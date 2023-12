Binance, el proveedor internacional de infraestructura de blockchain y criptomonedas líder en el mundo, reveló el diseño ganador para el casco del piloto del equipo BWT Alpine F1, Pierre Gasly, que utilizó en el Gran Premio de Abu Dhabi que se celebró este 26 de noviembre de 2023.

La competencia, que estaba abierta a todos los usuarios de Binance y aficionados a la F1 en todo el mundo, animaba a los participantes a soltar su creatividad presentando sus diseños de cascos.

El jurado, que incluyó a Pierre Gasly y a su equipo, buscaba diseños que reflejaran los valores de Binance, resonaran con su ethos innovador, y que estuvieran alineados con la misión de la campaña de fomentar la conexión con el mundo del deporte motor. La respuesta de las comunidades globales de la F1 y las criptomonedas reunió más de 700 propuestas de participantes de más de 140 países.

El diseño ganador del casco se inspiró en la marca de Binance y el legado de Pierre Gasly, con un color rosa brillante que resplandecerá bajo las luces nocturnas de la pista, y también rindiendo homenaje a la cultura árabe con una caligrafía dedicada. Raúl Federico Moreno, ganador del concurso de diseño recibirá una réplica del casco autografiada por Pierre Gasly.

"Este diseño realmente encapsula mi asociación con Binance, y mi profunda conexión con mis fans y esta carrera en particular", dijo Pierre Gasly. "Este concurso centrado en la comunidad y la asociación me ha permitido sentirme aún más cercano a mis fans. Ver todas las creaciones del apasionado público me llena de emoción, y me honra la increíble energía y pasión que estoy emocionado de canalizar en la carrera."

Al respecto, el ganador compartió: "Inspirado en los colores de la marca de Binance, hice que el negro y el amarillo fueran los colores predominantes. También le di un acabado de superficie brillante para evocar el color dorado y aludir a la cultura árabe, junto con la caligrafía árabe en los laterales. Como la carrera se llevará a cabo de noche, también utilicé el color de otro patrocinador (rosa vibrante) para crear un contraste con el resto del diseño, haciendo que el casco resalte bajo las luces nocturnas".

El casco ganador del concurso de Binance

Como parte de esta asociación entre Binance y Gasly, comprometidos con fomentar la creatividad y la participación de los fans, Binance también ofreció a sus usuarios y fans de Gasly la Experiencia Pierre Gasly, que incluye hospitalidad durante el fin de semana de la carrera, un encuentro personal con Gasly y mini-cascos autografiados.

"Ver a la comunidad global unirse dentro de esta plataforma creativa y la inmensa emoción ha sido una alegría absoluta. Destaca el poder de ofrecer a los fans oportunidades de compromiso distintivas que fortalecen las conexiones", señaló Rachel Conlan, directora de Marketing de Binance. "Nuestra asociación con Pierre ejemplifica nuestro objetivo común de conectar el Web3 y el mundo del deporte. Estamos encantados de formar parte de esta iniciativa y ofrecer a sus fans la oportunidad de soltar su creatividad y formar parte de su legado. Esperamos seguir ofreciendo experiencias innovadoras y atractivas a los fans de todo el mundo."

Para más información sobre las actividades de la asociación entre Binance y Pierre Gasly, por favor, visite nuestras redes sociales oficiales.