo. Gracias a su modelo descentralizado y abierto (que no depende de bancos o gobiernos) son cada vez más las personas que se vuelcan a este mercado.



“Todos pueden participar de este mercado”, explicó a iProUP Manuel Beaudroit, cofundador y CMO de Bitex.la, una compañía argentina que provee servicios financieros sobre el blockchain de bitcoin para comprar esta moneda y realizar pagos.



Las empresas locales, atentas a este boom de adopción (que no se vio afectado por los vaivenes que han sufrido las firmas cripto a lo largo de 2018), han llevado adelante apuestas de distinto calibre relacionadas con el comercio basado en monedas digitales.



En octubre, Garbarino Viajes se convirtió en la primera empresa de turismo en aceptar bitcoins como medio de pago. Lo hizo a través de un acuerdo con Bitex, que ofrece diversos servicios vinculados con blockchain y criptomonedas.



De esta manera, cuando el comprador toma la decisión sobre el viaje que hará y llega a la sección de medios de pago, encontrará la chance de abonar con BTC.



“En ese momento, el sistema dará el tipo de cambio al que se encuentre la criptomoneda e indicará exactamente qué monto pagar”, subrayó Fabián Schiavo, gerente general de Garbarino Viajes.



En la empresa tomaron la decisión de avanzar con la inclusión de la moneda digital como parte de una estrategia más amplia, orientada a incorporar la tecnología de blockchain en el proceso transaccional, puesto que se erige como la alternativa más segura para este tipo de operaciones.



“Comenzamos con Bitcoin porque todo lo vinculado con blockchain va a revolucionar el mercado y había que empezar por algún lugar”, agregó el ejecutivo.



Por otro lado, los usuarios argentinos de Ripio, firma local que brinda distintos servicios relacionados con bitcoins, ya pueden transferir su dinero disponible en Mercado Pago a su billetera digital de manera instantánea.



Se trata de la primera alianza de Mercado Libre con una empresa de criptomonedas.



Gracias a una integración directa, las transferencias de dinero entre ambas plataformas se realizan de manera instantánea.



Una vez acreditado, los usuarios de Ripio (más de 200.000) pueden utilizar su saldo inmediatamente para adquirir bitcoins, realizar una recarga de celular, entre otras tantas opciones.



Las iniciativas no terminan allí. La plataforma de intercambio de bitcoins, SatoshiTango, presentó un servicio que les permitirá a sus usuarios canjear BTC por dinero en efectivo, utilizando para ello la plataforma de RapiPago.

Según Matías Bari, CEO de la startup, se podrán cambiar criptomonedas y obtener pesos argentinos en cualquiera de los 4.000 locales de RapiPago habilitados en el país.



Al respecto, indicó que el importe máximo disponible es de 10.000 pesos argentinos. Para acceder al servicio, el usuario debe vender sus bitcoins desde su cuenta y seleccionar RapiPago como de retiro. Con el número de orden y su documento, puede extraer el dinero en cualquier local de la cadena.



Su plataforma de intercambio ya cuenta con más de 80.000 usuarios activos mensuales y permite comprar y vender bitcoins incluso en dólares o euros.

Un año revuelto

Con un cierre de año turbulento, la cotización del Bitcoin se desplomó casi 80%. Sin embargo, en el ecosistema cripto son optimistas, porque consideran que la la volatilidad es la típica de un activo que viene transitando su etapa inicial.

"El precio de Bitcoin siempre ha sido volátil, lo que se explica en gran medida porque es un activo financiero todavía inmaduro", aseveró el CEO.

Además, destacó la importancia de mirar el conjunto de soluciones innovadoras, el crecimiento de su ecosistema y no tanto el precio.

"Perfectamente, se puede elegir una temporalidad de dos años y se observará que el precio del Bitcoin ha aumentado más de 100%", resaltó Resano.

Y cerró: "Esta divisa está más viva que nunca, pero no para quienes sólo miran el precio, sino para los que nos enfocamos en el desarrollo y la tecnología".

La confianza en las monedas digitales es plena. Hay que ver si el mercado, la tecnología y la misma sociedad las van teniendo cada vez más frecuente para que el 2019.