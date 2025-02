La batalla del streaming volvió al centro de debate público luego de que Dan Clancy, CEO de Twitch, acusó que las plataformas rivales copiaron la fórmula que hizo que su plataforma sea líder en el sector.

En una entrevista con el medio FastCompany, Clancy indicó que empresas como Youtube, Facebook y Kick día a día observan y copian las estrategias de Twitch.

"YouTube solo creó Twitch dentro de YouTube. Facebook hizo lo mismo en su plataforma", comentó el CEO. Sin embargo, reservó sus críticas para Kick, a la que acusó de haber copiado de manera descarada el sitio de streaming.

La plataforma de streaming Kick, nunca negó su inspiración en Twitch. De hecho, utiliza características parecidas y emplea los servicios de Amazon Web Services, el mismo sistema que permite las retransmisiones de Twitch.

No obstante, Kick se diferencia en determinados aspectos, como una mayor estructura de pagos más generosa para los creadores y una moderación más relajada, algo que llevó a muchos creadores de contenidos a probar la plataforma alternativa.

Muchos streamers nacionales debatieron de manera publica sobre las plataforman que utilizan y los beneficios que obtienen de ellas. "Twitch no me da nada y Kick me pagó u$s3.000 por un solo streaming", indicó Coscu, reconocido streamer argentino.

Clancy considera a TikTok un competidor leal

Clancy elogió a TikTok ya que "fue la primera que no simplemente copió Twitch", indicó.

Según él, todas las plataformas con capacidad de transmisión en directo compiten por el tiempo de los usuarios, algo que convierte a la aplicación china en una verdadera rival innovadora.

Su discurso sucede en medio de una disputa en la que TikTok podría dejar de funcionar en el territorio estadounidense, según las futuras medidas de la administración del presidente Donald Trump.

Las respuestas por parte de las plataformas mencionadas llegaron rápido. Andrew Santamaria, representante de Kick, defendió a su plataforma en un mensaje publicado en X.

"Kick mueve la balanza a favor del creador. Minimizar nuestro papel en el mercado va en contra de los intereses de los streamers", posteó en su cuenta de X.

Además, Santamaria invitó al periodista responsable de la entrevista a debatir el tema en su podcast Kick Talk junto al CEO de Kick, Eddie Craven.