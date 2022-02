Un día como hoy nació una de las plataformas audiovisuales más importantes del mundo

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

Cada vez que alguien navega por internet, ya sea a través de un ordenador, una tablet o un 'smartphone', tiene infinitas posibilidades de acceder a contenido prácticamente ilimitado, desde información de todo tipo, prensa, películas, series, foros y un larguísimo etcétera; pero lo que está claro es que hay una visita indispensable que la mayoría de gente hace, y esa es YouTube.

La plataforma de vídeo se ha convertido en un coloso dentro del mundo digital, moviendo millones de horas de contenido y, por supuesto, también de dinero. Ha cambiado el paradigma del consumo de información y entretenimiento; y hasta ha creado nuevas vías dentro del entorno laboral.

El 14 de febrero es conocido por la celebración de San Valentín, el día de los enamorados, y se podría decir que tal día, en 2005, se produjo una historia de amor: la de YouTube con internet. Ese fue el momento en el que el dominio del servicio de alojamiento de vídeos fue activado, si bien no sería hasta unos meses después cuando se subió contenido por primera vez a la página.

Desde entonces, el proyecto tuvo un ascenso meteórico que le ha aupado a los altares de internet, siendo el segundo sitio más utilizado por los usuarios, tan solo detrás de Google. Acumula diariamente unas 1.000 millones de horas de vídeos, tiene en la actualidad más de 2.000 millones de consumidores mensuales y genera miles de millones de dólares en ingresos publicitarios.

Con un comienzo incierto y casi en el fracaso, YouTube llegó a convertirse en una de las páginas web más visitadas del mundo

Los creadores de YouTube fueron Chad Hurley, Jawed Karim y Steve Chen. Los dos primeros trabajaban como ingenieros y el último como diseñador, en PayPal, donde se conocieron e hicieron amistad. Sobre cómo surgió la idea hay varias historias que se han ido corrigiendo e incluso desmintiendo a lo largo de los años por los propios protagonistas. En un primer momento se habló de que todo surgió durante una fiesta, en la cual quisieron compartir unos vídeos y se vieron con muchas dificultades, de ahí que naciera el primer embrión de lo que luego sería la plataforma.

Otra de las historias habla de que el proyecto en un primer momento consistía en un lugar para encontrar pareja en la que los interesados podían colgar vídeos dándose a conocer. Tal y como asegura BBC, el propio Steve Chen afirmó durante una conferencia en Texas se dieron cuenta de que la idea no iba a funcionar, aunque concluyeron en que la fórmula de compartir vídeos que habían creado tenía muchas posibilidades, por lo que abrieron el espacio para que pudiera compartirse contenido de todo tipo.'Me at the zoo'

Después de un par de meses desde que se registrara el sitio web, el 23 de abril de 2005 se subió el primer vídeo de la historia de YouTube. Esta pieza audiovisual casera, que se tituló 'Me at the zoo', apenas tenía 18 segundos de duración y en ella aparecía uno de los creadores, Jawed Karim, en una visita al zoo de San Diego, en California, sin más contenido que explicar lo "geniales" que eran los elefantes. El vídeo, que ya es historia de internet, acumula más de 150 millones de reproducciones, casi siete millones de ‘likes’ y más de 11 millones de comentarios, indicó El Confidencial.

El primer video subido a YouTube

En las horas previas a un 6 de octubre de 2002, el responsable jurídico de Google, David Drummond, y el director financiero de YouTube, Gideon Yu, se citaron en el coche del segundo, aparcado en un parking de Redmon (California).

Mientras ambos revisaban una pila de documentos con las luces de sus móviles Blackberry, un agente de policía irrumpió en escena. Este encendió la sirena durante unos segundos, apuntando a ambos directivos. Quería saber cuál era la explicación de aquella reunión clandestina a las 3 de la mañana en un aparcamiento.

"Estamos firmando un acuerdo de adquisición, señor", dijo Yu con las manos en alto.

El agente pidió a Yu que se acercara a su coche. El directivo, que iba vestido en pantalones cortos, una camiseta y una gorra de béisbol con la visera hacia atrás, mostró los documentos a la policía. Google iba a comprar YouTube por cerca de 1.300 millones de euros. Finalmente, les dijeron que podían seguir con lo que estaban haciendo.

Drummond y Yu, todavía alucinando por el incidente, firmaron los papeles y se fueron a sus casas. Las dos compañías ya tenían algo que celebrar, aunque por distintas razones. Google por haber adquirido una de las empresas que se convertiría, con los años, en una de las más valiosas de su imperio. Y, YouTube, por haber ganado la solidez que no tenía. La entonces startup, que se había fundado hacía 18 meses, estaba viendo cómo escapar de sus problemas por derechos de autor y luchando para mantener una base de usuarios que crecía a gran velocidad.

Aunque se dijo que la guerra por comprar la plataforma implicó a media docena de competidores, entre los que estaba Microsoft, Viacom y News. Corp, al final, hubo dos contrincantes: Yahoo y Google.

"La gran puja fue, en realidad, una pequeña pelea", cuenta Yu. "Queríamos que la información no se filtrara por todos lados, así que buscamos minimizar cualquier riesgo en ese sentido. En el momento en que se entrometieran quienes poseían derechos de autor o cualquiera relacionado con ese tema, podríamos haber arruinado la venta. Esta podría haber acabado mucho peor de lo que después pasó".

La historia indica que el gran ganador de a pulseada fue Google, que ha sabido llevar a esta otrora startup a lo que es hoy: una de las plataformas de video más vistas y visitadas del mundo.

Además...

El 14 de febrero de 2003, Nintendo lanzó en Japón su consola de videojuegos portátil Game Boy Advance SP.

Posteriormente, el 23 de marzo de 2003 fue lanzada en Estados Unidos.

Básicamente es un rediseño de la Game Boy Advance ya que su rendimiento es idéntico, al igual que su compatibilidad.

El significado de las siglas SP significa "Special Project" ya que el nombre prometía una gran lista de innovaciones para la consola.

Debido a las limitaciones de la forma, Nintendo quitó el auricular que había sido incluido en todos los modelos anteriores de la Game Boy.

La batería es similar a la de la mayoría de los teléfonos móviles con una duración aproximada de 18 horas con la luz apagado y 10 horas con ella encendido.

Fue usado como prototipo para poder almacenar juegos en 3D, pero fue cancelado debido a que la resolución de la pantalla LCD era muy baja entonces, por lo que no lucía y su precio iba a ser alto y se temía un fracaso.