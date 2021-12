Empresario indignado por los impuestos: "Volví al país, pero no veo la hora de irme"

Maximiliano Bedoya, que exporta servicios al exterior, contó su experiencia en redes sociales y se volvió viral. Cuestionó la cantidad de impuestos

El video de un joven empresario contando la ola de impuestos que debe pagar al exportar servicios a Estados Unidos se volvió viral en redes y desnudó, una vez más, lo desalentador que es para muchos argentinos intentar vender productos o servicios a otro países.

"Hola, mi nombre es Maximiliano Bedoya. Estoy en la Administración Trbutaria de la Provincia de Misiones, para tramitar la exención de ingresos brutos por ser empleado en relación de dependencia. Exporto servicios a empresas de renombre de Estados Unidos y, por cada dólar que genero, el Gobierno Nacional me lo transforma a $ 99, es decir, me roba más de la mitad", comienza contando en un video, subido luego a la red social TikTok.

Y siguió: "Pero, además de eso, para retener el talento profesional como consecuencia de mucha gente se está yendo de la empresa, la compañía donde trabajo en relación de dependencia logró pagarnos un bono en dólares. Ese bono en dólares, además de todos los impuestos que tuvo que pagar, tuvo que pagar ingresos brutos cuando entró a Misiones. Es decir que el 3% del total del bono se descontó en dólares. Y ahora cuando vengo a reclamar a la oficina de ingresos brutos, me dijeron que me lo van a devolver en varios meses y en pesos, y a la tasa oficial, de $ 99. Es decir que me roban el 70% del bono".

"Pero no sólo eso. Para tramitar la excención, tuve que presentar un libre deuda porque debía patente de un auto usado que compré. Yo me pregunto: ¿qué tiene que ver todo eso?", aclaró.

Luego, el joven contó que había regresado del exterior hacía un tiempo, pero que hoy tiene la certeza de que su futuro no está en el país: "Creo que soy de las personas que aportan valor y que necesita el país para salir adelante. Si yo me pongo a patear el escritorio, no voy ahacer nada de ruido. Pero si esto llega a varias personas, algo podemos hacer. Miren, yo vivía afuera, volví por cuestiones personales. Me gradué en la universidad de Columbia en Nueva York y volví también para contribuir al desarrollo nacional. Así me pagan… Yo cuando volví tenía muchas ganas de quedarme y realmente hacer las cosas, hoy tengo muchas ganas de irme. Les voy a decir una cosa: cuando la gente como yo se vaya de acá, ¿quién puta va a pagar los impuestos para mantener a todas estas personas?".