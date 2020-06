Marketing: conocé los secretos de los 10 logos más famosos del mundo

Los logotipos merecen un recorrido por su historia para entender el significado de los más famosos del mundo y algunas curiosidades sobre ellos

Un logotipo es la imagen gráfica de una marca. Esta estrategia de publicidad es utilizada desde hace muchos siglos pues es una forma de identificar a una empresa o a un creador. Además, la importancia de los logos reside en el hecho de que son reconocibles fácilmente, incluso desde la infancia.

Un logotipo debe ser capaz de condensar, en una sola imagen, la personalidad de la marca, de comunicar un mensaje claro a su público y, sobre todo, de convertirse en una herramienta efectiva para hacer marketing y promocionar la compañía. Éstos pueden estar conformados por el nombre de la marca, las iniciales o algún dibujo que se relacione con la empresa, con sus valores o con su historia.

A continuación un listado con los 10 logos más recordados por los usuarios en redes sociales, los cuales pueden ser tenidos cuenta en el momento de diseñar el de tu negocio:

Nike

La empresa de vestimenta y accesorios deportivos se ha sabido posicionar de manera destacable. El slogan "Just Do It" y la palomita de su logo son simplemente inolvidables. ¿Por qué una palomita? La marca NIKE se fundó en la década de los 60 y tanto su nombre como su logo están inspirados en la diosa griega Nike, deidad de la victoria, la cual contaba con alas y era muy veloz. El diseño fue creado por una joven estudiante a la que se le pagó 35 dólares de aquella época. Gusta porque es sencillo, fácil de recordar, atractivo y por su relación con los valores de la empresa.

Apple

Una manzana mordida es la imagen de una de las empresas más reconocidas e innovadoras del siglo XX. Existen muchas teorías acerca del origen de este logotipo: que es un homenaje a Alan Mathison Turing, inventor de la computación actual, quien se suicidó con una manzana envenenada; que era la fruta favorita de Steve Jobs y Steve Wozniak; que es el emblema de Apple Records, sello discográfico de The Beatles, grupo favorito de Jobs; que el padre adoptivo de Jobs era agricultor y que él perteneció un grupo de granjeros, o una simple referencia a la manzana de Isaac Newton (el primer logo hacía alusión a este personaje). El logo, diseñado por Rob Janoff, inicialmente era arcoíris y fue mutando hasta ser gris brillante. Muchos aseguran que la mordida significa conocimiento o que se refiere a que, en inglés, es "bite", lo que alteran a "byte".

Coca-Cola

Esta marca es un referente en todos los elementos publicitarios, y su logo no es la excepción. Éste sólo consta de tipografía en color blanco sobre un fondo rojo (o de tipografía en rojo). El logo fue creado por el bibliotecario Frank Mason Robinson en 1885, quien pensó que dos letras "C" se verían atractivas en cualquier anuncio; él nombró la marca y le agregó la fuente cursiva más utilizada en aquella época en Estados Unidos. De hecho, el primer diseño ha tenido muy pocas modificaciones a lo largo de su historia. Coca-Cola se encuentra en más de 200 países en el mundo y es casi un hecho que todas las personas reconocen a distancia su logotipo.

Sabritas (Lay's en Argentina)

Se dice que este logo se creó durante un focus group cuando, en el proceso de creación de marca, se les preguntó a los participantes qué les producía este producto, a lo que muchos respondieron con una carita feliz. A partir de ahí, se ha modificado el diseño con los años, pero sigue siendo el principal diferenciador de esta empresa que "quiere verte sonreír".

Starbucks

El logo de esta cadena de cafeterías es conocido prácticamente a nivel mundial y es también uno de los más plagiados. Como en el caso de NIKE, el origen de su nombre y del logotipo tiene una base mitológica y literaria. El nombre aparece en la famosa novela de Herman Melville, "Moby Dick", donde Starbucks era el primer oficial de la nave del Capitán Ahab. En cuanto al logo, aunque muchos se refieren a él como una sirena, en realidad es una melusina, es decir, una nereida de doble cola. En sus inicios el logo estaba diseñado en tinta negra y luego pasó a ser verde. Este elemento ha mutado mucho y actualmente (a partir de 2011) se muestra un close-up de este personaje.

Google

Cuando una marca es capaz de tapar su logo, modificarle los colores e incluso omitir algunas letras y cambiarlas por dibujos significa que éste ha logrado su misión. Y no hay mejor ejemplo que Google. Esto lo demuestra con los doodles (logotipos que homenajean a ciertos personajes o eventos). El primer doodle apareció en 1998 y fue "Burning Man". Google también modifica sus colores a tonos grises cuando ocurre una tragedia mundial. El logotipo del buscador más importante del mundo ha sufrido transformaciones en el tiempo; en sus inicios contaba con un signo de exclamación (copiado del de Yahoo!), hasta llegar al actual, diseñado por Kedar Ruth, el cual se basa en el tipo de letra Catull.

Ferrari

El logo de esta marca de automóviles de lujo es uno de los más famosos pues además de su estilo y elegancia se ha convertido en un signo de estatus. Por lo general, la imagen muestra a un caballo rampante de color negro sobre un fondo amarillo con las letras S y F, "Scuderia Ferrari". El caballo era el símbolo del conde Francesco Baracca, quien participó en la fuerza aérea italiana en la Primera Guerra Mundial. En 1923 Enzo Ferrari conoce a la madre de Baracca quien le pide que ponga el caballo que usaba su hijo, ya que le traería suerte. Y así fue. Desde entonces éste es el emblema de Ferrari a lo que Enzo agregó el color amarillo por ser representativo de su lugar de nacimiento: Módena.

Otros logos famosos del sector automotriz son la estrella de Mercedes-Benz que enseña el dominio en tierra, mar y aire, y los cuatro aros entrelazados de Audi que refieren a la unión de cuatro marcas sajonas.

McDonald's

La "M" dorada de McDonald's es uno de los símbolos más conocidos a nivel mundial. Se empezó a utilizar en 1962 cuando Jim Schindler, inspirándose en los arcos que tenían los primeros establecimientos, usó este logo en todos sus restaurantes. Esta gran "M", tanto por su color como por su forma, tiene gran significado: en primer lugar, incentiva el hambre y representa un lugar seguro y de absoluta confianza. Además, la tonalidad dorada funciona para los inversionistas quienes ven en esta marca de fast food una opción rentable para tener un negocio. Este logo es conocido como "Arcos Dorados".

Disney

Disney es sinónimo de entretenimiento familiar y diversión. Su original logotipo muestra todas estas cualidades. El logo surgió a partir de una estilización de la firma de su fundador, Walter Elias Disney. Sin embargo, esta gran corporación modifica su imagen de acuerdo a sus productos. Por ejemplo, para las películas, además de la tipografía, muestra el famoso castillo con fondo azul (inspirado en el Castillo Neuschwanstein, en Alemania), mientras que para otros se usa la inolvidable silueta de las orejas o de la mano de Mickey Mouse.

Nestlé

Nestlé es una de las compañías de alimentos más grandes en el mundo, reconocimiento que ha conservado a través de los años. El primer logotipo de esta empresa surgió en 1868 con su creador Henri Nestlé, quien decidió basar el diseño en el significado de su apellido en alemán (pequeño nido) y en el emblema familiar. No fue sino hasta 1938 que le agregó el nombre y poco a poco fue simplificado y modernizado hasta darle vida a la imagen que se conoce actualmente