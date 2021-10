¿Vale la pena contratar Netflix en otro país?: valores en el mundo, lo que podés mirar y más

Para abaratar costos y poder mirar otras cosas muchos usuarios usan VPN para contratar Netflix en otro países. Pero ¿vale la pena hacerlo?

El país más barato para contratar Netflix era hasta ahora Turquía. Allí, el plan Premium costaba hasta ahora 41,99 liras turcas. En la actualidad, una lira turca equivale a 0,09 céntimos de euro, por lo que la suscripción costaba alrededor de 3,80 euros al mes (aunque variará dependiendo de cuándo lo veas por el cambio de moneda) con una cuenta que además puede compartirse con más usuarios en el caso de querer ahorrar dinero. Pero en Turquía se produjo una subida de precio en el segundo trimestre de 2021. Una subida de precio que venía justificada por parte de Netflix como una oportunidad para «enriquecer el contenido que hacen en Turquía y mejorar la calidad del servicio».

Comparitech es una compañía encargada de hacer estudios sobre los precios de Netflix en todos los países a lo largo del tiempo y frecuentemente actualizados según los diferentes cambios en los planes o las variaciones de moneda y contenido, por ejemplo. El estudio de Comparitech analiza más de 70 países diferentes para saber dónde es más caro o más barato acceder a la plataforma y no solo nos dice su precio sino cuántas series, programas o películas hay en el catálogo de cada país. No solo influye lo que paguemos sino si merece la pena lo que pagamos en función del contenido que ofrecen según una región u otra y la biblioteca disponible.

Aunque los precios pueden variar dependiendo de cuándo leas esto, actualmente la opción más barata para contratar el Plan Básico de Netflix es hacerlo en Argentina, seguido de Turquía. El Plan Estándar es casi igual en ambos países con un precio que ronda los 5,58 dólares aproximadamente en Turquía y 5,4 dólares en Argentina. O, lo que es lo mismo, precios que ronda los 4,50 euros por un mes de uso, indica ADSLZone.

Mirá a comparativa a ver si te combiene cambiar de plan o de país

Precios en Europa

Como podemos ver en la tabla resumen a continuación, hay países que comparten precio. Por ejemplo, en Europa es frecuente que el Plan Básico de la plataforma tenga un precio de 9,8 dólares que se traduce como 8,45 euros aproximadamente. Se repite este precio en Austria, Bélgica, en Finlandia, en Francia, en Alemania, en Grecia… Lo mismo ocurre con otros planes que repiten su precio en países en Europa. Por ejemplo, el Plan Estándar tiene un precio de 14,71 dólares en Finlandia, en Francia, en Bélgica, en Italia o también en nuestro país.

Por su parte, el Plan Premium ronda los 19 dólares en muchos países europeos: Italia y España tienen ya un precio de 19,61 dólares similar a Francia con un precio de 19,62 dólares o Finlandia o a Bélgica, por ejemplo. Alrededor de 16,90 euros al cambio aunque el precio oficial marca los 17,99 euros en nuestro país.

Argentina bien posicionada

¿Dónde es más barato? Como hemos dicho antes, el Plan Básico es más barato en Argentina con un precio de sólo 3,28 dólares y le sigue Turquía con un precio de 3,68 dólares. Argentina sufrió un aumento de precio en los últimos meses pero aún así ha conseguido ser líder si buscas conseguir la plataforma de forma asequible. El resto de planes en Argentina tienen un precio de 5,4 dólares para el Plan Estándar y de 7,87 dólares en total para el Plan Premium.

¿Dónde vale más? Los precios se disparan en algunos países. Por ejemplo, el precio del Plan Premium en Austria es de 22 dólares, también el Alemania. Ý Suiza lidera el ranking de países más caros con un precio de 24,7 dólares en el Plan Premium. Alrededor de 21 euros mensuales por acceder desde cuatro pantallas con UHD.

El resto del mundo

Aunque todos los datos están en dólares en lugar de la moneda exacta de cada país, podemos hacer la conversión rápidamente en Google. Además, hay tres planes cuyas diferencias son similares a España: varía el número de pantallas disponibles y la calidad máxima con la que podemos ver las series y películas. Debemos tener en cuenta que todos los precios están en dólares para unificar la comparativa pero puede variar ligeramente al hacer el cambio.

En España el precio de la tabla es de 9,8 dólares que, como decimos, se traduce actualmente en unos 8,50 euros. Sin embargo, el precio oficial de la plataforma en nuestro país es de 7,99 euros para este plan. Por ello, debes tener en cuenta que puede sufrir una ligera variación al hacer el cambio de moneda y que existirá fluctuación de las mismas.

País Plan Básico Plan Estándar Plan Premium

Argentina 3,28 dólares 5,4 dólares 7,87 dólares

Australia 8,52 dólares 12,39 dólares 15,49 dólares

Austria 9,8 dólares 15,94 dólares 22 dólares

Bélgica 9,8 dólares 14,71 dólares 19,62 dólares

Brasil 4,13 dólares 6,2 dólares 8,65 dólares

Canadá 7,86 dólares 11,8 dólares 14,94 dólares

Chile 8,38 dólares 11,73 dólares 15 dólares

Colombia 4,95 dólares 7,88 dólares 11,4 dólares

Dinamarca 13 dólares 16,34 dólares 21,3 dólares

Ecuador 7,99 dólares 10,99 dólares 13,99 dólares

Estonia 9,8 dólares 12,26 dólares 14,71 dólares

Finlandia 9,8 dólares 14,71 dólares 19,62 dólares

Francia 9,8 dólares 14,71 dólares 19,62 dólares

Alemania 9,8 dólares 15,94 dólares 22 dólares

Grecia 9,8 dólares 13,48 dólares 17,16 dólares

Hungría 8,55 dólares 10,95 dólares 13,7 dólares

India 6,81 dólares 8,85 dólares 10,9 dólares

Indonesia 8,53 dólares 10,88 dólares 13,23 dólares

Irlanda 9,8 dólares 15,94 dólares 22 dólares

Italia 9,8 dólares 14,71 dólares 19,62 dólares

Japón 8,49 dólares 12,74 dólares 19,1 dólares

Lituania 9,8 dólares 12,26 dólares 14,71 dólares

Malasia 8,67 dólares 11,14 dólares 13,62 dólares

México 7 dólares 9,87 dólares 13,4 dólares

Holanda 9,8 dólares 13,48 dólares 17,16 dólares

Nueva Zelanda 8,68 dólares 12,3 dólares 15,92 dólares

Noruega 10,54 dólares 12,91 dólares 18,83 dólares

Perú 6,89 dólares 9,63 dólares 12,39 dólares

Filipinas 7 dólares 9,54 dólares 11,41 dólares

Polonia 9,28 dólares 11,73 dólares 14,19 dólares

Portugal 9,8 dólares 13,48 dólares 17,16 dólares

Rumanía 9,8 dólares 12,26 dólares 14,71 dólares

Rusia 8 dólares 10,73 dólares 13,42 dólares

Corea del sur 8,68 dólares 10,97 dólares 13,26 dólares

España 9,28 dólares 14,71 dólares 19,62 dólares

Suecia 10,84 dólares 13,28 dólares 19,37 dólares

Suiza 13,46 dólares 19,12 dólares 24,7 dólares

Tailandia 9,29 dólares 11,62 dólares 13,95 dólares

Turquía 3,68 dólares 5,58 dólares 7,49 dólares

Reino Unido 8,13 dólares 13,56 dólares 18,99 dólares

Estados Unidos 8,99 dólares 13,99 dólares 17,99 dólares

Contenido

¿Cuál es el país que tiene más contenido? Aunque pudieses dar por hecho que Estados Unidos tiene un catálogo más completo, no es el país que más series y películas suma en Netflix. Lo es, en este momento, Malasia. Malasia tiene 6361 opciones de contenido entre las que elegir con 2023 series y con alrededor de 4338 películas. A Malasia le sigue Indonesia con alrededor de 6264 producciones y después Canadá con 6162 producciones en total.

Argentina tiene los planes más baratos de Netflix en el mundo

Estados Unidos cuenta con 5564 producciones en el momento de la realización del estudio (dato que puede cambiar a medida que se amplíe el catálogo) de las cuales 1844 son series de televisión y 3720 son películas disponibles en la plataforma.

España no sale entre los mejor parados de este ranking en cuanto a catálogo ya que el total ronda las 4.000 producciones. En concreto, 3.969 producciones de las cuales 2.497 son películas y 1.472 son series de televisión.-

¿Merece la pena pagar más barato por acceder al contenido de otro país? Según el estudio de Comparitech, el pago mensual es mucho menor pero los contenidos (en cantidad, sin valorar la calidad de los mismos o los títulos) son prácticamente idénticos a nuestro país: Argentina tiene un total de 4.855 producciones en Netflix de las cuales 1.636 son series (aproximadamente y variará por semanas) y 3.219 son películas. Por su parte, Turquía cuenta con un total de 4.466 producciones con 15.69 series de televisión y 2.8978 largometrajes en total. Ambas están ligeramente por debajo de la media de las bibliotecas en el total de todos los países por lo que debemos tener el precio por cada serie o cada contenido visto.

Otras opciones

En India, Netflix cuenta con planes anuales desde el año 2019 que permite tener Netflix por 2,5 euros al mes. Algo similar que llegó a Malasia meses después y que nos permitiría tener doce meses de suscripción por la mitad de lo que cuesta en España un mes. ¿Merece la pena? No, son planes con muchas limitaciones: estos packs solo podían usarse desde el teléfono a 480p por lo que no teníamos ni una gran calidad ni la posibilidad de ver el contenido desde la Smart TV, etc.