Luego de las idas y vueltas, el fundador de WikiLeak, Julian Assange salió en libertad de la cárcel de Londres este lunes después de más de cinco años y no será extraditado para Estados Unidos, luego de pactar un acuerdo de culpabilidad con las autoridades de respectivo país.

Según trascendió, Assange acordó afrontar la culpabilidad por el cargo de conspiración para obtener y divulgar información de defensa nacional de los Estados Unidos, el pasado 24 de junio.

No obstante, se cree que tras el acuerdo el fundador de WikiLeaks sea condenado a 5 años y 3 meses de tiempo cumplido, que los pasó en la cárcel de Belmarsh en Londres desde abril de 2019.

Por su parte, desde WikiLeaks se redactó una publicación con un posteo en X (ex Twitter), el 24 de junio que afirmó que Assange abordó un vuelo el lunes que salía del Reino Unido para regresar a su país de origen Australia, según publicó el sitio de Cointelegraph.

Se debe recordar que en 2010, WikiLeaks publicó más de 700,000 documentos clasificados de Estados Unidos y cables diplomáticos sobre sus guerras en Afganistán e Irak, que fueron filtrados por la ex analista de inteligencia militar, Chelsea Manning, y así marcó la mayor filtración de datos de los últimos años.

Por otro lado, el gobierno de Trump fue quien presentó por primera vez cargos contra Assange en abril de 2019, cuando había estado refugiado en la embajada de Ecuador en Londres durante siete años y para evitar la extradición a Suecia por las acusaciones que enfrentó por agresión sexual, y que luego fueron retiradas.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ — WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024