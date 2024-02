WhatsApp Plus emerge como una opción alternativa para aquellos usuarios que buscan una variante distinta a la aplicación principal de Meta.

Es crucial señalar que WhatsApp Plus no figura en Play Store, al no ser una aplicación original.

Por ende, para adquirir esta alternativa, los usuarios deben descargar el Paquete de Aplicación de Android (APK), un conjunto de datos que facilita la instalación de aplicaciones ausentes en la tienda de Google.

Asimismo, es esencial tener en cuenta que WhatsApp Plus no es compatible con la aplicación original de WhatsApp, por lo que se requiere desinstalar la versión oficial de Meta antes de proceder con la descarga de esta variante no oficial.

¿Cómo instalar la última versión?

WhatsApp Plus, la alternativa a la aplicación oficial de WhatsApp, presenta su última versión, la v17.60, con mejoras y novedades.

A continuación, se proporciona una guía detallada para actualizar la aplicación de manera efectiva:

Realizar una copia de seguridad: Antes de iniciar el proceso, asegurarse de respaldar los chats en la versión original de WhatsApp para no perder datos importantes.

Desinstalar la versión oficial: Eliminar por completo la aplicación oficial de WhatsApp del dispositivo.

Limpiar residuos: Revisar y eliminar cualquier carpeta residual relacionada con WhatsApp en el almacenamiento interno para evitar posibles conflictos.

Descargar la nueva versión: Obtener la última versión (v17.60) de WhatsApp Plus desde el enlace proporcionado en el sitio WhatsAppPlus.com.

Habilitar permisos en Google Chrome: Asegurarse de tener los permisos necesarios en Google Chrome para la instalación de aplicaciones de terceros, lo cual permitirá la descarga e instalación exitosa.

Instalación y verificación: Una vez descargada, instalar la aplicación y seguir el proceso de verificación ingresando el número y código correspondiente.

Inicio de sesión: Finalizado el proceso, iniciar sesión en WhatsApp Plus v17.60.

Novedades de WhatsApp Plus

Entre sus últimas innovaciones WhatsApp Plus ofrece a los usuarios una experiencia más personalizada.

Aquí se detallan las funciones destacadas:

Modificar el estilo de WhatsApp: Dirigirse a "Ajustes" en WhatsApp Plus y seleccionar la opción "Encabezado" para personalizar el modo de presentación de la aplicación.

Consultar historial de mensajes editados: Accede al historial de modificaciones en mensajes de texto editados para conocer qué cambios se realizaron. Mantén un seguimiento detallado de las conversaciones.

Rápida traducción: Envíar mensajes en diferentes idiomas con facilidad. Utilizar el botón alternativo de Google Translate para seleccionar el idioma deseado, ya sea inglés, francés, chino, u otros.

¿Qué es y para qué sirve WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus, una versión modificada desarrollada por el programador español Rafalense en 2012, ofrece una mayor personalización sobre la aplicación original.

Más allá de las funciones estándar de WhatsApp, esta versión única permite:

Personalización avanzada: Cambia el color de los chats y la interfaz, dándote un control total sobre la apariencia de tu aplicación.

Gestión de mensajes: Evita que los mensajes borrados por otros desaparezcan y configura la visibilidad del doble check azul y del audio escuchado.

Transferencia de archivos mejorada: Envía archivos más grandes y publica estados más extensos, ampliando las posibilidades de interacción.

Riesgos al instalar WhatsApp Plus en dispositivos móviles

Si estás pensando en utilizar WhatsApp Plus, es crucial estar al tanto de los riesgos asociados con esta versión no oficial.

Aquí se presentan cinco aspectos a considerar antes de decidir instalarla en tu dispositivo móvil:

Amenaza para la seguridad del dispositivo: La aplicación podría poner en riesgo la integridad de tu celular y exponer tus datos personales a terceros malintencionados.

No aprobado por Meta: WhatsApp Plus no cuenta con la aprobación oficial de Meta, lo que significa que su uso puede conllevar riesgos de seguridad y privacidad no supervisados por el desarrollador original.

Posible incompatibilidad con WhatsApp: Al carecer de cifrado extremo, WhatsApp Plus puede ser incompatible con WhatsApp original, deteniendo los protocolos de encriptación y comprometiendo la seguridad de las comunicaciones.

Rastreo y bloqueo de cuentas: WhatsApp tiene la capacidad de detectar la instalación de versiones no autorizadas, lo que podría resultar en el bloqueo permanente de tu cuenta, limitando el acceso futuro a la aplicación oficial.

Cambios continuos en el sistema operativo: WhatsApp Plus realiza actualizaciones frecuentes en su sistema operativo, introduciendo nuevas funcionalidades, pero también eliminando otras que podrían estar habilitadas. Esto puede generar una experiencia inconsistente y menos confiable.

Antes de optar por WhatsApp Plus, es esencial sopesar estos riesgos y considerar las posibles implicaciones para la seguridad y el acceso a las funciones esenciales de la aplicación de mensajería.