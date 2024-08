Los distintos tipos de organizaciones tienen en la actualidad el desafío de reformular sus liderazgos. Con el clásico modelo verticalista cada vez más cuestionado, ofrecer la posibilidad a los colaboradores de participar de cualquier proyecto, de brindar su punto de vista y, finalmente, democratizar la toma de decisiones son los ejes de las nuevas tendencias que se observan en los nuevos liderazgos.

Cuando se piensa en liderazgo inclusivo o no excluyente se piensa en ser un jefe alcanzable y también permitir que el grupo de mandos medios de las organizaciones tenga la capacidad de tomar decisiones que históricamente fueron para managers o directivos de primera línea.

Entre otros beneficios, este tipo de liderazgo permite enriquecer la gestión gracias a los diferentes puntos de vista y perspectivas.

A su vez, contratar personas idóneas para los puestos sin distinguir su género, edad u orientación sexual imprime una cuota extra de diversidad a la toma de decisiones que amplía la pluralidad de voces.

En nuestro caso, el éxito de Portinos está fuertemente vinculado a que si bien existe una cadena de mando, cada miembro de la agencia puede participar de cualquier proyecto.

Cross disciplina

No sólo los programadores pueden tocar código, no sólo los diseñadores pueden usar programas de diseño: fomentamos la cross disciplina en un rubro en el que muchas agencias no permiten explorar conocimientos que son técnicamente de otra área o no toman esta información como proveniente de una voz habilitada.

Para implementar nuevos proyectos, cualquiera pueda brindar su opinión, sus conocimientos y sus habilidades sin importar de qué equipo provenga.

Así, logramos que todos estemos expuestos a la creatividad, a la inspiración, a diferentes habilidades, a diferentes puntos de vista y modos de resolver problemas.

El liderazgo inclusivo en una organización puede llegar a ser vertiginoso pero genera un caos productivo.

Y este es el cambio de paradigma: hay un cambio generacional en el que muchas personas de 18 a 25 años optan por ingresar a organizaciones donde tienen la capacidad de transformar las cosas.

De esta manera, el liderazgo inclusivo va más allá de ser una herramienta de atracción y retención de talento, también tiene un impacto directo en la performance de los miembros de las organizaciones, ya que un entorno con menos barreras genera un ambiente más creativo.

*Por Nicolás Rasmunsen, Director de Marketing de Portino