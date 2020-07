Hot Sale "recargado": cuáles son los descuentos que las marcas ofrecerán desde el lunes

Después de postergarse la fecha en dos oportunidades, llega la hora de la verdad del Hot Sale. Cuál es el descuento mínimo obligatorio y lo que se espera

Calientan los motores del Hot Sale y las empresas ya anticipan parte de los descuentos que prometen ofrecer el 27, 28 y 29 de julio próximos. Con récord de compañías participantes, la mayoría aprovechará el interés que genera esta movida promocional para vender todo lo que no logró comercializarse desde el 20 de marzo pasado, cuando se inició el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Y si bien en las última ediciones del Hot Sale el descuento promedio se ubicó entre el 25% y el 30% esta vez distintas empresas ya se muestran agresivas y adelantan que habrán rebajas que irán entre el 50% y el 60%, aunque siempre hay que tener claro que esas promociones suelen aplicar a artículos seleccionados. E, inclusive, pueden tener un período corto de duración o hasta que se agote stock.

De todos modos, se prevé que habrá variedad de oportunidades, no sólo por la escasez de ventas registradas en estos cuatro meses sino también porque muchos lotes de productos quedaron inmovilizados por las restricciones de circulación existentes. Más de 700 empresas se inscribieron en esta edición después de haber tenido dos postergaciones: la original de mayo y, luego, la de principios de julio. De ese total, más de un tercio participará por primera vez. Se trata de 245 firmas que, hasta ahora, no habían viabilizado la oportunidad de sumarse y, esta vez, no dudaron.

Otra característica que tendrá este Hot Sale recargado, tal como lo llaman los propios organizadores, es que unas 140 empresas provienen de las provincias, principalmente, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán, lo que muestra dos aspectos: por un lado, el crecimiento del comercio electrónico en el país más allá de la ciudad y la provincia de Buenos Aires; y por el otro, la necesidad de aprovechar estas acciones comerciales. Porque la recesión es también federal.

Como en otras ediciones, la acción comercial estará organizada en 10 categorías: Electro y Tecno; Indumentaria y Calzado; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Deportes y Fitness; Bebés y Niños; Cosmética y Belleza; Automotriz; Alimentos y Bebidas y Varios.

Los descuentos

¿Qué descuentos se pueden esperar, entonces, en estos tres días que arrancan el próximo lunes a partir de las 0 horas?

Día on line promete descuentos de hasta el 50% en cuidado personal y de hasta el 40% en limpieza. También sumará promociones 2x1 y rebajas de hasta el 70% y el 80% cuando se trate de la modalidad con segunda unidad en almacén y congelados.

Brindar rebajas será un desafío porque, tal como viene ocurriendo en las ediciones anteriores, la inflación es un condicionante que pone a prueba los límites de los fabricantes y las marcas. Pero es requisito de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), organizadora de la acción promocional, que los descuentos deben existir y ser reales, y que no deben ser inferiores a 10 por ciento, según confirmaron fuentes de la cámara a iProfesional.

Natura, en tanto, aseguró que ofrecerá descuentos de hasta 50% en productos seleccionados para los segmentos de maquillaje, cuerpo, rostro y cabello.

La categoría de viajes y turismo será la más desafiada en esta edición de Hot Sale. Es la más golpeada por las restricciones impuestas por la pandemia pero, también, la más "deseada" por los viajeros.

La cuarentena obligó a los organizadores a posponer dos veces la acción promocional de comercio electrónico

Un informe de DatosClaros reveló que el coronavirus tiene un "bajo impacto sobre los deseos de viajar al exterior. Si bien disminuyen, Argentina se encuentra entre los países del mundo con menor intención de dejar de viajar: solo un 19% declara que lo hará menos que antes de la pandemia", señalaron desde la empresa donde advirtieron, además, que se trata de la cifra más baja del mundo, a partir de un estudio que evaluó en la última semana de junio a países como Alemania, Italia, Francia, Polonia, Nigeria, España, Brasil, México, Chile, Estados Unidos y la Argentina.

En este escenario, Aerolíneas Argentinas no anticipa descuentos pero sí tarifas flexibles que permitirán cambiar la fecha de vuelos que se saquen en estos días sin pagar penalidad a futuro. Opción que se extenderá hasta septiembre de 2021. Si bien no ofrece rebaja esta modalidad es como un reaseguro de conseguir algo mucho más económico que lo que podría aventurarse para dentro de seis meses o un año.

Assist Card, en tanto, promete productos con un tope de 50% de descuento con el objetivo de hacer el aporte a la reactivación del turismo. Habrá descuentos, flexibilidad y financiación, tanto para viajes internacionales como nacionales. Para el turismo doméstico los descuentos llegarán hasta el 40% a lo que se sumarán beneficios adicionales.

Desde Club Med anticiparon 2x1 en propuestas a Brasil para quienes viajen en este 2020, 45% de rebaja para el mismo destino y el Caribe para 2021 y financiación en seis cuotas. Desde la empresa señalaron que en esta edición de Hot Sale estarán muy atentos a la reacción del mercado respecto de los viajes para brindar propuestas atractivas.

Expectativas y promesas

El segmento de bebidas también tendrá a sus animadores, y desde CraftSociety anticiparon que ofrecerán descuentos que llegarán hasta el 50% en más de 150 productos. El segmento de bebidas fue uno de los más golpeados cuando se iniciaron las restricciones por el coronavirus pues los usuarios concentraron sus compras en productos "de guerra", como alimentos, limpieza e higiene personal. En el último mes hubo una recuperación de este segmento, de acuerdo a los datos de las consultoras de consumo, y todo hace prever que será una de las categorías que buscará atraer el interés de los consumidores con buenas rebajas.

Las empresas están urgidas por vender lotes y stocks que no pudieron movilizar por la cuarentena

"Este Hot Sale reúne varias condiciones que lo hacen inédito: nuevos comercios que tuvieron que adaptarse a vender online rápidamente, el crecimiento exponencial del comercio electrónico provocado por la cuarentena, un 30% de nuevos usuarios de la compra online. El principal desafío será dar una buena experiencia de compra y prepararse lo mejor posible para las contingencias que provocan los picos de tráfico", explicó Daniel Jejcic, CEO de avenida+.

Los marketplaces de avenida+ prometen descuentos no inferiores al 25% aunque en algunos casos podrían llegar al 70%. La expectativa es que queden remanentes del aguinaldo que atraigan el interés de los consumidores en categorías como hogar, electro, tecnología y bebidas.

La expectativa para este Hot Sale es alta puesto que se incorporó en los hábitos de los argentinos la compra por internet de un modo que se esperaba ocurriera dentro de dos años. El informe de DatosClaros señaló que "7 de cada 10 personas afirman que antes de la pandemia realizaban compras online, y lo van a seguir haciendo cuando la amenaza concluya. A ello se suma un 20% que lo hará con mayor frecuencia de ahora en más"

Fuente: iProfesional