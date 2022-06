Se viene Telegram Premium: todo lo nuevo a lo que se podrá hacer (a cambio de una suscripción)

La aplicación de mensajería ofrecerá herramientas de gestión de chats avanzadas y descargas más rápidas a cambio de una suscripción. Los detalles

La aplicación de mensajería Telegram trabaja en un servicio premium que contendrá una serie de mejoras y herramientas adicionales a la versión gratuita.

"Telegram Premium" estará disponible en los próximos días y les permitirá a los usuarios acceder a descargas más rápidas, gestión de chats y un amplio abanico de ventajas exclusivas a cambio de un pago mensual, que sería de 4,99 dólares.

La propia compañía desarrollada por los hermanos Nikolái y Pável Dúrov confirmó la llegada de este plan y varios expertos descubrieron estas novedades en la propia aplicación, aunque todavía se encuentran ocultas de cara a los usuarios.

Pável Dúrov, cocreador de Telegram

Las ventajas exclusivas que tendrían los suscriptores de Telegram Premium:

Imágenes de perfil animadas

El tamaño máximo de los archivos que se pueden subir se duplica de 2 a 4 Gb

Permitirá hasta 1.000 canales, 20 carpetas, 10 chats fijados, 10 enlaces públicos, 4 cuentas y más.

y más. Descargas más rápidas de archivos y multimedia.

Posibilidad de leer una transcripción de cualquier mensaje de voz.

Los anuncios se ocultarán de los canales donde aparecen.

Stickers premium y reacciones exclusivas

y reacciones exclusivas Herramientas de gestión de chats avanzada para poder elegir la carpeta por defecto, autoarchivar y ocultar nuevas conversaciones de personas que no están en la lista de contactos.

¿Querés instalar Telegram en tu desktop?: el paso a paso

Hay algunas cosas que no podemos hacer desde Telegram web pero que sí podemos hacer desde la versión de escritorio o Desktop de la aplicación de mensajería. El principal inconveniente frente a la página web es que debemos descargar un programa mientras que la web no nos obliga a bajar nada sino simplemente ir a una página en el navegador y vincularlo con nuestro número.

Telegram ha rediseñado parte de su interfaz en Android

A cambio, hay opciones que la web no permite: no podemos gestionar algunas opciones de seguridad ni podemos elegir quién nos añade a grupos o canales o no podemos configurar opciones para escoger quién ve o no tu nombre o foto de perfil. La versión web cumple con lo básico: podemos enviar mensajees en chats individuales o grupales o podemos enviar fotografías y todo tipo de archivos, etc. Aunque no podremos modificar ajustes como la información de grupos o canales ni añadir administradores desde la web, sí desde la app móvil o de escritorio.

La aplicación de escritorio se descarga desde la web oficial de la herramienta, de la aplicación de mensajería. Simplemente debemos ir a la web de Telegram y en la parte superior de la pantalla encontraremos la sección o apartado "Apps" desde donde vamos a encontrar todas las plataformas disponibles o todas las versiones que podemos conseguir para Windows, Linux o macOS.

La versión para ordenadores está disponible para Windows, para macOs, para Linux64 bit. Además, también podemos descargar una versión portable para el ordenador con sistema operativo de Microsoft o podemos descargar una versión para Apple desde Mac App Store directamente y no desde la web de Telegram.

Una vez que estamos en la web, elegimos la que nos corresponde y tocamos sobre el botón para descargarla. Si elegimos a versión portable no debemos instalarla. Si elegimos el resto, sí. Y te explicamos paso a paso cómo se hace fácilmente.

Toca sobre el botón, descarga y ejecuta el archivo que se guardará en tu ordenador. Ve siguiendo los pasos de la instalació0 del programa y tocando en "Siguiente" si estamos de acuerdo con lo que indica la ventana. Podemos elegir la carpeta donde instalaremos Telegram o si queremos un acceso directo en el escritorio, por ejemplo. Cuando hayamos llegado al último paso, simplemente tocamos en "Instalar", Configurar y vincular Telegram Desktop con el teléfono.