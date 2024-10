Este domingo 20 de octubre se festeja el "Día de la Madre", y tanto bancos como billeteras digitales han lanzado diversas promociones con descuentos considerables y opciones de pago en cuotas sin intereses.

A continuación, se presenta un resumen de las ofertas disponibles y los comercios y centros comerciales donde podrán aprovecharse estas promociones.

Banco Provincia

El Banco Provincia ofrece beneficios exclusivos por el Mes de las Madres, incluyendo un 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés los sábados 12 y 19 de octubre en comercios de indumentaria, deportes, librerías y perfumerías, sin límite de reintegro.

Los descuentos aplican tanto para compras presenciales como online o telefónicas, utilizando tarjetas Visa o Mastercard.

Además, el banco ofrece cuotas sin interés y promociones adicionales en todos los rubros, junto con acceso exclusivo a preventas de entradas para grandes recitales, permitiendo pagarlas en hasta 6 cuotas sin interés.

Banco Ciudad

El Banco Ciudad ofrece descuentos de hasta el 30% y la posibilidad de pagar en 9 cuotas sin interés en diversas marcas de moda, accesorios, perfumerías y en los locales adheridos en el shopping Galerías Pacífico.

Entre las marcas participantes se encuentran Dexter, Moov, Stock Center, Farmaonline, Farmacity Online, Portsaid, Ver, Yagmour, Pigmento, Juleriaque, Rouge, Grimoldi, Viamo y Shop Gallery, entre otras.

Esta oferta es válida para compras realizadas con tarjetas de crédito y débito del Banco Ciudad, así como para aquellas transacciones realizadas mediante MODO, la App Ciudad o Billetera Buepp.

Los clientes que utilicen MODO, billetera Buepp o la App móvil del Ciudad tendrán un 20% de descuento, con un límite de reintegro de $30.000, y un 10% adicional si son parte del segmento Plan Sueldo y Jubilados, con un límite de reintegro de $10.000 por compra.

También se ofrecen 18 cuotas sin interés en productos seleccionados en Frávega, aplicables con tarjetas de crédito.

Banco Nación

El Banco Nación lanzó una promoción especial con grandes descuentos en sectores como indumentaria, librerías, tecnología, hogar y más, para quienes usen sus tarjetas Visa o Mastercard a través de la plataforma "MODO BNA +".

Entre el 17 y el 20 de octubre, en la categoría "Grandes Marcas", los clientes obtendrán un 35% de descuento y la opción de pagar en hasta 18 cuotas sin interés, sumando un 15% adicional si reciben su sueldo en el Banco Nación.

También, en indumentaria, durante las mismas fechas, podrán acceder a un 25% de descuento con 12 cuotas sin interés, con un 10% extra para quienes cobran su salario en esta entidad.

Del 18 al 20 de octubre, en el rubro de librerías, se ofrecerá un 20% de descuento con 12 cuotas sin interés y un 10% adicional para quienes tengan sus haberes en el banco.

Además, "Tienda BNA+", el marketplace oficial, ofrece hasta 18 cuotas sin interés en categorías como moda, tecnología, hogar y perfumería, con un 10% adicional si el pago se realiza usando "MODO BNA+" y el salario es percibido en el banco.

Banco Macro

Entre el 11 y el 13 de octubre, los clientes del Banco Macro que usen tarjetas de crédito Macro con MODO, ya sea a través de la APP Macro o APP MODO, podrán disfrutar de ahorros significativos en comercios y shoppings seleccionados.

Los descuentos serán del 20% para la cartera general, 25% para clientes preferenciales y 30% para clientes Selecta, además de poder pagar en hasta 12 cuotas sin interés y sin límite de reintegro.

En Alcorta Shopping y Patio Bullrich, los clientes también recibirán hasta un 20% de descuento y la posibilidad de abonar en 12 cuotas sin interés, sin límite de devolución.

Durante octubre, en perfumerías como Rouge, Las Margaritas, Juleriaque y Parfumerie, al pagar con tarjetas de crédito Macro a través de MODO, se obtendrá un 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, sin tope de reintegro.

Además, en librerías seleccionadas como Yenny, El Ateneo, Cúspide y otras, habrá un 10% de descuento y 6 cuotas sin interés, con un tope de devolución de $10.000 por cuenta y mes.

Banco Patagonia

El Banco Patagonia ofrece importantes promociones en octubre, comenzando el viernes 11 y sábado 12, donde se puede obtener hasta un 25% de descuento en indumentaria pagando con tarjeta de crédito Amex, con un tope de reintegro de $20.000.

Entre el 14 y el 16 de octubre, en tiendas como Dexter, Stock Center y otras, habrá un 30% de descuento más 3 cuotas sin interés, con un tope de $15.000, válido para tarjetas de crédito y débito.

Del 17 al 19 de octubre, en centros comerciales como Galerías Pacífico y Unicenter, los clientes del banco tendrán hasta un 30% de descuento y 3 cuotas sin interés, con el mismo límite de reintegro de $15.000.

Los días 19 y 20 de octubre, el beneficio será del 25% en gastronomía pagando con tarjeta Visa Signature, con un tope de $15.000.

Además, todos los viernes de octubre, habrá un 25% de descuento en peluquerías con tarjeta Visa Signature, con un tope de $10.000.

Banco Credicoop

El Banco Credicoop ha lanzado varias promociones a través de MODO para octubre, comenzando del 7 al 9, donde los usuarios pueden ahorrar un 20% en compras online en comercios adheridos, con un límite de reintegro de $10.000.

Los días 9 y 10, los clientes disfrutarán de hasta un 50% de descuento y 4 cuotas sin interés, con un tope de hasta $40.000 por transacción, aplicable tanto en compras presenciales como online.

Entre el 10 y el 11 de octubre, se ofrecerá un 20% de ahorro en shoppings adheridos y AKIABARA, sin límite de reintegro.

Desde el 14 de octubre, se podrá acceder a un 20% de descuento y 3 cuotas sin interés en Cuesta Blanca, Ver, Equus y Rever Pass, con un tope de $10.000 por marca.

Los martes y jueves, se aplicará un 10% de descuento en Shopealo, mientras que todos los sábados de octubre, se podrá obtener hasta un 40% de ahorro en Changomás, con un límite de $20.000 por usuario semanal.

Banco Galicia

El Banco Galicia ha lanzado una serie de promociones en shoppings de todo el país y en marcas de indumentaria femenina, ofreciendo a los clientes Galicia un 25% de ahorro sin límite de reintegro y la opción de pagar en hasta 9 cuotas sin interés.

Para aquellos clientes que pertenecen a la categoría Éminent, la oferta es aún más ventajosa, con un 30% de descuento, también sin tope, y la misma posibilidad de pagar en 9 cuotas sin interés.

Además, los usuarios que realicen sus compras a través de MODO podrán beneficiarse con un 10% de descuento adicional, con un límite de $15.000 por cliente.

Estas promociones están disponibles en una amplia variedad de shoppings, entre los que se incluyen Abasto Shopping, Alto Avellaneda, Alto Noa, Alto Palermo, Alto Rosario y Córdoba Shopping.

También participan lugares como DOT Baires, La Ribera, Mendoza Plaza Shopping, Paseo Alcorta, Patio Bullrich y Alto Comahue, así como DISTRITO ARCOS, Soleil Premium Outlet, Unicenter, Plaza Oeste Shopping y más.

Banco Columbia

Desde el 14 hasta el 20 de octubre, Banco Columbia ofrece un 30% de descuento en compras de indumentaria femenina, con un límite de reintegro de $30.000 por cuenta.

Además, en los días 18 y 19 de octubre, los clientes disfrutarán del mismo 30% de ahorro en servicios de peluquería, con un tope de reintegro de $15.000 por cuenta.

También, del 18 al 20 de octubre, el banco proporciona un 30% de descuento en restaurantes y establecimientos de comida rápida, manteniendo el mismo límite de reintegro de $15.000 por cuenta.

Banco Comafi

Del 14 al 20 de octubre, Banco Comafi lanza una variedad de promociones que benefician a sus clientes en múltiples rubros.

El lunes 14 y el martes 15, los usuarios podrán disfrutar de un 20% de descuento en zapaterías y marroquinerías, con un límite de reintegro de $20.000.

Además, podrán abonar en 3 cuotas sin interés; sin embargo, los clientes del programa Comafi ÚNICO accederán a un 30% de descuento, alcanzando un tope de $30.000 y 6 cuotas sin interés.

El miércoles 16 se enfocarán en experiencias y entretenimiento, con un 15% de descuento y 6 cuotas sin interés, además de un 25% de descuento con un tope de $15.000 y 9 cuotas sin interés para los clientes de Comafi ÚNICO.

Los días jueves 17 y viernes 18, la oferta será de un 20% de descuento en indumentaria en shoppings seleccionados, y el sábado 19 se ofrecerá un 15% de descuento en perfumerías, llegando al 25% para clientes del segmento Comafi ÚNICO.

Finalmente, el domingo 20, los usuarios disfrutarán de un 30% de descuento en gastronomía al pagar con tarjeta de débito, con un límite de reintegro de $14.000 por mes.

Banco Santander

Todos los miércoles de octubre, los clientes de Banco Santander tendrán la oportunidad de disfrutar de ahorros de hasta un 30% sin límite de reintegro, además de la opción de financiar en hasta 12 cuotas sin interés, siempre que realicen sus compras a través de MODO.

El miércoles 16, con motivo del Especial Súper Miércoles por el Día de la Madre, se ofrecerá un 25% de descuento para la cartera general y un 30% para los clientes Select, sin tope de reintegro y hasta 18 cuotas sin interés en marcas destacadas y shoppings.

Asimismo, el viernes 18 y el sábado 19 de octubre, las clientas que se adhieran al programa Women podrán acceder a un 35% de descuento y a la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, utilizando sus tarjetas Visa.

Banco BBVA

Entre el 17 y el 19 de octubre, los clientes de Banco BBVA disfrutarán de un descuento del 30% en marcas seleccionadas en los principales shoppings del país, sin límite de reintegro.

Además, podrán financiar sus compras en hasta 6 cuotas sin interés, utilizando las tarjetas de crédito BBVA a través de la aplicación MODO.

Esta promoción abarca reconocidas marcas como Sarkany, Sofía, Ver, Open Sports, 47th Street y Akiabara, y está disponible en shoppings como La Barraca Mall, Paseo Aldrey, Unicenter y Plaza Oeste, entre otros.

También, del 7 al 13 de octubre, Fravega ofrecerá un 10% de descuento, con un tope de reintegro de $50.000, pudiendo pagarse en hasta 12 cuotas sin interés, exclusivamente para clientes con tarjeta Visa BBVA.

Para los días 10 y 12 de octubre, Zara y Adidas brindarán un 30% de descuento, con un tope de $40.000 y opciones de financiación de 3 a 9 cuotas sin interés, según el método de pago.

Además, el Shop BBVA ofrecerá un 30% de reintegro, con tope de $15.000, en productos de belleza seleccionados, así como entre 12 y 18 cuotas sin interés en Farmacity, Pigmento, Lancome, Rouge, Beauty 24, Las Margaritas y otros comercios.

Finalmente, del 14 al 15 de octubre, Puma brindará un 30% de ahorro, sin tope de reintegro y 6 cuotas sin interés.

Banco ICBC

Del 7 al 9 de octubre, ICBC Argentina presenta atractivas promociones en ICBC Mall, donde los clientes pueden disfrutar de 12 cuotas sin interés en toda la tienda, además de un descuento de hasta el 15% al realizar pagos con tarjeta de crédito Visa.

También se ofrece la opción de 12 cuotas para aquellos que acrediten su sueldo y 9 cuotas sin interés para otros clientes.

Durante el resto de la semana, se mantendrá el ahorro del 15% para los pagos con Visa crédito ICBC.

Además, el viernes 18 y sábado 19 de octubre, con motivo del Día de la Madre, se implementará una oferta especial en más de 30 shoppings, que incluirá un descuento de hasta el 40% y la posibilidad de financiar en 6 cuotas sin interés.

Banco Supervielle

Durante los días 15, 16, 18 y 19 de octubre, los clientes pueden disfrutar de hasta 12 cuotas sin interés en todo Mercado Libre al utilizar su tarjeta de crédito.

Adicionalmente, del 4 al 18 de octubre, se ofrece un ahorro del 10% en Essen, con un límite de $30.000 y la posibilidad de financiar en 24 cuotas sin interés.

Para quienes son miembros del Club Smiles, habrá un bonus del 440% en millas los días 14 y 15 de octubre, así como un 30% de descuento en Identité, con un tope de $20.000.

En el caso de Loreal, se puede acceder a 9 cuotas sin interés en lamcome.com y kiehls.com todos los días.

Finalmente, la Semana QR de Supervielle, que va del 15 al 21 de octubre, ofrece descuentos acumulables con QR MODO en compras presenciales y online.

Banco del Sol

Para celebrar el lanzamiento de su nueva tarjeta de crédito, Banco del Sol brinda un 50% de reintegro en la primera compra que realicen los usuarios.

Además, hasta el 30 de octubre, los clientes pueden financiar en hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados de Musimundo, así como 18 cuotas sin interés en marcas como Dexter, Moov, Stock Center, Crocs, Top Sport, Chelsea, SevenSport y Exit.

Los usuarios que utilicen la tarjeta de crédito también pueden aprovechar 3 cuotas sin interés en Farmacity, Simplicity, Get the Look, The Food Market y en Mercado Libre los días jueves.

Con la tarjeta de débito, los beneficios continúan, ofreciendo un 20% de descuento todos los jueves y viernes en Farma Plus, y los miércoles en Farmacity y Simplicity, con un límite de reintegro de $4.000 por mes.

Para aquellos que utilicen la App MODO o Banco del Sol, hay promociones especiales como un 30% de reintegro en Lidherma, disponible todos los jueves.

Promociones y descuentos con billeteras virtuales

Las billeteras virtuales han lanzado diversas promociones especiales para facilitar las compras durante el mes de octubre, brindando descuentos y reintegros atractivos a sus usuarios.

A continuación, se detallan los beneficios que ofrece cada una: