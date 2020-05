Oportunidad ante la pandemia: estos emprendedores argentinos "aprovechan" la crisis del coronavirus

Acostumbrados a las crisis, muchos emprendedores argentinos ven la pandemia como un desafío más, que se suma a los muchos que ya acumulan

Mientras la mayor parte del mundo contempla con temor la destrucción económica causada por el coronavirus, para muchos empresarios argentinos es sólo un desafío más que superar.

Acostumbradas a hacer frente a las crisis con demasiada frecuencia, muchas start up han logrado sacar provecho de esta difícil situación. El último gran colapso económico de Argentina en 2001-2002 actuó de catalizador para dar un impulso a algunas de sus empresas más exitosas.

La devaluación de 2018 que provocó una de las tasas de inflación más altas del mundo. "Adaptarse o morir", afirmó Ezequiel Calcamari, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios. "Para ser empresario en Argentina no vale cualquiera. Tal vez no son héroes, pero no les falta mucho".

Aun así, Calcamari está convencido de que hoy en día hay "una gran oportunidad" para los inversores en Argentina: "es barato" debido al tipo de cambio competitivo. Argentina posee una alta calidad de talento emprendedor, fruto de buenas universidades y fuertes lazos extranjeros, así como de un sólido ecosistema de start ups que ha dado lugar a numerosas empresas exitosas de las que se puede aprender.

Una ley que simplificaba la creación de nuevas empresas, introducida por el Gobierno anterior, fue revocada por el gobierno de Alberto Fernández. "Argentina está desperdiciando su gran potencial. Muchos países darían lo que fuera por tener lo que tenemos, éste es un caldo de cultivo de empresarios", explicó Calcamari en una nota dada al sitio Expansión.

Financiación

Gustavo Markier, consejero delegado de la plataforma web de viajes Plataforma 10, una de las empresas de más rápido crecimiento en Argentina en los últimos años, ve razones para el optimismo. Aunque reconoce que su web fundada en 2001 está notando los efectos de la crisis del coronavirus, está convencido de que, con la ayuda de la financiación, su empresa podrá seguir creciendo en la región.

"Hemos crecido en Argentina, con la Argentina que tenemos y podríamos crecer mucho más", opinó Markier, cuya compañía registró un índice de crecimiento anual del 63,3% entre 2015 y 2018, según el ránking FT Americas de empresas de rápido crecimiento elaborado por Statista.

El coronavirus paralizó a muchos sectores pero también abrió nuevas oportunidades

El empresario cree que la falta de inversores para fomentar el crecimiento es el mayor desafío, especialmente para aquellos que buscan expandirse más allá de las fronteras nacionales. En su opinión, faltan oportunidades de financiación disponibles para las empresas más pequeñas que están empezando.

"El sistema bancario argentino ha dado la espalda a las start up", lamentó Markier. "Los sucesivos cambios en las reglas del juego, la hiperinflación, la recesión y otros factores económicos adversos han dado a los empresarios argentinos una enorme capacidad de resiliencia. Pero los obstáculos para tener acceso al capital es lo que realmente les ha impedido transformar ese potencial en un mayor valor añadido", afirmó.

La crisis como oportunidad

Marta Cruz, cofundadora y socia gerente de NXTP, un fondo de capital riesgo que opera desde Buenos Aires, señala que "las dificultades macroeconómicas en Argentina son sólo un desafío más para las start up". "No importa dónde tenga su sede una empresa, lo importante es dónde se generen sus ingresos. Y las empresas del sector tecnológico son capaces de vender en múltiples mercados desde cualquier parte del mundo", añadió. El 90% de las empresas financiadas por NXTP también tienen operaciones en el extranjero.

La crisis da lugar a la innovación

Argentina logró crear algunos unicornios a raíz de la crisis del 2001 y 2002. Mercado Libre es la empresa más valiosa del país con una capitalización de mercado de casi 30.000 millones de dólares.

"Con la economía en su tercer año de recesión y al borde de una crisis de deuda, podría tener lugar un fenómeno similar", opinó Pierpaolo Barbieri, que en 2017 fundó Ualá. "Las perturbaciones creadas por la crisis son caldo de cultivo para la innovación. Los equipos, el capital y las grandes ideas pueden coexisistir en un momento de crisis", concluyó Barbieri.