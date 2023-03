Un día como hoy Google retiró de su línea un producto que no funcionó

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 13 de marzo de 2013, Google anuncia que descontinuará Google Reader.

Indica que el producto tiene un leal pero reducido número de usuarios y quiere centrarse en un menor número de productos.

Google establecen el 01 de julio de 2013 como fecha límite para que sus usuarios migren sus datos.

Google sugiere a sus usuarios : "Si desea conservar los datos del lector, incluyendo las suscripciones, puede hacerlo a través de Google Takeout".

Tras el anuncio del cierre, Feedly anuncia que más de 500.000 nuevos usuarios se habían unido en las siguientes 48 horas y 3 millones en las siguientes dos semanas.

En respuesta al cierre previsto, Digg también anunció planes para construir un reemplazo Google Reader, la reconstrucción de su API y la adición de características para aprovechar las recomendaciones implícitas de actividad de la red social.

Varias peticiones se realizaron para mantener Google Reader en ejecución, entre ellos uno en Change.org con más de 100.000 firmas la cual por su puesto no tuvo ningún éxito.

Se especula que la verdadera razón para el cierre de Google Reader fue para tratar de mantener a todos leyendo y compartiendo información a través de Google+.

Además...

El 13 de marzo de 2007, Mark Shuttleworth (CEO de Ubuntu) se une a la directiva de la Fundación Linux.

La junta directiva de la Fundación Linux, una organización sin ánimo de lucro encargada de la promoción de la normalización a través de la plataforma y la protección de las estructuras de desarrollo clave que se necesitan para mantener y avanzar Linux.

Shuttleworth escribe en su blog: "He sido nominado y he aceptado un asiento en la junta directiva de la Fundación Linux, no en mi calidad de fundador de Ubuntu, sino como un representante independiente de la software libre y de la comunidad Linux. Voy a esforzarme para llevar ese sombrero tan eficazmente como sea posible."

Como el fundador de Canonical, los padres de la distribución popular y todavía creciente Ubuntu Linux, Shuttleworth tiene un gran interés en mantener Linux en el camino correcto, y también ha mostrado una clara voluntad de llevar Linux más cerca de la corriente principal de escritorio.