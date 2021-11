Un día como hoy se lanzó uno de los primeros virus informáticos que circuló en Internet

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 02 de noviembre de 1988 se liberó en ARPANET (precursora de Internet) el gusano Morris, el primer gusano de la red.

Tres días después se produjo un "Jueves Negro" porque el gusano se propagó con una rapidez y eficacia que los ordenadores de todos los puntos vitales de los Estados Unidos.

El gusano Morris infectó la NASA, la RAND, el Pentágono, las Universidades de Berkeley, Stanford y Princeton, el MIT, el Lawrence Livermore National Laboratory, todas fueron cayendo una tras otra.

El gusano sólo afectaba a los modelos de máquinas que trabajan con sistemas operativos UNIX de la variante BSD (Berkeley).

El gusano Morris era un programa de tan solo 99 líneas de código y se copió en unas 6.000 computadoras, casi la totalidad de ARPANET.

La prensa cubrió extensamente este desastre utilizando frases catástrofe como "el mayor asalto jamás realizado contra los sistemas de la nación".

El 22 de enero de 1990, Robert Tappan Morris (conocido como rtm) profesor asociado en el MIT es condenado y sentenciado por haber creado y difundido el "gusano Morris".

Morris se convirtió en el primer condenado por la ley de fraudes informáticos. Las pérdidas ocasionadas por el apagón provocado por el gusano se estiman en unos 100 millones de dólares, todo un récord para la época.

Para recordar su hazaña, el Museo de la Ciencia de Boston exhibe un diskette que contiene el código del gusano escrito por Robert Tappan Morris(RTM).

Además...

El 02 de noviembre de 1815 nació en Inglaterra el matemático George Boole.

Boole fue el inventor del álgebra de Boole, que marca los fundamentos de la aritmética computacional moderna. Es considerado como uno de los fundadores del campo de las Ciencias de la Computación.

En 1854, Boole publicó "An Investigation of the Laws of Thought" en el que desarrollaba un sistema de reglas que le permitían expresar, manipular y simplificar problemas lógicos y filosóficos cuyos argumentos admiten dos estados (verdadero o falso) por procedimientos matemáticos.

Se puede decir que es el padre de las operaciones lógicas y gracias a su álgebra hoy en día es posible manipular operaciones lógicas.

En 1849, Boole fue reconocido como el primer profesor de matemáticas en la universidad de la reina, Cork en Irlanda.

Se considera que el trabajo de Boole fue relativamente oscuro, excepto entre los lógicos debido a que por muchos años no pareció tener algún fin práctico. No fue sino, setenta años luego de su muerte, que los estudios de Boole, volvieron a surgir:

En 1935, Shestakov Victor, de la Universidad Estatal de Moscú, propuso una teoría de los interruptores eléctricos basados en la lógica booleana,

En 1937, Claude Shannon se dedicó a escribir una tesis de maestría en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en la que demostró cómo el álgebra de Boole puede optimizar el diseño de los sistemas electromecánicos de relés que entonces se utilizaban en conmutadores de enrutamiento de teléfono.

Por lo tanto, el álgebra de Boole se convierte en el fundamento de la práctica de circuitos digitales de diseño, y Boole, a través de Shannon (más conocido) y Shestakov, en la base teórica para la era digital.

La palabra clave Boole representa un tipo de datos Boolean en muchos lenguajes de programación, como en Pascal y Java. La biblioteca y el Centro para la Investigación en Informática de la Universidad College Cork lleva su nombre en su honor.

El cráter de Boole en la Luna lleva dicho nombre en su honor.