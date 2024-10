HBO, una de las plataformas de entretenimiento más populares del mundo, lanzará un documental titulado "Money Electric: The Bitcoin Mystery". Esta producción busca desvelar uno de los mayores enigmas de la era digital: la identidad de Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin.

Satoshi Nakamoto es el seudónimo utilizado por el desarrollador, o grupo, detrás de Bitcoin, la criptomoneda más importante del ecosistema, con un valor actual, según Bitso, de u$s61.780 y una capitalización de mercado de u$s1.22 trillones.

Aunque la red de minería se lanzó en 2009, Nakamoto se desvinculó en 2011, dejando una gran cantidad de BTCs sin gastar, cuyo valor asciende a los u$s60.000 millones. Este misterio, ligado a su anonimato, despierta fascinación.

El tráiler de la producción audiovisual fue publicado, y divulgado en las redes sociales de HBO, este jueves 3 de octubre. Según muestra, cuenta con la participación del criptógrafo Adam Back, uno de los colaboradores cercanos a Nakamoto.

Además, tiene un "guiño" a la Argentina, uno de los países con mayor crecimiento en materia de adopción de criptomonedas a nivel mundial. Según un informe reciente de la exchange Lemon, el 40% de las 55 millones de personas que usan billeteras cripto en América Latina son argentinas.

Es que en el minuto 2:19 del avance se puede ver a una persona contando billetes de $1000, lo que sugiere que el equipo investigó en Argentina, o incluso, de manera utópica, que el creador de Bitcoin podría estar o ser del país.

Vale remarcar que revelar la identidad de Satoshi Nakamoto podría tener profundas implicancias en los mercados financieros globales. Es que una noticia de dicha magnitud podría afectar la confianza y estabilidad de Bitcoin, así como la percepción pública de las criptomonedas.

En su cuenta de X (antes Twitter), el director Cullen Hoback asegura que la investigación presentada en el documental es sólida y que, independientemente del resultado, generará controversia.

"Algunos de ustedes pueden haberse preguntado por qué desaparecí. Bueno, estaba buscando a alguien más que desapareció. ¿Curiosos por saber quién está detrás de Bitcoin? Money Electric: The Bitcoin Mystery se estrena el próximo martes. Va a ser una montaña rusa", escribió.

