Elon Musk, duro contra Amazon: cuál es su propuesta para evitar el monopolio del gigante del ecommerce

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, llamó a la disolución de Amazon después de que un autor se quejara en las redes sociales de la imposibilidad de autopublicar un libro a través de la mayor tienda online del mundo.

"Esto es una locura @JeffBezos", tuiteó Musk al jefe de Amazon. "Es hora de dividir a Amazon. ¡Los monopolios no deben existir!" agregó Musk en un segundo tuit.

Amazon no respondió el llamamiento de Musk para su disolución pero dijo que el libro en cuestión, del autor Alex Berenson, había sido bloqueado por error y ahora estaba disponible para la venta a través de su servicio de lectura electrónica Kindle. La empresa también aseguró que la situación se había arreglado sin la participación de Musk.

A mediados del año pasado, el Congreso de los Estados Unidos lanzó una investigación sobre las principales compañías tecnológicas de ese país, entre las que se encuentra Amazon, por sospechas de prácticas monopólicas.

Con más de 35 millones de seguidores, Musk es un tuitero prolífico. Ha sido criticado en el pasado por sus publicaciones sobre diversos temas, desde el brote de coronavirus hasta las acciones de Tesla.

Elon Musk y el multimillonario Jeff Bezos también se encuentran enfrentados en la carrera espacial privada que se desarrolla en los Estados Unidos. SpaceX, la compañía de Musk, ya logró llevar dos astronautas a la Estación Espacial Internacional.

En cambio, Blue Origin, impulsada por Bezos, va unos pasos a la saga. El año pasado, un ejecutivo de SpaceX dijo que Blue Origin se encontraba años más atrás en un esfuerzo por construir una constelación de satélites.

Según una captura de un mensaje que Amazon envió a Berenson, publicada en Twitter, el minorista prohibió el libro de 22 páginas por no cumplir este con las directrices que Amazon no especificó, añadiendo que "estamos remitiendo a los clientes a fuentes oficiales para obtener información sanitaria sobre el virus".

El libro de Berenson, experiodista de The New York Times, se titula Verdades no reportadas sobre COVID-19 y los cierres: Parte 1: Introducción y recuentos y estimaciones de muertes.

Today @amazon refused to publish my booklet about the coronavirus because it "did not comply" with their (undisclosed) guidelines. This is outrageous censorship from a company that has gained hugely from lockdowns - and dominates the US book market, especially with stores closed! pic.twitter.com/eQYI9CMhUX — Alex Berenson (@AlexBerenson) June 4, 2020