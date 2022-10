¿Cuáles son las canciones más escuchadas en la historia en Spotify?

Te compartimos el listado de los temas musicales con más reproducciones en la plataforma de streaming más utilizada en su tipo del mundo

Spotify es la plataforma de servicio de música y podcasts vía streaming más utilizado en todo el mundo.

Fundada en 2006 (y lanzada en Europa en 2008 y en el año siguiente en el resto del mundo), su modelo de negocio es el denominado freemium, que consiste en ofrecer un servicio gratuito básico y con publicidad y otro con características adicionales (como una mejor calidad de audio, libre de publicidad y de uso ilimitado) a través de una suscripción de pago.

Los usuarios pueden buscar música según el artista, el álbum o el género y pueden crear, editar y compartir listas de reproducción.

Y entre las canciones más escuchadas de su historia, solamente hay dos canciones que han alcanzado los 3 mil millones de reproducciones.

Estas son "Shape of You", de Ed Sheeran, y "Blinding Lights", del artista The Weeknd.

Además, 19 canciones han alcanzado los 2 mil millones de reproducciones.

Las 8 canciones más escuchadas en Spotify

Antes de febrero de 2014, la canción más reproducida de la plataforma fue "Radioactive" de Imagine Dragons, que fue superada por "Wake Me Up" de Avicii, que se convirtió en la primera canción en alcanzar los 200 millones de reproducciones el 27 de febrero de 2014.

Los álbumes con más canciones en el top 100 son Purpose de Justin Bieber y Beerbongs & Bentleys de Post Malone con 3 canciones cada uno.

A continuación, las ocho canciones con más reproducciones:

Shape of You (Ed Sheeran, 2017), 3.250 millones de reproducciones Blinding Lights (The Weeknd, 2019), 3.178 millones de reproducciones Dance Monkey (Tones and I, 2019), 2.664 millones de reproducciones Rockstar (Post Malone, 2017), 2.511 millones de reproducciones Someone You Loved (Lewis Capaldi, 2018), 2.490 millones de reproducciones One Dance (Drake, Wizkid y Kyla, 2016) 2.421 millones de reproducciones Sunflower (Post Malone y Swae Lee, 2018), 2.418 millones de reproducciones Closer (The Chainsmokers y Halsey, 2016), 2.371 millones de reproducciones

Spotify incorporó 300.000 títulos de audiolibros

Spotify sumó oficialmente a su plataforma un catálogo de más de 300.000 audiolibros, disponibles para los usuarios de Estados Unidos.

Si bien la empresa conocía las cifras del mercado, los audioslibros equivalen a una cuota del mercado de los libros entre un 6 o 7 por ciento, que comenzó a crecer cada año un 20%.

Según señaló Spotify en su blog oficial, dicha incorporación se unió a las otras propuestas que ofrece la plataforma, lo que la convirtió en "el verdadero destino para las necesidades de escucha de todos".

Los audiolibros se encontrarán en la aplicación como un apartado en la biblioteca de los usuarios, que podrán explorar los títulos que les interesen o acceder a recomendaciones según sus intereses.

El catálogo se puso a disposición de los usuarios de Estados Unidos cuentan a su disposición más de 300.000 títulos, que podrán comprar en una web.

El audiolibro que adquieran lo podrán encontrar en su biblioteca y tendrán la oportunidad de descargarlo de manera "offline", el marcapáginas para retomar la escucha donde se dejó, y la posibilidad de calificar y comentar.

La empresa comentó "Tal como hicimos con los podcast, esto presentará un nuevo formato a una audiencia que nunca antes lo había consumido, desbloqueando un segmento completamente nuevo de oyentes potenciales".

El objetivo de Spotify será incorporar nuevas características a este contenido y extenderlo a otros mercados.