Hasta hace no muy poco, Argentina todavía no contaba con una regulación muy firme en materia de juego online. Todavía queda camino por recorrer. Pero en los últimos años el gobierno local ha avanzado mucho en la ordenación del juego. Y en garantizar un espacio más justo y seguro tanto para los operadores como para los usuarios.

Los argentinos disfrutan mucho de jugar juegos de casino online como las tragamonedas gratis. Así como también de realizar apuestas deportivas en distintas disciplinas. Aunque el deporte favorito es, por supuesto, el fútbol. Tal vez lo más difícil a la hora de sentarse a jugar sea decidir en qué plataforma conviene hacerlo. ¿Cuáles son los casinos online más confiables y seguros en Argentina en la actualidad? Este artículo dará la respuesta.

Los mejores 10 casinos online en Argentina

Sabemos que la oferta es tan grande que puede resultar difícil elegir en qué casino online jugar. Sobre todo cuando se necesita tener la seguridad de que se trata de una plataforma confiable y que ofrece una buena experiencia de usuario. Por eso, hemos configurado una lista que destaca los siguientes:

22bet: Bono de hasta $450.000 con el primer depósito 1xbet: Bono del 100% hasta $100.000 en el primer depósito 20Bet: Bono del 100% hasta $10.000 + 120 giros gratis ICE Casino: Bono de bienvenida de 170% + 70 giros gratis 1xslot.com: Bono del 150% y 100 giros gratis sin requisitos de apuesta Bc.Game: Paquete de depósito de hasta 360% Legzo Casino: Bono de bienvenida de 50% Club Riches: Bono de primer depósito del 100% hasta 1000€ Vulkan Vegas: Bono de $150.000 + 150 giros gratis Wazamba Bono de bienvenida de 100% hasta €500 + 200 tiradas gratis

Cómo elegimos a los mejores casinos online para jugar tragamonedas gratis en Argentina

Quienes están buscando un sitio online seguro para jugar a juegos de casino pueden remitirse a la lista anteriormente enunciada. Sobre todo si desean dar con plataformas que permitan jugar en máquinas tragamonedas gratis, ¿Pero qué factores hemos considerado a la hora de evaluar a cada una de las plataformas en cuestión? Los enumeramos a continuación.

Velocidad en las transacciones

Para poder jugar por dinero real es necesario realizar depósitos. Si cada vez que se precisa hacer uno los tiempos se vuelven largos o el proceso complicado, la experiencia se vuelve desmotivante. Es por eso, que uno de los puntos a evaluar en cualquier casino online es que todos los depósitos y retiros de dinero sean fáciles y rápidos de realizar. Los tiempos de acreditación son clave para cualquier jugador de casino.

Licencias y legalidad

Una de las mayores cualidades que debe tener un casino online, sino la primordial, es la seguridad. Para que una plataforma de juego resulte confiable, debe atravesar estrictos controles que verifiquen que es apta para operar. Y que cumple con las normativas vigentes. Solo entonces se le otorga una licencia que lo habilita a hacerlo de manera legal.

Importancia de la licencia

Es importante verificar que el casino online en donde se va a jugar tenga licencia legal otorgada por alguna autoridad local o internacional. En Argentina no existe un único organismo que otorgue licencias. Cada una de las 17 provincias que habilita el juego online cuenta con el suyo propio. Sin embargo, quien nuclea y regula a todos ellos es la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (Alea).

Experiencia de usuario

Cuando alguien se registra en un casino online lo hace con la intención de ingresar a un sitio en donde pueda pasar un rato relajado y entretenido. Que la plataforma sea fácil de comprender, los procesos rápidos y transparentes y que haya un buen servicio de soporte son factores clave para que la experiencia final del usuario resulte positiva.

Compatibilidad con dispositivos móviles

En la actualidad, todas las actividades de la vida diaria son vertiginosas. Las personas corren de un lado a otro y pocas veces saben cuándo contarán con un espacio libre en sus agendas para la distracción. Por eso, poder contar con los juegos de casino favoritos en los dispositivos móviles tales como tabletas o smartphones es algo muy valorado. Jugar dónde y cuando sea permite aprovechar tiempos muertos entre actividad y actividad.

Métodos de pago

Antes mencionamos la importancia de que las transacciones se puedan realizar de manera rápida y segura. A esto se le suma que los medios de pago habilitados sean lo suficientemente variados como para satisfacer los gustos y necesidades de los usuarios. Y que cuenten con trayectoria y prestigio suficiente para garantizar transparencia y seguridad.

Bonos y promociones

Todos los usuarios de casinos online agradecen que se los premie con bonos y promociones especiales. Ya sea que se trate de bonos de bienvenida, bonos sin depósito u ofertas especiales de tiradas gratis en ciertas slots, siempre son recibidos con gusto. Asimismo, se valora mucho la presencia de un programa de recompensas que premie a los usuarios más fieles.

Variedad de mercados y disciplinas

Este punto aplica para aquellos casinos online que también disponen de una sección dedicada a apuestas deportivas. Aquí es muy valorado el hecho de que se pueda realizar pronósticos en una buena cantidad de mercados diferentes. Asimismo, y aunque el fútbol sigue siendo el deporte más popular, los jugadores aprecian poder apostar en un amplio rango de disciplinas deportivas que vayan más allá de los deportes más tradicionales. Es un plus que permitan realizar apuestas en vivo, y que se incluya la posibilidad de hacerlo en eventos de deportes electrónicos.

Atención al cliente

Por último, hay que tener en cuenta que el jugar de manera remota puede hacer sentir muy aislado y desprotegido al usuario frente a problemas o dudas que puedan surgir durante el juego. Es por esto que resulta de vital importancia que el casino online disponga de un equipo de soporte al cliente bien preparado y que esté disponible las 24 horas de los 7 días de la semana. Además, cuantos más canales de comunicación estén habilitados, mejor, siendo el chat en vivo el preferido de los usuarios por su inmediatez en la respuesta.

En qué casinos online conviene jugar en Argentina

Quienes se estén iniciando en el apasionante mundo de los juegos de azar encontrarán útil una breve revisión de los operadores más importantes del país. Si bien nuestro análisis nos ha llevado a la conclusión de que todos son 100 % seguros y ofrecen una buena experiencia de usuario, algunos destacan por cuestiones puntuales.

Seguramente conocer las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos ayudará a tomar la mejor decisión contemplando los gustos y necesidades de cada usuario.

1. 22 Bet: Bono de hasta $450.000 con el primer depósito

22 Bet

Es un casino de gran envergadura que apunta al ser el más grande Argentina. Sin embargo, posee licencia Offshore y no está específicamente apuntado al público local.

Pros:

Dispone de gran cantidad de juegos (más de 1.000)

Los retiros de dinero son rápidos

Ofrece gran variedad de métodos de pago

Cons:

Posee licencia Offshore

Ofrece pocas promociones de casino

2. 1xbet: Bono del 100% hasta $100.000 en el primer depósito

1xBet

Este casino destaca por la gran variedad de juegos que inluye tragamonedas, póker y ruleta. El depósito mínimo requerido es de $550 y habilita medios de pago entre los que se incluyen tarjetas de crédito y débito, transferencia bancaria, Skrill y Bitcoins.

Pros:

Diseño responsivo

Juego seguro

Juegos exclusivos

Programa de fidelidad

Cons:

Teléfono de atención al cliente en inglés

3. 20Bet: Bono del 100% hasta $10.000 + 120 giros gratis

20Bet

Este casino destaca por ser muy fácil de usar y por brindar una excelente experiencia de juego tanto para novatos como para expertos.

Pros:

Bonos de bienvenida del 100 %

Gran cantidad de métodos de pago

Ofrece giros gratis en el primer depósito

Cons:

No dispone de App

4. ICE Casino: Bono de bienvenida de 170% + 70 giros gratis

ICE Casino

Lanzado en el año 2013, este casino online ofrece cerca de 2400 juegos de distintas variedades. Suele realizar torneos en vivo y ofrece versiones demo de los juegos.

Pros:

Más de 30 métodos de pago habilitados

Versiones demo en muchos de sus juegos

Cons:

Licencia Offshore

Bonificaciones con corta vigencia

5. 1xslots: Bono del 150% y 100 giros gratis sin requisitos de apuesta

1xSlots

Se consolidó como una de las mejores plataformas de juego online en Argentina por la gran variedad de bonos que ofrece y por incluir buenos juegos en su catálogo.

Pros:

Código promocional exclusivo

Catálogo provisto por los mejores desarrolladores

Cons:

No posee app móvil

6. Bc.Game: Paquete de depósito de hasta 360%

BC.GAME

Es uno de los casinos más populares en Argentina por su actual patrocinio a la AFA. También destaca por aceptar criptomonedas como método de pago. Su gran variedad de juegos incluye a los innovadores crash games.

Pros:

Atención las 24 horas

Bono de bienvenida generoso

Acepta criptomonedas

Cons:

Sitio poco intuitivo

7. Legzo Casino: Bono de bienvenida de 50%

Legzo Casino

Es una plataforma de juego online muy completa. No solo ofrece un amplio catálogo, sino que también brinda la seguridad necesaria a sus usuarios, y ofrece depósitos y retiros de dinero rápidos y libres de comisiones.

Pros:

Gran diversidad de bonos de casino que incluyen bonos de bienvenida y bonos sin depósito

Acepta criptomonedas

Torneos de casino mensuales

Cons:

Licencia Offshore

8. Club Riches: Bono de primer depósito del 100% hasta 1000€

Club Riches

Este casino online de diseño sofisticado y lujoso ofrece una gran variedad de juegos así como también de métodos de pago.

Pros:

Rapidez en las transacciones

Gran servicio de atención al cliente

Giros gratis incluidos en el bono de bienvenida

Cons:

La plataforma podría ser más intuitiva

9. Vulkan Vegas: Bono de $150.000 + 150 giros gratis

Vulkan Vegas

Este casino ofrece una experiencia de juego tan segura como atractiva para los jugadores argentinos. Destaca por la gran variedad de títulos de tragamonedas.

Pros:

Ofrece atractivos bonos de bienvenida y sin depósito.

Posee sección de casino en vivo

150 giros gratis por tu primer depósito

Cons:

Menor variedad de juegos de mesa

10. Wazamba: Bono de bienvenida de 100% hasta €500 + 200 tiradas gratis

Wazamba

Esta última opción de nuestra lista no es por ello la menos interesante. Todos los jugadores argentinos que decidan registrarse y probar suerte en Wazamba pasarán un gran rato de diversión segura.

Pros:

Admite numerosos métodos de pago

Tiene juegos de casino en vivo

Giros gratis en su bono de primer depósito

Cons:

Bajos límites de retirada para los nuevos jugadores

Por qué y cómo jugar juegos de tragamonedas gratis

Afortunadamente, casi todos los casinos online de Argentina y el mundo permiten que sus usuarios prueben los juegos en su versión gratuita. Y los clientes lo valoran mucho, sobre todo los que recién se acercan al mundo del casino.

Jugar a la versión gratuita

Estos permiten jugar y conocer todas las prestaciones y reglas de los juegos antes de arriesgar dinero real. De esta manera, los jugadores no solo pueden ganar familiaridad y confianza con dichos juegos sino también probarlos para constatar si efectivamente son de su agrado y se adaptan a lo que están buscando.

Variedad en tragamonedas

El mundo de las tragamonedas se caracteriza por su enorme diversidad de títulos y temáticas. Tanto así, que siempre es bienvenido probarlas en versión gratuita antes de hacer girar los rodillos por dinero real. En líneas generales, esto permite conocer el estilo gráfico del juego, cuáles son sus funciones especiales, si incluye bonus, jackpots o rondas de giros gratis, y si los límites de apuesta mínimos y máximos permitidos se ajustan al presupuesto del jugador.

Reclamar recompensas en versión gratuita

Claro que también ofrecen un rato de gran diversión 100 % segura. Aunque hay quienes piensen que no hay gracia si no se puede reclamar ninguna recompensa, otros reconocen un gran valor en la diversión per se.

¿Cuáles son las tragamonedas gratis más populares entre los jugadores argentinos? Entre los diversos títulos destacan algunos como Jumanji y Starburst, de NetEnt, así como toda la serie de Big Bass Bonanza, de Pragmatic Play. También son muy buscadas las tragamonedas inspiradas en las más clásicas de frutas o las que incluyen mecánica Megaways. ¡Hay para todos los gustos!

¿Cómo puedes obtener tiradas gratis en un casino online?

Los casinos online en Argentina, ofrecen diversas oportunidades para que los jugadores disfruten de tiradas gratis. Te presento a continuación, los métodos más comunes para obtener giros gratis:

Cómo obtener tiradas gratis

¿Qué dicen de los usuarios de estos casinos?

A la hora de decidirse por comprar un producto o contratar cierto servicio, conocer la opinión y la experiencia de otros usuarios resulta altamente útil. Y el mundo de los casinos online no es la excepción. Por eso, hemos relevado algunos de los comentarios más destacados, que dejan en claro lo que podrás experimentar si te decides a registrarte y jugar en estas plataformas. Hemos visitado sitios como Ask Gamblers o Trust Pilot y hemos obtenido los siguientes ejemplos.

"Casino solvente, servicio atento 24/7. Gran selección de juegos y rápida retirada de criptomonedas. Lo recomiendo de todo corazón. Buenos bonos iniciales. Muy agradable." "Vulkan Vegas es un buen casino. Retiros rápidos en cripto y en general lo recomiendo. Estaría bien que dieran más bonos sin depósito. Por supuesto, a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre viene bien un depósito para intentarlo ;)"

"Yo no he tenido problemas con los pagos, de hecho son al instante y sin comisiones, y la atención recibida es muy correcta. Te piden típicos pasos de verificación de la cuenta pero los haces y ya está."

"Para mi opinión es el mejor casino online que he visitado es el mejor en la rapidez en sus depósitos y retiros y la diversidad de juegos es increíble sigan así van por buen camino."

"Recién probé la app de 20Bet, y me pareció fácil de usar y bastante completa. La variedad de juegos es suficiente para mantenerme entretenido, aunque aún no he explorado todas las opciones. El proceso de registro y depósito fue sencillo, y hasta ahora la experiencia ha sido positiva. Estoy ansioso por ver qué más ofrece esta plataforma."

"El casino1xbet ofrece una amplia gama de opciones de apuestas, lo cual es excelente. Inicialmente tuve un problema con la activación de una promoción, pero después de contactar al servicio al cliente, todo se resolvió rápidamente.

"Mi primer intento en este casino fue con un bono de giros gratis sin depósito en la tragamonedas Book of Dead. No logré ganar. el bono de bienvenida es generoso. Los juegos están bien elegidos y el soporte en línea es excelente."

"En Ice casino he tenido una muy buena experiencia en juego, fácil de jugar, sin problemas para los retiros. Tienen buenas bonificaciones y una buena y rápida atención al cliente."

Conclusiones

La industria del juego online está creciendo a pasos agigantados en el mundo. Y Argentina ha comprendido la necesidad de organizarlo mejor en materia regulatoria para estar a la altura de lo que los usuarios y los operadores necesitan.

Normativas regionales

En la actualidad existe un gran número de casinos online a los que se puede acceder en el país austral. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada provincia tiene su propia normativa y, por ende, sus propias condiciones y restricciones.

Variedad y seguridad

A la hora de elegir dónde jugar hay que tomar en cuenta factores tales como la seguridad, que posean licencia para operar, el servicio de atención al cliente, los medios de pago habilitados y cuán amigable es la plataforma. Además, es preciso comprobar que el catálogo de juegos sea amplio y variado, y que contemple los juegos preferidos de cada uno.

Tragamonedas: el favorito argentino

En este sentido, los operadores que conocen y apuntan al público argentino saben que dentro de su oferta no pueden faltar las tragamonedas gratis. Y es que los habitantes de Argentina son apasionados por los juegos de casino gratis tragamonedas viejas.

Responsabilidad en el juego

Por último, cabe recordar que, más allá de dónde y a qué se juegue, siempre hay que hacerlo con responsabilidad para que el juego no deje de ser una diversión para convertirse en un problema.

Preguntas Frecuentes

¿Es legal jugar en casinos online en Argentina?

La regulación de los casinos online en Argentina depende de cada provincia en particular. Mientras que el juego online es legal en gran parte del país, en otra aún conserva muchas restricciones.

Aunque el sector se encuentra en expansión en el país con provincias como Buenos Aires que han avanzado mucho en el otorgamiento de licencias y el fomento de la transparencia, es conveniente asesorarse sobre cuál es la situación legal en cada jurisdicción en particular.

¿Cómo hago para registrarme en un casino online?

El proceso de registro en un casino online es muy sencillo. Basta con que introduzcas tus datos personales básicos tales como nombre, apellido y dirección. Luego, tendrás que consignar una dirección de correcto electrónico (que deberás verificar) y una contraseña. ¡Listo! Una vez verificado tu mail, tu cuenta estará creada.

¿Cuáles son los juegos favoritos de los argentinos?

Los argentinos son muy fanáticos de los juegos de mesa. Por eso no es de extrañar que la ruleta y el póker se encuentren entre sus preferidos. También las tragamonedas han ganado mucho terreno en el último tiempo, gracias a la gran variedad de opciones que presentan.

¿Es posible jugar tragamonedas gratis pantalla completa?

Sí, claro que lo es. Gran parte de los casinos online aquí enumerados ofrecen a sus clientes la posibilidad de jugar muchos de sus juegos en versión demo. Eso les posibilita probarlos y entenderlos sin necesidad de tener que arriesgar dinero real.

Entre todas las opciones, las tragamonedas gratis pantalla completa son de las más elegidas por los argentinos. La variedad en las temáticas y la calidad de los desarrollos las vuelven especialmente atractivas.

¿Qué medios de pago están habilitados en los casinos online de Argentina?

Afortunadamente, el abanico de medios de pago habilitados en muy amplio, y cada día se incorporan más. Los casinos online de Argentina permiten realizar depósitos y retiros de dinero a través de tarjetas de crédito y débito, transferencia bancaria y Mercado Pago. De igual manera, muchos de ellos habilitan otras billeteras virtuales tales como Skrill o Neteller e incluso, los más innovadores, criptomonedas.

Juego Responsable

Jugar juegos de casino es un gran entretenimiento que cada día eligen más personas alrededor del mundo. Y los argentinos no son una excepción. Juegos como la ruleta, el blackjack, el póker y el video bingo se encuentran entre los preferidos de los jugadores locales.

Límites en las apuestas

La emoción de realizar apuestas puede ser tan grande que puede llevar a perder el control y traspasar ciertos límites. Por eso, es importante que los casinos online estén comprometidos con el juego responsable y adapten sus plataformas en este sentido. ¿Cómo? Permitiendo establecer límites de depósitos y apuestas (diarios, semanales o mensuales) así como también incluyendo herramientas tales como la autoexclusión.

Prevención en adicciones y ludopatía

Por otra parte, muchos de los casinos aquí reseñados ponen a disposición de sus usuarios un equipo de profesionales especializados en el tratamiento de adicciones y ludopatía. Se puede acceder a él a través de un e-mail o una línea telefónica.

Retirarse a tiempo

De todas maneras, gran parte de la responsabilidad de cuidarse de los riesgos que presenta el juego en exceso recae en los propios jugadores. Es por eso que se vuelve necesario que estos conozcan sus limitaciones y sepan retirarse a tiempo cuando sientan que están perdiendo el control.

Una buena manera de disfrutar de la diversión sin arriesgar demasiado presupuesto es jugar a las versiones demo de los juegos, como es el caso de las máquinas tragamonedas gratis.