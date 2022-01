Malas noticias para los usuarios de WhatsApp: Google impondrá límites para las copias de respaldo

Primero fue Google Fotos y ahora parece que será Google Drive para hacer copias de seguridad de WhatsApp la que impondrá limitaciones a los usuarios

Malas noticias para los usuarios de la popular aplicación de mensajería. En este caso, nefastas noticias para los que utilizan WhatsApp en Android, lo que en España equivale a la práctica totalidad de los poseedores de un smartphone. Según ha confirmado el portal Wabetainfo, especializado en ofrecer información exclusiva sobre WhatsApp, las copias de seguridad ilimitadas en Google Drive tendrían los días contados. ¿Qué pasará entonces con los backups de los usuarios?

Hasta ahora, en virtud de un acuerdo entre Google y Facebook (propietaria de WhatsApp), las copias de seguridad de la aplicación no ocupaban espacio en Google Drive. Esto nos permitía tener un respaldo de todas las conversaciones junto con las fotos, vídeos, audios y demás contenido multimedia de WhatsApp.

Esto cambiará próximamente

Se podrán hacer copias gratis, pero con limitaciones

Hace unos 3 meses, la popular web Wabetainfo encontró detalles sobre una nueva función que estaba desarrollando WhatsApp para gestionar los chats a la hora de realizar una copia de seguridad en Google Drive. A grandes rasgos, los usuarios podrían definir qué chats entrarían en la copia y que chats se quedarían fuera, todo con el objetivo de ocupar menos espacio en Google Drive.

Esto no tiene mucho sentido ya que las copias de seguridad de WhatsApp para Android que se realizan en Google Drive no computan para el espacio disponible, es decir, son ilimitadas. Da igual que el usuario haga una copia de 100 megas o que haga una copia de 3 gigas, su espacio disponible en la nube sigue siendo el mismo. Pero por lo que parece, esto tiene una explicación más sencilla: las copias de seguridad gratuitas e ilimitadas tal y como las conocemos tienen los días contados.

Habrá que tener más cuidado con lo que se guarda

Como podemos ver en la captura superior, parece que ya hay evidencia suficiente para señalar que esto será una realidad más pronto que tarde. Se añadirán avisos cuando "Google Drive esté casi lleno" y también se empezará a ofrecer información sobre la entrada en vigor de estos cambios. Esto no debe sorprender a nadie porque, como ya hemos señalado, es lo mismo que sucedió hace un año con Google Fotos.

En resumen, seguiremos pudiendo realizar copias de seguridad gratuitas de chats, fotos, vídeos, etc, pero estarán limitadas. Es posible que tengamos una cantidad de gigas gratis y después ya no podamos guardar nada más, salvo que paguemos algún plan de almacenamiento superior. Por el momento, la información de estos planes de pago no ha trascendido. En WhatsApp para iOS, que guarda sus copias de seguridad en iCloud, esto ya funciona de esta forma más o menos, indicó ADSL Zone.