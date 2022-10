Se retira Gonzalo Higuaín: los mejores memes sobre la despedida del futbolista argentino

El ex delantero de la Selección Argentina se volvió un habitué en la creación de imágenes de burla en las distintas redes sociales

Gonzalo Higuaí­n anunció su retiro del fútbol una vez que concluya la temporada actual de la MLS con el Inter de Miami en los Estados Unidos.

El ‘Pipa’, en la mira de miles de hinchas argentinos estos últimos años por sus goles errados en varias finales internacionales, disputó tres mundiales con la Selección Argentina (2010, 2014 y 2018) tras debutar en 2009 en un encuentro con Perú, donde además marcó un gol en la victoria 2 a 1 para la albiceleste.

El delantero surgió en River Plate y rápidamente dio el salto a Europa con 19 años en 2006. Pasó por clubes de renombre como:

Real Madrid

Napoli

Juventus

Milan

Chelsea

En 2020, decidió darle un giro a su carrera y emigrar a la liga estadounidense de fútbol, donde juega desde entonces.

Gonzalo Higuaín: los mejores memes tras anunciar su retiro

A pesar de concretar una exitosa carrera en estos clubes de prestigio y convertir decenas de goles con la Selección en distintos mundiales y Copas América, el "pipita" fue objeto de un sinfín de memes que hacen referencia a sus goles errados en finales de dichos torneos.

Ahora, tras anunciar su retiro del fútbol profesional este 3 de octubre una vez que termine el año, las redes aprovecharon la situación y aparecieron nuevos memes en referencia al punto final en la carrera del jugador.

Se retira el pipa Higuaín pero nos deja sus memes para siempre ???? pic.twitter.com/cheeZF0QaU — Nico Covarrubias (@nicomichel94) October 3, 2022

Higuain le erró hasta a la hoja pic.twitter.com/mN5kmG69rB — MAXI TELLERI (@maxitelleriok) July 28, 2016

Higuaín a las piñas en un boliche. El agresor salió ileso, el delantero erró todos los golpes. pic.twitter.com/uIKzim1VbV — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) July 22, 2015

Encontré esto en Córdoba, la cabeza de Higuaín le erró al banner pic.twitter.com/KjLDSHjy1m — Akira Kaneto (@Aki_Kaneto) June 9, 2018

Erró goles en finales, de mundial y copas américa, y aún así ahí va uno de los mejores delanteros que tuvo la Selección Argentina y el fútbol en general Gonzalo Higuaín#Pipa #PipaHiguaín pic.twitter.com/8MyywSh4HD — Matias Reynoso (@MatiasReynoso_) October 3, 2022

Higuaín debutó en 2005 con River Plate y al año fue transferiado al Real Madrid por u$s12 millones

Gonzalo Higuaín: por qué tomo la decisión de retirarse

Hijo del defensor argentino Jorge Higuaín, Gonzalo nació en Brest, Francia, donde jugaba su padre.

Inició su carrera profesional a los 17 años en River Plate en 2005 y u año después fue transferido al Real Madrid a cambio de u$s12 millones.

En algún momento fue tentado para jugar por la selección francesa, pero optó por vestir la camiseta de Argentina.

Debutó bajo la dirección técnica de Diego Maradona en 2009 y anotó un total de 32 goles a lo largo de nueve años con la albiceleste, convirtiendosé en el sexto máximo artillero en la historia del seleccionado.

Logró el subcampeonato mundial de Brasil 2014 donde, en la final ante Alemania, el Pipita desperdició un mano a mano increíble ante el arquero Manuel Neuer por el que fue blanco de críticas a su persona y empezó a sufrir una campaña de memes en redes sociales. Renunció a la selección tras el Mundial de Rusia 2018, el tercero de su carrera.

Hace un par de días, el delantero reflexiono en torno a los memes que se generaron sobre su entorno. "Tomen conciencia antes de publicar un comentario, no saben el daño irreparable que le hacen a una persona. Lo he sufrido en primera persona, me ha dolido", disparó Higuaín.

Gonzalo Higuaín, subcampeón del mundo en Brasil 2014

"Gracias a Dios tuve una familia detrás mío que me ha sacado adelante, pero hay gente que no sale adelante. Cinco segundo detrás de una computadora arruina personas. Los guapos anónimos van a existir toda la vida", agregó.

Higuaín reveló que "esta decisión fue tomada hace tres o cuatro meses, no fue de un día para el otro. Ya venía trabajándolo hace años".