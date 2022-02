Por qué el cuerpo de John McAfee sigue en una morgue española, 7 meses después de su muerte

El cadáver de John McAfee, creador del antivirus informático que se suicidó a finales de junio del 2021 en su celda de la cárcel de Can Brians, ubicada en Barcelona, tras ser arrestado en octubre de 2010 por un delito de evasión de impuestos cometido en Estados Unidos, sigue en el depósito de cadáveres de la ciudad, a la espera de que el juez que investiga su muerte acuerde la repatriación de sus restos.

De acuerdo con lo que reveló el portal digital MarketWatch, su hija y la expareja del magnate continúan litigando para poder recuperar el cuerpo del programador mientras un juez español investiga todavía la causa de la muerte de McAfee.

Según informaron fuentes jurídicas, el cuerpo de McAfee no puede ser entregado a sus familiares hasta que lo decida el juez de Martorell, Barcelona, que investiga si el creador del antivirus se quitó la vida en prisión, una hipótesis que fue cuestionada por su familia. Los restos mortales de John McAfee fueron trasladados tras su fallecimiento al depósito de cadáveres del Instituto de Medicina Legal, en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, y permanecen desde entonces en una de las neveras del recinto, según detalló MarketWatch.

"Que yo sepa no le han hecho nada al cuerpo", expresó el abogado Joy Athanasiou, que representa a la hija del programador. "Ha estado en un congelador todos estos meses", añadió. A pesar de que el entorno más cercano de McAfee —dos facciones de la familia solicitaron por separado a la Justicia española que se devolviese el cadáver del fallecido— contaba con tener resuelta la repatriación del cuerpo a finales de 2021, la investigación judicial se alargó en el tiempo por lo que Athanasiou especula que podría deberse a una acumulación de exámenes médicos relacionados con muertes derivadas por covid-19. De hecho, coincidiendo prácticamente con la Navidad de 2021, la que fuera mujer de McAfee compartió una reflexión a través de su perfil oficial en la red social en la que apuntaba a una teoría conspiranoica.

"Desde la muerte de John McAfee se han hecho esfuerzos por asegurarse de que no llegaba a mi siguiente cumpleaños, aunque creo que el objetivo final es garantizar que no abandono España viva", expresaba Janice McAfee, a la par que explicaba lo tediosa que estaba siendo la investigación jurídica que la retenía en el país. "Obviamente, la prolongación de la investigación tiene como objetivo evitar que descubramos qué le sucedió a John y también mantenerme aquí en España", indicaba asimismo.

Yesterday was my 39th birthday and I want to thank everyone for your birthday wishes. They helped to make the day a little less lonely. pic.twitter.com/PvQU6g6nnD — Janice McAfee (@theemrsmcafee) December 10, 2021