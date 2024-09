Yuval Noah Harari, un reconocido escritor y autor israelí, reflexionó y alertó sobre las consecuencias que la inteligencia artificial (IA) dejará en el mundo.

En sus libros, el autor recapitula sobre la historia de la humanidad y anticipa el peligro que puede significar el avance desproporcionado de la tecnología y la IA.

Harari, en conversación con el medio La Vanguardia, manifestó que la mala utilización de la IA podría eliminar el dominio humano en la tierra.

Indicó que la inteligencia artificial es más poderosa e inteligente que los mismos humanos que la crearon.

La IA no es malvada, pero es "extremadamente poderosa y no le importamos, y no le importan otras entidades orgánicas. Podría hacernos lo que hemos hecho nosotros a tantos organismos, tantos animales" indicó preocupado el autor.

La IA ya domina el lenguaje

Por otro lado, el escritor consideró que los humanos le entregaron a la IA su arma más poderosa: el lenguaje.

Recientemente, el autor publicó su nuevo libro Nexus, donde relata la evolución humana hasta el avance de la IA en los tiempos modernos

Todo lo creado está atravesado por el lenguaje, como por ejemplo la política, religión y el arte.

Antes los únicos que entendían sobre finanzas, símbolos y palabras eran los humanos. Hoy en día, la IA domina el lenguaje mucho mejor que la mayoría de las personas.

"Ya crea textos, imágenes y videos, y es aún muy primitiva. ¿Qué sucederá cuando pueda crear manifiestos políticos persuasivos, nuevos dispositivos financieros, nuevos libros sagrados?" preguntó Harari en la entrevista

Indicó que la democracia está "edificada" en las tecnologías de la información ya que los medios de comunicación también se encuentran afectados por la IA.

Sin embargo, lo que más teme el autor es que la IA pueda pensar por sí misma lo que dejaría de ser una herramienta para los humanos.

Por otro lado, el israelí cree que hoy en día es difícil encontrar una solución en conjunto ya que la discordia y enfrentamiento entre las personas cada vez es peor.

Para concluir, señaló que los gobiernos deben regular la inteligencia artificial y prohibir la creación de bots y algoritmos que imiten a personas para evitar engaños y el dominio de la IA sobre el mundo.