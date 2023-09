Elon Musk habló sobre Javier Milei en X (Twitter), pero se arrepintió: ¿qué fue lo que pasó?

El candidato presidencial libertario, Javier Milei se impuso con el 30% de los votos en las PASO y posee altas chances de convertirse en el próximo presidente de la Argentina.

Su principal lema de campaña es la dolarización de la economía argentina y una serie de medidas para achicar el Estado. Y el viernes recibió un comentario de Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX.

En medio de la visita del periodista estadounidense Tucker Carlson, al país para entrevistar al candidato presidencial, el entrevistador subió una foto con el libertario a su cuenta de X (Twitter) y, entre varias respuestas, figuró la del propio Musk.

"Javier Milei en Buenos Aires. Enemigo del Washington Post y probable próximo presidente de la Argentina", tuiteó Carlson como epígrafe a la foto con el líder de LLA.

Como respuesta al posteo del periodista, con afinidad a las ideas de Donald Trump y Jair Bolsonaro, apareció un mensaje del ahora dueño de la red social X, Elon Musk.

Would be quite a change — Elon Musk (@elonmusk) September 8, 2023