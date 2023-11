Streaming 4.0: ¿cuáles son las plataformas on demand más consumidas por los argentinos?

Un informe de Comscore revela que el consumo del streaming en audio creció 9%, mientras que los contenidos por video alcanzan al 89.7% de la población

El consumo de contenidos viró rotundamente hacia los servicios de streaming en el último tiempo, en desmedro de los medios tradicionales como la radio o la televisión.

Estas plataformas OTT (over the top), como se las conoce en la jerga por ofrecer contenidos en redes de terceros, irrumpieron en todo el mundo con el modelo on demand, que permite al usuario elegir qué ver o escuchar y en qué momento hacerlo. Netflix, Hulu+, Flow, Spotify o YouTube son solo algunas de estas plataformas.

La Argentina no es ajena a esta situación, donde el consumo de streaming aumentó considerablemente en el último año, especialmente, la adopción de servicios de streaming por audio y video.

Así lo detalló un reciente estudio de Comscore titulado "Las Cifras Detrás de la Revolución del Streaming", que resaltó las tendencias de las plataformas de streaming de audio y de video, y el papel de las principales empresas en este mercado.

Según los datos recopilados, el consumo de streaming por audio en el país, en términos de minutos promedio por usuarios diarios, experimentó un aumento del 9% en los últimos doce meses.

Netlflix, YouTube y Spotify: por qué son los líderes del streaming en la Argentina

Entre los servicios, Spotify se posiciona como la compañía que lidera el sector por un amplio márgen, con un promedio de 13.300.000 de visitantes únicos y una diferencia de 12.000.000 con Google Play Music, su principal competidor.

Spotify lidera el rubro de streaming por audio con un promedio de 13.3 millones de visitantes únicos

El informe enfatizó que el principal medio de consumo de streaming vía audio es el dispositivo móvil, donde el 56% de los usuarios argentinos utilizan sus teléfonos de manera exclusiva para disfrutar del contenido, equivalente a 24.000.000 de visitantes únicos.

En cuanto a las plataformas de streaming por video, el reporte reveló que el 44% de los argentinos son espectadores de CTV (Televisión Conectada).

En términos de engagement en redes sociales, la plataforma Netflix figura como líder en el mercado Latinoamericano con un total de 12.900.000 de interacciones solo en julio de 2023, seguido por HBO Max (2.1 millones) y Disney+ (1.5 millones).

Por otro lado, YouTube se destaca como la plataforma de videos más popular en la región, la cual alcanzó -en promedio- al 88% de la población total en América Latina. En terreno local, estas cifras se mantuvieron similares, con un 89,7% de alcance digital.

Además, de acuerdo al reporte, cada vez más latinoamericanos consumen videos a través de dispositivos CTV, que representan más de 60% del tiempo de consumo a nivel regional y nacional.

"Este informe pone de manifiesto que la revolución del streaming está en pleno auge en América Latina y que las preferencias de los usuarios están evolucionando hacia dispositivos móviles y CTV. Esto indica no sólo una transformación en la forma en que las personas acceden al entretenimiento, sino también un cambio en sus hábitos y preferencias", sostuvo Leónidas Rojas, Director Senior de Comscore en Latinoamérica Cono Sur.

Netflix lidera el mercado latinoamericano con un total de 12.9 millones de interacciones (sólo en julio de 2023)

Te puede interesar Las billeteras virtuales que te permiten ahorrar dinero al cargar nafta

"Desde la perspectiva de los anunciantes, esta evolución representa una oportunidad única. Las nuevas plataformas de streaming no solo están en constante crecimiento, sino que también ofrecen un acceso sin precedentes a audiencias diversificadas. Es un terreno fértil para la creatividad y la innovación en la publicidad, donde las marcas pueden conectarse de manera más efectiva con su público objetivo", concluyó.